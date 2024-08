“Switch Switch” von Soia ist heute das beste Musikvideo der Welt

Seid ihr schon mal in einer MAC-Abteilung gestanden und habt euch gefragt, wer zur Hölle diese aquablauen, türkisen und fliederfarbenen Lippenstifte trägt? Wir auch nicht, aber wir wissen trotzdem, dass bunte Lippenstifte niemandem so gut stehen wie der österreichischen Musikerin Soia. Überzeugen kann man sich davon einmal mehr in ihrem neuen Video zu “Switch Switch”. Der Song ist ihre erste Kollaboration mit dem in Kopenhagen lebenden Künstler Moo Latte.

Kennengelernt haben sich die beiden Künstler auf SoundCloud und arbeiten seither an ihrer gemeinsamen EP Spiritual Housekeeping. Dafür, dass sich die beiden nur über Datenübertragung kennen, klingt der erste Song der EP trotzdem nach in Honig gebadeter Romantik, nicht ohne dabei eine Problematik anzusprechen, die wohl die meisten Menschen kennen: man erkennt sich selbst nicht wieder – “Any given time I can be a real bitch”, ausgesucht hat man sich das nicht.

Videos by VICE

Die beiden Videomacherinnen Ina Aydogan und Gersin Livia Paya haben dem Song einen eingängigen, farbenträchtigen Clip verpasst, in dem wir einem Mann begegnen, der in Soias Wesen wohnt. Einen Counterpart, der er selbst, aber dennoch sie ist. Ja, recht philosophisch das alles, aber einer reflektierten Künstlerin muss man auch als solcher begegnen.

Wenn Soia in glitzernden Strumpfhosen in einem farblosen Wald hockt oder wenn sie mit pastellpinken Haaren mit einer Motorsäge posiert, dann widerspiegelt das ihre wechselnde Persönlichkeit und verbildlicht die emotionalen Vocals, die vorbei an den schönsten Lippenstiftfarben direkt in dein Gehör schweben.

**

Folgt Soia auf Facebook, Instagram, Spotify und SoundCloud.

Moo Latte könnt ihr hier auf Facebook, auf Instagram, Spotify und SoundCloud folgen.

**



Folgt Noisey Austria bei Facebook, Instagram und Twitter.

Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify.