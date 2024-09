Fotos aus 30 turbulenten Jahren US-Punkgeschichte

Brian Maryansky

Die von Mark Beemer kuratierte Fotoausstellung Still Screaming dokumentiert die amerikanische Punkszene von den 80ern bis in die späten 00er Jahre. Leider ist die Ausstellung bislang nur in den USA zu sehen, dafür haben wir weiter unten eine kleine Sammlung unserer Lieblingsbilder zusammengestellt. Obendrein hat Beemer selbst noch ein paar Sätze dazu geschrieben, wie es eigentlich zu der Ausstellung gekommen ist.

1977 bekam ich zu Weihnachten von meinen Eltern die The Beatles at the Hollywood Bowl-LP geschenkt. Ich liebte die Platte einfach über alles, hörte sie rauf und runter und internalisierte jede Note und jeden Augenblick davon. Vor allem aber studierte ich die Fotos auf der Hülle. Darauf waren Fans zu sehen, die wegen der vier Jungs aus Liverpool komplett durchdrehten. Ich wollte alles über diese Menschen wissen: den Augenblick, in dem das Foto gemacht wurde; den Song, den sie gerade hörten, und warum der Fotograf gerade sie als Motiv ausgewählt hatte. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass ich selbst Teil dieser Welt werden wollte, die bestimmt, welche Momente für die Ewigkeit festgehalten werden.

Am 9. Mai 1986 besuchte ich mein erstes Punk-Konzert. Marginal Man, Government Issue und die Slickee Boys rissen mich mit in eine Welt, in der andere Regeln galten, mehr auf dem Spiel stand und jeder alles sein konnte. Ich wollte sofort mehr davon.

1990 fing ich an, meine Kamera überallhin mitzunehmen, um alles zu dokumentieren, was ich sah. Damals waren Punkshows die perfekte Gelegenheit für junge Fotografen, um einfach alles zu lernen. Wie stellst du den Fokus in fast absoluter Dunkelheit scharf, wie wechselst du schweißüberströmt den Film, wie schaffst du es, nicht von dem stagedivenden 150-Kilo-Skinhead erschlagen zu werden, und—am wichtigsten—wie hältst du diesen einen Augenblick fest, der die ganze Story erzählt.

Im Laufe von fast 30 Jahren habe ich die Bühne mit unzähligen talentierten Fotografen geteilt—jeder einzelne davon mit dem großartigen Talent gesegnet, den richtigen Moment einzufangen und Geschichten zu erzählen. Als ich Still Screaming konzipierte, wusste ich, dass ich kein Problem damit haben würde, genug Fotografen zum Mitmachen zu finden. Ich brauchte allerdings die richtigen. Ich wählte schließlich Künstler, die die Übergangsphasen des Hardcore-Punk dokumentiert hatten. Die gradlinige Hardcore-Szene der späten 80er, die Geburt des Emo-Punk in den frühen 90ern, das Wiedererstarken des Punk der späten 90ern und die neue Ära der 00er Jahre. Das alles ist durch diese sieben talentierten Fotografen in der Ausstellung dokumentiert.

Still Screaming ist auch beiInstagram.

Henry Rollins

Nathaniel Shannon

Texas is the Reason

Mark Beemer

Shelter

Justin Moulder

Gut Instinct

Mark Beemer

Jejune

Michael Dubin

Ted Leo and Toko Yasuda

Brian Maryansky

Converge

Nathaniel Shannon

Mouthpiece

Mark Beemer

ATDI

Justin Borucki

Judge

Justin Moulder

Skiba Blake

Brian Maryansky

Silent Majority

Justin Borucki

Endpoint

Justin Moulder

The Blood Brothers

Carrie Whitney