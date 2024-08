So schön habt ihr Yung Hurn, Bilderbuch und Rin noch nie gesehen

Sportschuhe mit Unfallsohlen, Bauchtaschen, Trainingsanzüge, 14-Jährige, die mehr Ahnung von Mode als Karl Lagerfeld haben und ein LineUp, das jedes österreichische Festival vor Neid erzittern lässt: So kann man sich die Bread and Butter by Zalando in Berlin vorstellen. Für einen Menschen, der den gesamten Tag hinter einem leuchtenden Rechteck verbringt und dessen Wochen-Highlight aus dem Release Radar von Spotify besteht, ist die B&&B eine surreale Welt, in der Vivienne Westwood von Konfuzianismus erzählt, M.I.A. dir aus drei Zentimeter Entfernung ins Gesicht atmet (was sehr schön ist und wofür man uns beneiden darf) und junge Menschen ihren Nachmittag damit verbringen, vier Stunden für einen fancy Jutesack anzustehen. Und: In der alle Menschen viel mehr Spaß haben als Menschen bei Musikevents. Bei Musikevents freuen sich sichtlich nur die Die Hard-Fans über auftretende Acts, Fans applaudieren maximal und Musikjournalisten stehen finster im letzten Eck und verziehen keine Miene. Nicht so Modemenschen und Blogger: Überall Lachen, hier und da ein Kreischen, weil das Selfie so toll gelungen ist und bei der Musik haben diese Menschen tatsächlich richtigen, ehrlichen Spaß.

Sie tanzen, sie versprühen Lebensfreude und als Musikmedien-Mensch versteht man die Welt vor lauter Fun-Ekstase nicht mehr. Niemand – außer man selbst – schaut ernst, niemand sagt sowas wie “Ich halte dieses Live-Set nur mit vier Liter Bier aus” und das Erschreckendste: Niemand – außer man selbst – steht steif da: Jeder tanzt, hopst in seinen Sneakers rum und alles ist so ausgelassen wie in einem Musical. Muss man auch aushalten können. Wir haben es sehr gut ausgehalten und nach einiger Zeit bekamen wir auch Fotos von den Konzerten der Bread and Butter zugeschickt. Davon haben wir euch von den Shows von Bilderbuch, Yung Hurn und Rin die schönsten ausgesucht, damit ihr mit dem Blick auf Augenschmeichelndes ins Wochenende starten könnt.

Bilderbuch

Der Auftritt von Bilderbuch hat nicht nur uns, sondern auch die Jungs selbst ein bisschen an Top of The Pops (RIP) erinnert. Das machte die Nähe, die das Publikum zur Band hatte. Denn ja, rein theoretisch hätte man die Jungs anfassen können. Die Show war großartig und die Besucher der B&&B waren mindestens so textsicher wie die Besucher in der Arena Wien.

Foto: Brian Dowling | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Zacharie Scheurer | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Zacharie Scheurer | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Sascha Steinbach | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Foto: Brian Dowling | Getty Images For Zalando | Bread and Butter

Yung Hurn

Beim Yung Hurn-Konzert noch in den Saal zu kommen, war reines Glücksspiel. Die Schlange vor dem Einlass war unmenschlich lang und ja, Yung Hurn hatte sichtlich mehr Freunde in Deutschland zu spielen, als in Österreich. Vom Publikum selbst hörte man so Sätze wie “Ich dachte nicht, dass es so cool wird”, “Krass, ey”, “K. Ronaldo!” und “Musikalisch unter aller Sau, aber geil.”

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Sean Gallup | Getty Images for Zalando | Bread and Butter

Foto: Sean Gallup | Getty Images for Zalando | Bread and Butter

Foto: Sean Gallup | Getty Images for Zalando | Bread and Butter

Foto: Sean Gallup | Getty Images for Zalando | Bread and Butter

Rin

Fazit: “Ich benutz’ kein Gummi, denn ich liebe dich, ey yeah.”

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Samuel Smelty | Bread and Butter by Zalando

Foto: Alexander Koerner | Getty Images for Zalando | Bread and Butter

