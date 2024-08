The Ick: Menschen erzählen, was sie plötzlich total abgeturnt hat

The Ick? Was zur Hölle ist das jetzt wieder? Falls dieser TikTok-Trend an dir vorbeigegangen ist, hier eine kleine Zusammenfassung: “Ick” ist in etwa das englischsprachige Äquivalent zu “Bäh”.

“The Ick” beschreibt das Gefühl, wenn eine Person, mit der man Sex hat oder potenziell Sex haben möchte, etwas dermaßen Abstoßendes, Ekliges oder einfach Unattraktives macht, dass sich alles in einem zusammenzieht und man prompt und nachhaltig jegliche Lust am Geschlechtsverkehr mit dieser Person verliert. Die Auslöser für den Ick sind so individuell wie wir. Sie reichen von objektiv nachvollziehbar über unfassbar banal bis hin zu fucking gemein.

Mich turnt zum Beispiel sofort ab, wenn vermeintlich dominante Typen in Textnachrichten das lila Teufels-Emoji benutzen, um zu unterstreichen, wie versaut und kinky sie doch sind. Mehr als ein paar von mir befragte Menschen sagten, dass sie sofort heftige Aversionen kriegen würden, wenn sie zu Typen nach Hause gehen und in ihrem Zimmer verstaubte Hanteln und diese Tonnen mit Proteinpulver rumstehen. Mit “Liebes” oder “Babe” angesprochen zu werden, kam kurz dahinter. Aber wie du jetzt gleich lesen wirst, kann der Ick auch durch ganz konkrete Dinge ausgelöst werden. Verständlicherweise wollte niemand hier seinen vollen Namen stehen haben.

“Ich habe mit diesem Typen gesextet und er schickte mir ein Video von sich beim Wichsen – aber aus einer total komischen Perspektive. So von oben? Es sah aus, als würde er einen verdammten Pilz aus der Erde rupfen. Das war jedenfalls das erste und einzige, an was ich dabei denken konnte. Ich log irgendwas davon, dass ich gekommen sei und gleich einschlafen würde. Dann habe ich ihn geghostet. Nein, wir haben nie gebumst.” – J

“Ich hatte ein Date mit einem Typen, der fremde Leute am Tisch neben uns fragte, ob er ihre Pizzaränder essen darf. Was er dann auch tat. Als wäre es das Normalste auf der Welt. Unsere Tischnachbarn waren gerade dabei zu gehen und er fragte: ‘Seid ihr fertig damit?’ Als sie das bejahten, griff er einfach zu. Mit einer Mischung aus Verwirrung und Abscheu schauten die Leute und ich uns an. Am Ende des Dates sagte er dann zu mir: ‘Ich habe den Eindruck, dass du mich nicht wiedersehen möchtest.’ Ich war etwas überrascht und antwortete: ‘Ähm ja, die Sache mit dem Pizzarand war schon ein bisschen weird.’ Es war ihm offensichtlich extrem peinlich und er entschuldigte sich, erklärte aber nie, warum er es getan hatte. Und dann hat er mich geghostet.” – Hannah

“Ich chattete mit einer Frau auf einer App und schlug vor, dass wir uns am Leopoldplatz treffen, weil der in der Mitte von uns lag. Sie antwortete: ‘Kein Problem, dann werde ich mal schön zum Leopoldplatz scharwenzeln.’ Als wäre das nicht schlimm genug schrieb sie mir später: ‘Ich genieße gerade einen deliziösen Vino und etwas Hummus. Und du so?’ Ich habe sie sofort blockiert und gelöscht.” – K

“Ein Typ, mit dem ich geschrieben habe, hat mir jeden Tag ein Foto von sich geschickt. Immer ein Spiegelselfie aus seiner Küche, was an sich schon weird war. Es war so ein Ganzkörperspiegel und er machte das Foto immer morgens, bevor er zur Arbeit ging. Dieselbe Pose, derselbe Ort, jeden verdammten Tag. Über einen Zeitraum von einem Monat konnte ich sehen, wie sein Mülleimer im Hintergrund immer voller und voller wurde, bis er wortwörtlich überquoll und das Zeug an den Seiten runterhing. In diesem Müllberg war auch eine weiße Tüte, die offensichtlich aus einem Restaurant stammte. Neun Tage lag sie da. Ich habe mitgezählt. Man konnte sehen, dass da auch noch Essen drin war. Irgendwann türmten sich auch noch leere Instantnudelbecher neben dem Mülleimer, weil sie offensichtlich nicht mehr reinpassten. Fünf Stück! Das war der metaphorische Tropfen, der mein persönliches Müllfass zum Überlaufen brachte. Bring den Müll raus, wenn du schon die Nudelbecher daneben stapeln musst. Ich kann heute keine Instantnudelbecher sehen, ohne an diesen Müllberg zu denken. Ich kann nicht glauben, dass ich zugelassen habe, dass ein Typ mir Instantnudeln versaut. Ich habe ihn dann blockiert.” – Issie

“Ich war mit diesem Typen zusammen auf ein paar Partys gewesen und an einem Abend schienen wir endlich ein paar Fortschritte zu machen. Wir begannen zu sexten und nach nur drei Nachrichten schrieb er ‘ich liebe fette Mädels’. Ich kriegte sofort den Ick, ich war sauer. Es folgte eine längere Kontaktpause, aber ein paar Wochen später waren wir wieder zusammen auf einer Party und ich sang ihm betrunken “Big, Blond and Beautiful” aus Hairspray vor. – Ruth

