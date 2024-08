The Streets spielen Greatest-Hits-Show in Deutschland

Als Mike Skinner vor einer Weile bekanntgab, dass er The Streets zurück auf die Live-Bühnen bringen will, brach sofort hysterisches Gewusel aus. Da wurden hektisch Pauschalreisen nach England gebucht und das letzte Geld in Hostelbett und Pfund getauscht – nur damit man kurz darauf schmerzlich einsehen musste: ausverkauft. Alles. Alle sechs Dates in UK 2018. Kein Wunder, schließlich passiert es auch nicht alle Tage, dass ein stets nach vorn schauender Mike Skinner plötzlich zu Best-Of-Damals-Mikey mutiert. Doch genau das ist der Plan: The Streets werden bei den anstehenden Shows unter dem Titel “The Darker The Shadow The Brighter The Light” die Crème de la Crème aus ihrem reichhaltigen Repertoire zum Besten geben.

Und jetzt wird es spannend, denn soeben erreichte uns die Nachricht, dass nun auch ein Best-Of-Date in Deutschland bestätigt wurde. Am 11. April 2018 könnt ihr The Streets live sehen, in Berlin, im Heimathafen Neukölln. Tickets gibt es ab Mittwoch, den 15. November 2017 bei Eventim. Geil, wa? Wir wünschen viel Glück beim Ergattern. Hier noch mal alle Einzelheiten auf einem von Mike selbstgebautem Flyer:

