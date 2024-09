Spargel kann die Zukunft voraussagen

Spargel ist ein arrogantes Gemüse.

Nicht nur, dass er sich gerade mal acht Wochen lang blicken lässt. Er sieht auch noch arrogant aus, nicht zuletzt wegen seines steifen Auftretens und der Stängel, die wie ein piekfeiner Haarschnitt daherkommen. Von daher wird er gerne mit edler Cuisine assoziiert, obwohl du ihn bei einem anständigen Gemüsehändler für nicht viel Geld erstehen kannst und er mit seinen Superkräften deinen Urin zu einer echten Giftbrühe macht. Aber das ist nicht alles: Er kann anscheinend auch die Zukunft voraussagen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich eine gewisse Dame aus Bath in England namens Jemima Packington selbst als „weltweit einzige Spargelhellseherin” bezeichnet.

Videos by VICE

Packington—auch unter dem Spitznamen „Mystic Veg” bekannt—trifft Vorhersagen über die Zukunft, indem sie Spargelstangen in die Luft schmeißt und dann die Muster interpretiert, nach denen sie gelandet sind. Sie begann mit dem Spargellesen im Alter von acht Jahren, inspiriert durch ihre Großtante, die ihrerseits aus Teeblättern lesen konnte. Seitdem hat sie zu so ziemlich allem ihre Vorhersagen abgegeben, angefangen bei den Kandidaten, die als nächstes aus dem Big-Brother-Container ausziehen müssen, bis hin zu den Erfolgsaussichten britischer Athleten bei Olympischen Spielen. Diese Frau musste ich also kennenlernen.

Als guter investigativer Journalist entschied ich mich, zu dem Asparafest in Worcestershire zu fahren—ein Festival für in Großbritannien angebauten Spargel—um „Mystic Veg” zu treffen und mir meine Zukunft vorhersagen zu lassen. Einzelne Baracken standen am Rand von Feldern, die zum pulsierenden Zentrum des Festivals führten, wo marode Fahrgeschäfte Imbissständen Gesellschaft leisteten. Scharen von Besucher kauften Spargelmarmelade (kein Witz!), stopften sich mit Spargelkuchen voll und ein paar Musiker trällerten unverständliche Spargelvolkslieder.

Als ich mich auf die Suche nach Packington machte, erfuhr ich von Besuchern, dass ich knapp „Gus den Spargelmann” verpasst hatte, ein Maskottchen aus Wychaven County, der in einem Ganzkörperspargelkostüm rumrennt, um für das magische Gemüse Werbung zu machen. Leider hatte er sich schon für heute verabschiedet. Schließlich fand ich Jamima an ihrem Stand, wo sie lächelnd mit ihrem Hund, der eine Krone aus Spargel trug, stand.

MUNCHIES: Wie kannst du aus Spargel die Zukunft ablesen?

Jemima: Die Muster geben mir Aufschluss. Eine hundeähnliche Form kann mit einem Freund verknüpft sein, wohingegen ein Schmetterling auf eine Vertrauensperson hindeuten kann. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, aus den auf dem Boden gelandeten Sachen verschiedene Interpretationen herauszulesen. Ich würde es aber nicht Wahrsagen nennen, ich würde eher sagen, dass ich Voraussagen mache.

Worin liegt der Unterschied?

Ich denke, dass Wahrsagen ein Sammelbegriff ist, der mitunter falsch verwendet wird. Ich gebe nicht vor, wahrzusagen. Du gibst mir eine Information, ich leite sie an den Spargel weiter und interpretiere dann das Ergebnis. Du wirst von mir nicht hören: „Wow, du wirst in den kommenden drei Monaten die Frau deines Lebens kennenlernen.” Wahrsager hingegen tendieren zu so was.

Was waren bisher deine genauesten Vorhersagen?

Ich habe vor Kurzem das Ende einer Boygroup vorausgesagt.

Von wem ist die Rede?

One Direction.

Krasse Sache!

Das Video, in dem der eine Gras raucht, schien einen Keil zwischen die Mitglieder zu treiben. Der Spargel hat dann angedeutet, dass es mit den Jungs zu Ende gehen könnte.

Wie hast du das aus dem Spargel herauslesen können?

Ich weiß, das hört sich vielleicht lächerlich an, aber wenn du dir eine Partitur denkst [zeigt auf ein Spargelstück, das sich mit einem anderem überkreuzt], dann sieht das wie das Kreuz-Vorzeichen aus. Auch aus einem zerbrochenen Spargel kann man vieles ablesen.