“Nach Wochen anzüglicher Chats war ich kurz davor, diesen Typen zu mir einzuladen. Wir saßen bei einem Date in einer Bar und er nahm meine Hände, lehnte sich über den Tisch und sagte: ‘Lass mich dich verführen. Ich verspreche, ich werde meine ganze Willenskraft einsetzen, um sanft zu bleiben und nicht mein inneres Tier von der Leine zu lassen, bis du gesehen hast, was für ein sensibler und zärtlicher Liebhaber ich sein kann.’ Er war ungefähr halb so groß und schwer wie ich. Nach seiner kleinen Ansprache war jegliche Geilheit bei mir verschwunden und mir wurde klar, dass er wahrscheinlich die Sorte Typ ist, die nach zehn Stößen kommt und dann weint. Ich habe nicht mit ihm gevögelt. Er war im Nu vom heißesten Typen, den ich je gesehen hatte, zu etwas geworden, das unter einem Pilz hervorgekrochen war.” – Anonym

“Ich habe mal den Ick wegen eines Weihnachtsgeschenks bekommen. Ein Schal. Ich hatte mit diesem Typen seit vier oder fünf Monaten was laufen, aber wir waren weit davon entfernt, in irgendeiner Form von Beziehung zu sein. Wir hatten einfach Dates. Aber er schenkte mir etwas zu Weihnachten – ich hatte natürlich nichts für ihn – und es war ein Schal in sanften Pastelltönen. Er war aus diesem komischen fusseligen Material. Fucking Flusen überall, selbst nach dem Waschen. Er sagte, der Schal sei ‘voll ich’, aber ich liebe kräftige Farben und Animalprints, nicht Pastellschattierungen. Ich fühlte mich super weird deswegen und machte ein paar Wochen später per Textnachricht mit ihm Schluss. Ich hatte ein superschlechtes Gewissen, aber der Typ musste seine Lektion lernen. Ich weiß nicht genau welche, aber ich persönlich wollte nie wie eine Lehrerin aussehen.” – Nikita

“Jedes Mal, wenn ein Mann früh in unserem Chat etwas von ‘Kuscheln’ schreibt oder das Wort sogar in seinem Dating-App-Profil stehen hat, bekomme ich einen durchdringenden Ick. Das stört mich noch viel mehr, als wenn jemand zu früh sexuell explizit wird. Ich weiß selbst nicht genau warum. Vielleicht liegt es daran, dass es indirekt Sex mitmeint, ohne sich die Mühe zu geben, auch nur ansatzweise sexy zu sein. Ich hasse das einfach. Anscheinend haben Typen dieses unumstößliche Bild von Frauen, dass sie Sex benutzen, um ihre Kuscheleinheiten zu bekommen oder so. Das unterschätzt unseren Sextrieb unfassbar. Wenn ich jemanden mag, dann kuschle ich auch gerne mit der Person – bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Aber beim ersten Date denke ich doch nicht: ‘Ah ja, ich werde das alles ertragen, damit ich eines Tages auf seiner Couch sexlos vor mich hingammelnen kann.’” – Sara

“Zweimal hab den Ick bekommen und Schluss gemacht. Im ersten Fall hat die Person ständig Scheißhaus gesagt, wie: ‘Ich gehe aufs Scheißhaus.’ Mit dem zweiten bin ich auf ein Konzert gegangen, ich glaube, es war Camera Obscura. Als ich zu ihm rüber schaute, sah ich, wie er sanft zur Musik mitnickte wie so ein groovy Frühvergreister. Ich fand ihn augenblicklich nicht mehr heiß.” – Rebecca

“Ich hatte mit einem Typen geschlafen und als ich am Morgen aufwachte, sah ich, dass er in seinem Schlafzimmer ein A2-Nacktporträt von sich mit erigiertem Penis hatte. Nachts war es mir in der Dunkelheit nicht aufgefallen. Ich erfand irgendeine Ausrede und verabschiedete mich, ohne ihn auf das Bild anzusprechen. Als er sich wieder mit mir treffen wollte, habe ich abgewimmelt.” – DD

“Mir haben schon ein paar Typen den Ick gegeben. Einmal hat sich einer geräuspert. Also nichts Besonderes, aber ich hörte ein gurgelndes Geräusch und es war für mich aus. Ein anderer machte einen Loriot-Sketch auf seinem Handy an, um mir etwas zu zeigen, auf das er davor angespielt hatte, und ich konnte regelrecht fühlen, wie sich dabei meine Vagina verschloss. Und dann war da noch dieser Typ, der mich ständig ‘Kerlin’ nannte und mir Bilder von ihm und seiner Frau beim Sex schickte.” – L

“Ich hatte einmal in London das abgefahrenste Date überhaupt. Alles war supernormal und entspannt – bis er beim dritten Drink zu erzählen begann, dass sein Vater ein ermordeter Politiker sei. Wir fuhren im Taxi zu ihm und fingen auf der Rückbank an, rumzumachen. Seine Wohnung war riesig, also wirklich gigantisch. Er hatte ein großes Musikstudio darin und ein verdammtes Surfbrett. Aus dem Fenster blickte man auf Central London. Das war keine erbärmliche Studentenbude, sondern eine arschteure Wohnung, aber als ich auf sein Bett schaute, hatte er dort – ohne Scheiß – genau ein Kissen und eine Bettdecke, die auch noch unbezogen war. Weil ich so betrunken war, merkte ich erst nach dem Vögeln, wie klein die Decke war. Um uns halbwegs zuzudecken mussten wir sie seitwärts über uns legen, die Füße schauten raus. Es war 3 Uhr morgens und ich konnte so auf keinen Fall schlafen. Ich entschuldigte mich, ging nach Hause und ghostete ihn.” – Anonym

