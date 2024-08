Taylor Swifts Erfolgsgeheimnis: Sie ist QAnon für Popfans

Vor dem Schlafen lege ich mir immer ein Buch neben mein Kissen, um ohne Bildschirmstrahlung gesund und schlau in den Schlaf zu gleiten. Ich ignoriere das Buch dann, schnappe mein Handy und lasse mein Gehirn von TikToks über die The Eras Tour von Taylor Swift malträtieren. Es sind fast immer die gleichen Videos, aber manchmal ändert sie in dem Song “the 1” eine Note und dann freuen sich alle ganz wild. So auch ich.

Auch bei VICE: Mein erstes Date mit … Wa22ermann

Beispiel Nr. 1: Die blauen Kleider

Am 9. August tanzte Taylor Swift in größtenteils blauen Show-Outfits über mein Display. Zum Ende des Konzerts dann die frohe Kunde: In einer emotionalen kleinen Ansprache verkündete die Sängerin den baldigen Release ihres Albums 1989 (Taylor’s Version). Nur komisch: Die Kommentarspalte bei TikTok verriet mir, dass die Swifties schon vor dieser Ansprache wussten, was gleich verkündet werden würde. Und zwar anscheinend wegen der blauen Kleider?



Eine kurze Recherche kann nicht schaden, dachte ich. Und dann fiel ich ins Rabbit Hole.



Es war nicht nur das blaue Kleid. Taylor Swift hatte ihre Fans seit Wochen wie kleine Entchen mit Hinweiskrümeln gefüttert. Und oh, wie knusprig sind diese Krümel, wenn man sie entdeckt und richtig deutet. Ich hatte Appetit bekommen.

Ich fand schnell die anderen Hinweise, die Taylor Swift gestreut hatte. Also los:

Das zuletzt veröffentlichte Musikvideo zu “I can see you” endet damit, dass ein Van über eine Brücke fährt. Über dieser Brücke steht auf einem Straßenschild “1989 TV”. Das Schild ist winzig klein und die Szene spielt im Dunkeln. Trotzdem blieb es vor den Swifties nicht verborgen. Bei der Show, zwei Tage vor der Verkündung, trug die Sängerin ein Outfit, das sie schon einmal auf ihrer 1989-Welttournee trug. Das war übrigens 2015. Die Swifties erkannten das Outfit. Die Leuchtarmbänder, die an alle Besucher der Eras-Tour ausgeteilt werden, leuchteten bei den letzten Shows blau. Was die Farbe blau mit dem Album 1989 zu tun hat? Jedes Album wird mit einer Farbe assoziiert. Das Album 1989 hat die Farbe blau. Den Song “Enchanted” trug Taylor Swift bisher immer in einem rosa oder lila Kleid vor. Am Donnerstag der Schock: blaues Kleid. Als die Sängerin dann auch noch “Style” in blau vortrug, das normalerweise in grün, orangefarben oder lilafarben präsentiert wird, schrien schon ungefähr 60.000 der 70.000 Besucher im Stadion in Los Angeles wissend auf. Das Album 1989 wurde am 27. Oktober 2014 veröffentlicht. Die Zeitspanne zwischen diesem Tag und dem Tag der Verkündung, dem 09. August 2023, beträgt 3208 Tage. Das sind acht Jahre, neun Monate und 13 Tage. 8 und 9 sind die letzten Ziffern von 1989 und 13 ist Taylor Swifts Lieblingszahl. Die Quersumme der Zahl 3208 beträgt auch wieder 13. Kommt ihr noch mit?

Ich kam nicht mehr mit und war überrumpelt von all den Hinweisen, die ich die ganze Zeit übersehen hatte, obwohl sie direkt vor mir gelegen hatten. Hat sich so Xavier Naidoo gefühlt, als er den scheinbaren Zusammenhang zwischen Corona, Schattenregierungen und bluttrinkenden Pädophilen erkannte?

