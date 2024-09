Dieser deutsche Roboter liest im Internet, wie man Pfannkuchen macht

Was gäbe es auch für einen besseren Grund, so viel Zeit, Energie, Geld und Ressourcen in neuste Robotertechnologien zu stecken, als den Maschinen beizubringen, dir den ganzen Tag lang Essen zu machen?

Die Grenze, die uns Menschen von Maschinen trennt, ist verschwommener denn je—es gibt schon Roboterkellner, Robotermetzger und Roboterbarkeeper—und jetzt gibt es auch noch einen Roboter hier in Deutschland, der auf Kommando perfekte Pfannenkuchen macht.

Videos by VICE

Das Beste kommt allerdings noch: Er bringt sich selbst das Kochen bei, indem er Anleitungen auf der beliebten und oftmals verwirrenden Selbsthilfeseite WikiHow liest. Anscheinend trennt uns wirklich nicht mehr viel … aber es stimmt: Die gleiche Webseite, die dir beigebracht hat, wie du erfolgreich deine Erektion versteckst oder am schnellsten als unangenehmer Psychopath im Club auffällst, bringt jetzt auch noch Robotern bei, wie man einfache Gerichte kocht.

Der emsige Roboterkoch mit dem Namen PR2 lernt im Rahmen des europäischen Projekts RoboHow gerade übrigens auch noch die Kunst des Pizzabackens. Bei RoboHow wird daran gearbeitet, Robotern beizubringen, allein durch sprachbasierte Befehle Aufgaben zu verstehen und auszuführen. Das Ziel des Projekts ist es, Robotern ein besseres Verständnis menschlicher Kommunikation zu vermitteln und Aufgaben eigenständiger auszuführen—im Gegensatz zu der klassischen Methode, bei der alle Aktionen des Roboters im Voraus durchprogrammiert sein müssen.

Und laut der RoboHow-Webseite gehören zu den Aufgaben Popcorn-Machen (mit einem Topf) und das Meistern des Pfannkuchenwendens. Was gäbe es auch für einen besseren Grund, so viel Zeit, Energie, Geld und Ressourcen aufzuwenden, als innovative Robotertechnologien zu entwickeln, die irgendwann den ganzen Tag für dich in der Küche stehen und dir auf Kommando leckere Gerichte zaubern?

Die Software, die das ganze KI-Rumgekoche möglich macht—zusammen mit den Lehrvideos für die Maschinen—ist openEASE—eine Online-Datenbank, die allen aufstrebenden Roboterköchen dieser Welt zur Verfügung steht. Das Programm nimmt Anleitungen zum Kochen oder für andere einfache Aufgaben und übersetzt sie in Maschinensprache.

Auch wenn sich diese Entwicklung vielleicht wie der noch-friedliche Anfang eines Science Fiction-Films anhört, in dem die Maschinen irgendwann zu intelligent werden, gegen ihre menschlichen Halter rebellieren und am Ende alle umbringen, ist das erst Mal nur ein weiterer Meilenstein im Wettstreit unserer Zivilisation, so ziemlich alles zu automatisieren, was wir früher einmal selbst machen mussten. Immerhin haben wir schon ausklamüsert, wie Roboter dazu verwendet werden können, Selbstmordversuche zu vereiteln, indem sie Pizzabote spielen. Selbst einer der besten Bäcker der Welt überlegt momentan, sich Roboter zur Hilfe zu holen.

Wenn man sich allerdings in dem auf YouTube geposteten Video anschaut, in was für einem Schneckentempo PR2 die künstlichen Pfannkuchen wendet, wird klar, dass die Forscher noch einiges zu tun haben, bevor dir ChefTron 3000 den perfekten Sonntagsbrunch serviert.