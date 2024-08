Dieses GTA-Musikvideo ist der König aller GTA-Musikvideos

Gewalttätiger Hedonismus ist per Definition allumfassend. Es gibt unzählige Wege, wie ihr einen Helikopter stehlen, Kopf eines Drogenkartells werden oder – wenn ihr mal so richtig Super-Bösewicht sein wollt – eine Runde Golf spielen könnt. Jeder weiß das nur zu gut, der mal Grand Theft Auto Online, den sich immer weiter entwickelnden Online-Modus von GTA V gespielt hat. Wenn ihr mal in eurer illegalen Waffenfabrik vorbeischauen wollt, die ihr in einem Untergrund-Bunker hochgezogen habt, könnt ihr das gepflegt im Lowrider tun. Ein Hoch auf Videospiele.

In der neuesten Erweiterung After Hours können Spieler einen Nachtclub aufbauen, in dem renommierte DJs wie The Black Madonna, Dixon, Tale of Us und Solomun auflegen. Letzterer bekommt jetzt sogar ein ganzes Musikvideo spendiert, dass in der GTA-Welt gedreht wurde. In “Customer Is King” düst der DJ aus Hamburg als Spielcharakter in Los Santos rum und versucht, Lieferungen abzugeben, während hinter ihm das blanke Chaos ausbricht.



