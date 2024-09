So war es beim Steve Nash Foundation Showdown

Vergangen Mittwoch fand das neunte Fußballspiel der Steve Nash-Stiftung in einem Park auf Manhattans Lower East Side statt. Es standen sich ein Team USA und eine internationale Auswahl gegenüber, die Geld für Nashs Stiftung durch verschiedene VIP-Pakete sammelten. Sie reichten von 250 Dollar teuren Paketen für das reine Zusehen am Spielfeldrand, bis hin zu 25.000 Dollar teuren Tickets, um selber auf dem Feld zu stehen und mitzuspielen. Durch diese Pakete war es möglich, Schulter an Schulter mit einer Legende wie Alessandro Del Piero, dem (amerikanischen) Italiener Giuseppe Rossi, US-Nationalspieler Geoff Cameron und dem Hall-of-Famer, Basketball Trainer der St.Johns Universität und weltbekannten Fußballgott Chris Mullin zu spielen. Zudem kam Matthew Dellavedova, der Australier, der mit seiner Leistung in den NBA-Finals Amerikas Herzen brach.

Überraschenderweise war NBA-Profi Luol Deng einer der besten Spieler auf dem Platz.

(All photos by Joseph Swide)

Matthew Dellavedova (links) auf der Bank der Weltauswahl neben Alessandro Del Piero (Mitte) und Steve Nash (rechts) während einer Spielpause.



Das Team USA posiert für ein Foto vor dem Spiel. Von links: Mullin, Rossi, Cameron, der Ex-Vancouver Whitecap Jay DeMerit und Torwart Mike Quarino, ein Mitarbeiter des New York City FC. Fans des US-Herrennationalteams werden bemerken, dass, obwohl Rossi in Teaneck, New Jersey geboren wurde und eigentlich für die italienische Nationalmannschaft aufläuft, in dem Turnier für das US-Team an den Start ging.

Luol Deng nimmt in vollem Lauf einen Ball an. Nur eine seiner beeindruckenden Aktionen, in der er sein Fußballkönnen an diesem Tag demonstrierte.

Der Pressebereich war gefüllt bis zum letzten Platz. Von gut angezogenen Vertreten der italienischen Presse, bis hin zu einem schwitzigen, aber trotzdem recht gut aussehenden VICE Sports-Redakteur.

Under Armour war einer der vielen Firmen, die dieses Event sponserten. Ein weiterer war ein neuer Getränkehersteller, der die Machtergreifung des Sportgetränkemarktes in Angriff nehmen wollte. Seine Geheimmixtur und somit eine Revolution soll eine Mischung aus Kokosnussmwasser, Rohrzucker mit etwas Potassium sein, gemischt mit was auch immer sonst noch. Auch ich habe ein paar davon probiert und sie haben hervorragend geschmeckt. Aber genug mit der Schleichwerbung. Für weitere Anfragen kontaktiert bitte die VICE Marketing Abteilung.

John Nash, Steves Vater erhielt den MVP-Titel des Turniers für seine starke Leistung als Auswechselspieler in der zweiten Halbzeit, die die Weltauswahl zum knappen Sieg führen sollte.