Denn der Mechanismus ist ja wirklich so ähnlich wie bei QAnon: Die Anhänger des Verschwörungsglaubens halten stets sehnsüchtig Ausschau nach neuen Hinweisen – den Q-Drops – und entschlüsseln diese dann gemeinsam. Genauso sehnsüchtig warten Swifties auf die Easter Eggs von Taylor Swift.

Beispiel Nr. 2: Der Ed-Sheeran-Kuchen

Screenshot von YouTube aus dem Video “I Bet You Think About Me” von Taylor Swift

Am 15. November 2021 feierte das Musikvideo zu “I Bet You Think About Me” Premiere. In den Credits sehen wir eine Hochzeitstorte, von der jemand mit zwei Fingern genascht hat. Diese zwei Finger hinterlassen ein Gleichheitszeichen. Das Album = (Equals) von Ed Sheeran war nur knapp zwei Wochen vor dem Musikvideo zu “I Bet You Think About Me” veröffentlicht worden. Swifties ahnten, dass es bald ein Duett von Ed Sheeran und Taylor Swift geben würde und zack: Am 11. Februar 2022 veröffentlichte Ed Sheeran “The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)”.

Taylor Swift liebt dieses Spiel, und sie spielt es schon sehr lange. 2021 gab sie Jimmy Fallon ein Interview, in dem sie erklärte, dass sie bereits mit 14 oder 15 verschlüsselte Botschaften in ihre Songs eingebaut habe. Sie forderte ihre Fans in dem Interview sogar dazu auf, ihr ins Rabbit Hole zu folgen. Wir sind nicht verrückt, Taylor lockt uns wirklich!

Beispiel Nr. 3: Der “Bejeweled”-Fahrstuhl

Screenshot von YouTube aus dem Video “Bejewled” von Taylor Swift

Im Musikvideo zu “Bejeweled” möchte Taylor Swift in den dritten Stock fahren und drückt auf einen lilafarbenen Knopf. Was war noch das dritte und lilafarben? Taylor Swifts drittes Studioalbum Speak Now. Fans verstanden den Hinweis und sagten voraus, dass das nächste Album Speak Now (Taylor’s Version) sein würde. Sie behielten recht.

Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zu QAnon: Während Swifties tatsächliche Rätsel lösen, die sich am Ende bewahrheiten, vertrödeln die Anhänger von QAnon ganz dusselig ihre Zeit. Da geht nämlich überhaupt nichts auf.

Die Sängerin ist den Leuten von QAnon in Sachen Schnitzeljagd meilenweit voraus und nutzt die Rätsel viel klüger für sich: Wenn ein neues Album erscheint, haben Swifties nämlich einen doppelten Grund, die neuen Songs zu streamen. Zum einen ist da die Brillanz der Songtexte, zum anderen sind da die versteckten Hinweise. So sichert sich Swift sicher unzählige Streams ihrer Musik. QAnon verdient nicht mal Geld und hat wahrscheinlich auch noch Stress mit dem FBI. Peinlo.

Beispiel Nr 4: Koi-Karpfen

Screenshot von YouTube aus dem Video “Lavender Haze” von Taylor Swift

2011 spielte Taylor Swift während ihrer Speak Now World Tour auf einer Gitarre, auf der Koi-Karpfen zu sehen waren. Danach war die Fischgitarre elf lange Jahre verschütt. Bis Ende Oktober 2022. Da tauchte sie im Musikvideo zu “Anti-Hero” ganz kurz und unauffällig wieder auf. Im Januar 2023 im Musikvideo zu “Lavender Haze” hatten die hübschen Karpfen einen noch viel prominenteren Auftritt und schlängelten sich um die Sängerin. Swifties überall auf der Welt ahnten: Demnächst kündigt Taylor Swift den Rerecord ihres Albums Speak Now an. Und das tat sie im Mai 2023 dann auch.