Was für andere Vorhersagen hast du in der Vergangenheit schon gemacht?

Ich habe den königlichen Nachwuchs von Kate Middleton und Zara Phillips vorausgesagt. Ich war auch die einzige Person, die prophezeit hat, dass Gordon Brown die Wahl verlieren würde, und das ein Jahr, bevor die Wahlen ausgerufen wurden. Danach kam einer von den Boulevardblättern zu mir und sagte: „Mensch, du hast ja richtig gelegen.”

Kannst du Vorhersagen machen, ohne Personen zu treffen?

Ich bin vor ein paar Jahren in einer deutschen Fernsehsendung aufgetreten, wo ich mit den wohl verrücktesten Prophezeiungen der Welt konfrontiert wurde. Sie gaben mir Fotos von Leuten, die ich nie zuvor getroffen hatte, und wollten wissen, ob ich zu diesen Personen Vorhersagen machen könnte. Eine von denen war Angela Merkel.

Was hast du über sie gesagt?

Ich habe gesagt, dass die Geschicke der Zukunft bei Frau Merkel in äußerst sicheren Händen liegen würden und dass sie für eine lange Zeit an der Macht bleiben würde. Ich habe auch gesagt, dass Boris Becker ein Schlingel bleiben würde. Und ich lag richtig.

Verrückt. Gibt es eine Spargelsorte, die sich besser zum Vorhersagen eignet als andere?

Englischer Spargel—vor allem aus dem Tal von Evesham. Bei importiertem Spargel musst du das mit einberechnen. Die Interpretationen können da leicht abweichen.

Klar. Hast du es schon mit anderen Gemüsesorten probiert?

Ja, zum Spaß. Mit Brokkoli funktioniert es nicht. Brokkoli zu werfen ist furchtbar, weil er einfach nur explodiert. Da kann man dann gar nichts herauslesen.

Hast du schon mal erlebt, dass sich Leute über dich lustig machen oder deine Fähigkeiten anzweifeln?

Ich weiß, dass mich eine Zeitung „Mystic Veg” nennt, aber das stört mich nicht im geringsten. Wir leben in einer freien Welt und ich kann über jeden und alles lachen.

Was antwortest du Skeptikern?

Na ja, es gibt doch Platz für jedermann. Ich liebe es einfach, spontane Vorhersagen zu treffen. Es ist einfach wunderbar, neue Menschen kennenzulernen, vor allem wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen und dir mitteilen, dass du recht hattest.

Ich wäre jetzt bereit für meine Vorhersage.

OK. Dann nimm den Spargel in die Hand und wirf ihn behutsam in die Luft. Ich werde anschließend ein paar Voraussagen treffen, die darauf basieren, wie der Spargel landet.

[Ich werfe ihn in die Luft und er landet ziemlich unsanft auf dem Boden]

Ach du lieber Gott. So viel Streit. Kein Wunder bei deinem Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dich auf Trab hält. Es gibt hier ein paar Angelegenheiten, die du zu klären hast—organisier deine Reiserouten besser, sonst werden deine Pläne am Ende noch durchkreuzt. [zeigt auf eine spaghettiähnliche Abzweigung] Wie du hier siehst, wirst du vor eine Herausforderung gestellt werden, bei der du dein Handeln genau zu überdenken hast. Es fällt dir schwer, auf der Arbeit Entscheidungen zu treffen.

Ja, ein bisschen schon.

Du wirst eine Lösung finden. Aber kannst du alles unter einen Hut bringen?

Keine Ahnung.

Na ja, hier sehen wir auch ein sehr klares Bild, was darauf hindeutet, dass du genau weißt, was du von deinem Leben erwartest und wie du das auch erreichen kannst. Hier ist noch etwas Wunderbares [zeigt auf eine weitere Spargelgabelung], das auf einen feuchtfröhlichen Ausflug hindeutet, vielleicht ein Junggesellenabschied und eine andere Art Treffen. In jedem Fall ein echt netter, feuchtfröhlicher Ausflug.

Das hört sich doch alles super an. Gibt es auch bedrohliche Anzeichen?

Nein. Nichts deutet auf etwas Negatives hin.

Da bin ich aber erleichtert. Vielen Dank, Jemima.