Lass alles stehen und liegen und hör dir das neue Richie-Hawtin-Album an

Bei THUMP gibt es bestimmte Nachrichten, die dafür sorgen, dass wir alles um uns vergessen und in den Alarmstufe-Rot-Modus schalten. Normalerweise bedeutet das, dass wir etwas Neues von den drei Großen hören: Aphex Twin, Burial oder Richard Michael Hawtin, der einfach so ein Überraschungsalbum veröffentlicht: From My Mind To Yours.



Im Oktober ist eine Serie anonymer Platten im Berliner Plattenladen Hard Wax aufgetaucht, erschienen über Plus 8, das Label von Hawtin. Die Vinyls hörten sich verdächtig nach dem Sound von Plastikman an, einem Alias von Hawtin, dennoch bestätigte weder das Label noch der Händler die Herkunft der Platte. Letzte Woche lüftete Hawtin dann den Vorhang in einem Interview mit Electronic Beats, in dem er erklärte, dass er der Produzent dieser mysteriösen EPs ist, die jetzt in eine LP zusammengefasst werden.

Das Album enthält Tracks von Hawtin, die er unter den Pseudonymen Plastikman, Childsplay, Robotman, R.H.X., F.U.S.E. und 80xx zum 25 Jubiläum seines Labels Plus 8 Records jetzt veröffentlicht hat. Gegründet wurde das Label 1990 von ihm und John Acquaviva in Windsor. Er veröffentlichte folgendes Statement zum Album:

„Wir haben an viele Wege gedacht zu feiern—eine Jubiläums-Welttournee oder eine Best Of-Compilation. Wie auch immer, um der originalen Vision von Plus 8 gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschlossen, das Jubiläum zu feiern, indem wir dem eigentlichen Anlass des Labels einen Besuch abstatten: Dem Veröffentlichen von neuer, vorwärtsgerichteter Musik.”

Er fährt fort: „Mich persönlich hat das Jubiläum dazu inspiriert, mit derselben Intention ins Studio zurückzukehren wie damals. Ich war sehr froh, wieder da zu sein, wo alles begann. Ausgerüstet mit Updates meiner Studio-„Kollegen”, kombiniert mit den neuesten Aufnahme-Möglichkeiten, verringerte ich das Setup auf die Basis-Komponenten und fand meine Freiheit in diesen Grenzen. Keine echten Pläne, nur der tägliche Prozess bestehend aus Aufstehen, die Ausrüstung einschalten und auf den Aufnahme-Button drücken. In dieser Umgebung hatte ich die Möglichkeit, die in mir angelegten Persönlichkeiten zu besuchen, die ich früher in meiner Karriere erkundete, um meine Interpretation von Techno neu zu definieren. From My Mind To Yours.”

Hör es dir unten an.