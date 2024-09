Stream bei uns das wütende neue Album ‘Why Love Now’ von Pissed Jeans

Foto: Ebru Yildiz

Die fünfte Platte von Pissed Jeans mit dem Titel Why Love Now ist lauter und frustrierter als alles zuvor. “(Won’t Tell You) My Sign”, “Actavia” und “The Bar Is Low” bieten Klagegesang vom feinsten, bei “Worldwide Marine Asset Financial Analyst” herrscht ein umgekehrtes Verhältnis zwischen dem, was der Titel verspricht und wie der Track dann tatsächlich klingt. In “I’m a Man” reflektiert Autorin Lindsay Hunter den alltäglichen Büro-Sexismus, wie mit Muskeln gespielt wird, Wasserbehälter mit einer Hand gewechselt oder klargestellt wird: “I like kids, but I don’t like boyfriends, and I don’t like husbands.” Es ist erdrückend, weil es allzu normal, zu nachvollziehbar ist.

Videos by VICE

Die zweite Platte der Band hieß Hope For Men; diese Platte deutet an, dass es davon nicht sonderlich viel gibt. Bei Why Love Now waren zwei Produzenten involviert – Arthur Rizk, der Riffmeister hinter Sumerlands, der bereits mit Title Fight, Prurient und Inquisition gearbeitet hat sowie die Punk-/No-Wave-Legende Lydia Lunch. Rizk hat für den richtigen Sound gesorgt; Lunch dafür, dass die Wut sich zuspitzte.

Folge Noisey auf Facebook, Twitter und Instagram.