The Games Instagram-Profil ist ein Masturbationsparadies für Frauen

A photo posted by The Game (@losangelesconfidential) on Oct 29, 2015 at 6:25pm PDT



Es mag Ausnahmen geben, aber ich denke, ich spreche stellvertretend für die große Allgemeinheit der Frauen, wenn ich sage, Dickpics sind in etwa so, wie wenn mir meine Katze eine tote Maus vor die Füße legt: Ich sehe, du hast dir viel Mühe gegeben und ich weiß auch, dass du stolz darauf bist, aber ich finde das ehrlich gesagt nur verstörend und eklig.

Aber wie bereits erwähnt bestätigen ja Ausnahmen die Regel. Die Ausnahme für diesen Fall liefert The Game, der in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit mit seinem Instagram-Account erregt hat als mit seinem im letzten Monat erschienen Doppelalbum. Dort postet der Rapper nämlich fleißig—ihr ahnt es bereits— Dickpics. Ausnahme bedeutet in diesem Fall jedoch nicht, dass der Anblick von The Games in fröhlichen bunten Boxershorts gehülltes bestes Stück mich in Wallungen versetzen würde, vielmehr gehören The Games Bestrebungen, DIE Masturbationsvorlage für Frauen weltweit zu werden, zu den lustigsten Sachen, die seit Langem auf Instagram passiert sind.

Videos by VICE

Dort kannst du The Game sehen—harter Kerl, ominöses Blood-Mitglied, regelmäßig in Videos auf Worldstar HipHop auftauchend, in denen er andere harte Kerle verdrischt—wie er in einer feuerwehrroten Buxe vor seinen Versace-Handtüchern steht und mit versteinertem Gesichtsausdruck (er scheint die ganze Angelegenheit höchst ernst zu nehmen) seinen Penis präsentiert. Wer das allein schon nicht lustig findet, scheint an Stelle von Humor ein weites, schwarzes Loch zu haben, das nicht einmal The Games Penis stopfen könnte. Das Beste kommt jedoch noch.





Die Hashtags, die The Game unter seine liebevoll arrangierten Penisbilder setzt, lassen jeden schmuddeligen Tankstellen-Groschenroman wie eine schnarchende Schullektüre aussehen. Sie haben einfach alles: Erotik, Spannung und einen Hauch Exzentrik. Ich würde sogar behaupten, dass The Games Dickpics mehr Storytelling als seine letzten drei Alben enthalten. Eine kleine Kostprobe:

#LickIt

#PullThemPantiesToTheSideAndGetReady

#CuzHalfYallScaredOfTheDickAnyway

#TakeYourIndexAndMiddleFingerAndMakeAGun

#ThenPutTheGunInsideYouAndPullTheTrigger

#EaseItOutAndPutSomeOfThatStickyIckyOnThatPearlTongue

#BackAndForthRealGently

#CloseYaEyes

#AndImagineMeSlidingInThatThangRealSlow

The Game appelliert an Frauen weltweit, sich vorzustellen, wie er zu ihnen nach Hause kommt, um sie dort oral zu befrieden. Neben eindrücklichen Schilderungen wie „Spreiz deine Beine für mich / Leck deinen Zeige- und Mittelfinger ab / jetzt Fass deine Perle an und geh mit dem Uhrzeigersinn“ streut er einiges an Absurditäten in seinen Sextalk ein. Gesetzt dem unrealistischen Fall, irgendein Mensch (Frau) sollte The Games Penisbild plus Pornogelaber tatsächlich anturnend finden, werden die abstrusen Bemerkungen sie wieder daran erinnern, warum wir eigentlich hier sind und uns den Quatsch überhaupt anschauen: um zu lachen.



A photo posted by The Game (@losangelesconfidential) on Nov 2, 2015 at 4:36pm PST



So erfahren wir dank des Hashtags, „Jetzt leg Ushers Confessions Album auf und lass es durchspielen” nebenbei noch, dass bei Game anscheinend Usher läuft, wenn es zur Sache geht. Süß. Außerdem scheint er nicht nur viel Verständnis für das komplizierte Verhältnis zwischen Frauen und ihren Haaren zu haben, sondern hat sogar noch einige Insidertipps für uns, um danach nicht wie ein gerupftes Huhn auszusehen: „Wenn deine Haare frisch gemacht sind / leg einen Schal über dein Kissen und leg dich vorsichtig darauf“.

Zudem isst The Game ganz offensichtlich nicht nur gerne Pussy („Ja ich lecke die Perle wie Pekannuss-Pralineneis, weil das mag ich am liebsten“), sondern achtet auch sonst auf eine gesunde Ernährung: „Du wirst gleich verschlungen werden wie Lebensmittel. Aber organische Lebensmittel, denn ich bin auf einer strikten Diät.“ Nachdem viele Menschen ja wert auf harmonierende Sternzeichen bei ihrem Sexpartner legen, verrät uns Game auch noch seins: „Swaggatarius“.



Ladies, let a nigga be yo #MCM Fresh out that gym. I got birthday goals… Can’t be in the Bahamas lookin sluggish #Swaggatarius #WinnersCircle A photo posted by The Game (@losangelesconfidential) on Nov 9, 2015 at 8:03pm PST



Möchte man nun bei dem Bild mit der Katze und der toten Maus bleiben, sind The Games Dickpics in etwa wie eine tote Maus, die einen lustigen Hut und funky Discoschuhe trägt: immer noch verstörend, allerdings durchaus nichts, wo wir wegschauen wollen. Wir lassen euch dann mal lieber alleine.

**

Folgt Noisey bei Facebook und Twitter.