Taylor Swift ist ein Mastermind

Mittlerweile dürften wohl alle kapiert haben, dass Taylor Swift eine geniale Planerin ist. Nur Fans mit Adleraugen entdecken die winzigkleinen Sekundenhinweise in den Musikvideos und können sie in Ankündigungen übersetzen. Das ist keine billige Theorie wie “Eliten töten Babys und trinken ihr Blut, um für immer jung zu bleiben”. Nein, das ist die Realität. In ihrem Song “Mastermind” sagt sie selbst:



“What if I told you none of it was accidental?

And the first night that you saw me

Nothing was gonna stop me

I laid the groundwork, and then

Just like clockwork

The dominoes cascaded in a line

What if I told you I’m a mastermind?

And now you’re mine

It was all by dеsign

‘Cause I’m a mastermind”

OK, habt ihr Lust auf noch ein Superrätsel? Eine der langlebigsten Theorien über Taylor Swift hat die Sängerin bis heute weder bestätigt noch aufgelöst. Wir sind uns aber sicher, dass die Swifties mal wieder eins und eins zusammengezählt haben und recht behalten werden. Die Anzeichen sind eindeutig.

Beispiel Nr. 4: Karma, oder die Legende vom verschwundenen Album

2014 erschien Taylor Swifts fünftes Album 1989. Bis dahin hatte die Sängerin alle zwei Jahre ein Album veröffentlicht. Das sechste Album hätte also 2016 erscheinen müssen und die Fans sind sich bis heute sicher, dass es den Titel Karma bekommen hätte. 2016 kam aber kein Album. Das war nämlich das Jahr, in dem sich Taylor Swift, Kim Kardashian und Kanye West so sehr stritten, dass Taylor untertauchen musste. Die ganze Welt hasste Taylor Swift. Während Taylor sich der Öffentlichkeit entzog, befeuerten die Kardashians ein Narrativ, das die Sängerin als lügende, hinterhältige Schlange darstellte. Twitter quoll über von Tweets mit Schlangenemojis und auch ich dachte: Das wars mit Taylor Swift. Wie schade! 2017 kam sie dann aber doch zurück, und zwar mit dem Album Reputation, in dem sie das Schlangenmotiv aufgriff und ihr eigenes Canceling thematisierte.



Dann begann wieder die Hinweiskrümelei.

Im Musikvideo zu “Look What You Made Me Do” steht Taylor Swift auf einem goldenen Flugzeugflügel, den sie mit einer Motorsäge absägt. Auf dem Flügel steht “TS6” (also Taylor Swift – 6. Album). Später im Video sprüht sie auf das Flugzeug den Titel des tatsächlichen Albums: Reputation. Die Swifties interpretierten: Taylor Swift sägt das eigentliche sechste Album hier metaphorisch ab und veröffentlicht stattdessen Reputation. Im Musikvideo zu “Look What You Made Me Do” gibt es wohl übrigens noch viel viel mehr zu entdecken. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärte sie: “Das ganze Video ist ein einziges Easter Egg. Es gibt einige Hinweise, die noch nicht entdeckt wurden. Es wird Jahrzehnte dauern, bis alle gefunden wurden.” Jahrzehnte?! Taylor! Im Musikvideo zu “The Man” stehen auf einer Wand alle Albumtitel. In der Mitte steht dick und fett “Karma”. Daneben ein Schild auf dem steht: “Missing – If found return to Taylor Swift”

Screenshot von YouTube aus dem Video “The Man” von Taylor Swift

Es folgten unzählige Interviews, in denen Taylor Swift immer wieder bedeutungsschwer von Karma sprach. Ein Song auf dem 2022 erschienenen Album Midnights trägt ebenfalls den Titel “Karma” und alle sind sich einig: Da geht’s um Kanye West. Und hier schließt sich der Kreis.



Die eindeutigen Beweise liegen vor euch. Nun wollen wir die Anhänger von QAnon darum bitten, aufzuwachen. Im Dark Web löst ihr keine Fälle. Deinstalliert den Tor-Browser, lasst euch impfen und kommt zu den Swifties. Werdet zu Marionetten von Taylor Swift. Dann wird alles gut.

Folge Alexandra auf Instagram und VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.