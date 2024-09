Stammgast in einer Kneipe zu sein ist gut für deine Gesundheit

Durch Technologie verändert sich unser gesamtes Leben und womöglich damit auch die Art, wie wir Alkohol trinken. Vielleicht gibt es bald Roboter-Barkeeper, die dir Drinks servieren, die ein Computer entworfen hat? Aber sind wir mal ehrlich: Das alles kann den echten Kontakt mit Menschen in schummrigen Kneipen und Bars wohl kaum ersetzen.

Und jetzt gibt es auch wissenschaftliche Gründe für deine regelmäßigen Besuche in deiner Stammkneipe: Die britische Initiative CAMRA zum Erhalt von Pubs und traditioneller britischer Biere hat beim Institut für Experimentelle Psychologie der University of Oxford einen Bericht in Auftrag gegeben, der jetzt offenbart, was jeder Kneipenhocker schon lange weiß.

Bei der Studie hat ein Team aus Psychologen und Anthropologen sich genauer angeguckt, welche physischen und psychologischen Vorteile eine Stammkneipe hat—und davon scheint es viele zu geben.

Was besonders auffällt: Menschen, die in der Nähe einer Kneipe wohnen, haben mehr enge Freunde, an die sie sich bei Problemen wenden. Sie sind außerdem glücklicher und vertrauen anderen mehr als Menschen ohne Stammkneipe.

„Freundschaft und Geselligkeit sind wohl zwei der wichtigsten Aspekte für unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden. Allerdings können Freundschaften nur im persönlichen Kontakt geschlossen und gepflegt werden. Die digitale Welt bietet da keinen Ersatz”, so Professor Robin Dunbar, Leiter der Studie, in einer Presseerklärung. „Da sich unser Sozialleben mehr und mehr online abspielt als im persönlichen Kontakt, ist es immer wichtiger, dass man Orte in seiner Nähe hat, in denen man sich in lockerer Atmosphäre mit alten Freunden treffen und neue Freunde finden kann.”

Anders gesagt: Die örtliche Kneipe könnte in einer immer digitalisierten Welt eine der letzten Bastionen echter menschlicher Interaktion sein. Aber Stammgast zu sein hat nicht nur soziale Vorteile, denn wie es in der Studie heißt, kann Alkoholkonsum gut für die Kognition und die Gesundheit sein.

„Maßvoller Alkoholkonsum ermöglicht es uns direkt und indirekt—indem wir uns persönlich mit Menschen treffen—, neue Freundschaften zu knüpfen und ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen”, heißt es in der Studie. „Es gibt Beweise, dass die Größe und vor allem die Qualität unseres sozialen Netzes starke Auswirkungen auf Gesundheit, Wohlbefinden und sogar das Überleben hat.”

Ha! Also ist es doch gar nicht so verwerflich, immer wieder in der gleichen Spelunke rumzuhängen. Aber bevor du das jetzt als Entschuldigung für ein heftiges Alkoholgelage nutzt, lass dich von den Forschern warnen: Erstens geht es hier um Alkoholkonsum in Maßen; trinkst du in Massen, verpuffen auch die psychologischen oder sozialen Vorteile.

Zweitens: Auch wenn das zunächst überraschend erscheinen mag, wer regelmäßig in größeren Kneipen oder Bars in der Innenstadt rumhockt, trinkt zwar in größeren Gruppen, führt aber nur kürzere Gespräche und die Interaktionen sind weniger intensiv.

Dennoch zeigt der Bericht insgesamt, dass Kneipen vielleicht mehr leisten als nur Leute besoffen zu machen. Sie könnten ein wichtiger Teil für unser soziales Gefüge sein.

„Wenn wir es schaffen, dass die Menschen nicht mehr an ihren Smartphones kleben, sondern in die nächste Kneipe gehen, um sich miteinander zu unterhalten, kann das positive Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen haben und auch auf den sozialen Zusammenhalt”, so die Studie.