Der Sommer hat begonnen und wir feiern ihn auf der VICE House Party

Bis zu den ersten sommerlichen Temperaturen versinkt jeder Berliner in Winterdepressionen als wären sie Treibsand. Deshalb wiegt die Vorfreude auf den Sommer in der Hauptstadt umso größer. Den Anfang der schönsten Jahreszeit wollen wir nun gebührend mit euch feiern – und laden euch zur VICE House Party am 30. Mai in den Kreuzberger Monarch ein.

Wessen innere Fieberkurve kein Ende kennt, der kann sich unter diesem Link auf der Gästeliste eintragen und einen Freund seiner oder ihrer Wahl mitbringen. Aber Achtung: Es lohnt sich, pünktlich zu sein. Um 20 Uhr geht es los – und wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben beziehungsweise die Türsteher des Monarchs. Wenn ihr es aber einmal rein geschafft habt, warten auf euch folgende Sternstunden:

Swutscher

Swutscher haben den Sound einer Hafenkneipe, in der reichlich Kümmelschnäpse ausgeschenkt und Matrosenlieder angestimmt werden. Mal torkelt die sechsköpfige Band aus Norddeutschland zu Country- und Folklängen, mal heizt sie mit krächzend-betrunkenem Garagenrock ein. Swutscher bringen Körper in Wallung und lassen keine Kehle trocken zurück. Also Prost, Diggi.

FLUT

Bedrohlicher Synthesizer-Sound mischt sich in den Videos der österreichischen Band FLUT mit der grobkörnigen Ästhetik von VHS-Kassetten. Nach eigenen Angaben versuchen die Jungs “einer glatten Gegenwart” etwas “von roher Natur entgegenzusetzen”. Auf ihrer Debüt-EP “Nachtschicht” klingt das dann so: “Die Stadt verschlingt, was sich ihr nicht beugt / alles riecht nach Gift, man hat mich betäubt.” FLUTs Klangteppich ist gleichwohl beängstigend wie sphärisch, die Texte ebenso morbid wie mitreißend.

Rapkreation

https://www.youtube.com/watch?v=AlewyBamIXU

Der Monarch ist für das Duo Rapkreation so etwas wie der Spielplatz vor der eigenen Haustür, schließlich wuchsen die beiden MCs Tarek und Victor in Kreuzberg zwischen Görlitzer Park, Kottbuser Tor und Skalitzer Straße auf – und sind bis heute hier zu Hause. In ihren Liedern gewittern 808-Drums bis sich Moshpits melden. Zitat: “Rap kommt aus Kreuzberg und sticht direkt in dein Herz.” Doch keine Angst, das hier ist nur ein klein bisschen Kiez.

Nach den musikalischen Auftritten drehen Salwa Benz und Preller am DJ-Pult auf. Und auch unser hausinternes Noisey-DJ-Team sorgt dafür, dass ihr nicht mit trockenem Shirt nach Hause geht.

