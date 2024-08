Wir verlosen wieder übertrieben viele Gästelistenplätze!

Leoniden

Mit ihrer Hymne “Nevermind” drängelten sich Leoniden in unsere Köpfe und stehen da jetzt seit 2016 in der ersten Reihe. Schließlich bringt die Indie-Rock-Band aus Kiel jeden Zeh und ganz schnell den kompletten Körper zum Wackeln. Mit ihren Singles “Alone”, “Again”, “River” und “Kids” haben sie schon längst klargemacht, dass ihr kommendes Album Again, welches am 26. Oktober erscheint, eine laute Platte gegen die anstehende Winterdepression werden wird. Und wir haben die Tickets, um das alles live zu sehen! Schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff “Leoniden + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com, um die Band auf ihrer “Kids Will Unite”-Tour abzufangen. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

“Kids Will Unite”-Tour 2018

01.11.2018 Bremen – Tower Musikclub

02.11.2018 Göttingen – Musa

03.11.2018 Münster – Gleis 22

07.11.2018 Hamburg – Knust

08.11.2018 Berlin – Lido

09.11.2018 Leipzig – Naumanns

10.11.2018 Chemnitz – Atomino

12.11.2018 AT-Wien – B72

14.11.2018 AT-Graz – Forum Stadtpark

15.11.2018 AT-Salzburg – Rockhouse

16.11.2018 AT-Linz – Posthof

17.11.2018 Lustenau – Szene Lustenau

21.11.2018 CH-Zürich – Exil

22.11.2018 CH-Bern – Rössli

23.11.2018 CH-Basel – Sommercasino

24.11.2018 Freiburg – ArTik

25.11.2018 Heidelberg – Halle 02 Club

27.11.2018 Stuttgart – ClubCann

28.11.2018 Luxemburg – Rotondes

29.11.2018 Wiesbaden – Schlachthof

04.12.2018 Aachen – Musikbunker

05.12.2018 Köln – Gebäude 9

06.12.2018 Oberhausen – Druckluft

07.12.2018 Hannover – Musikzentrum

08.12.2018 Rostock – Peter Weiss Haus

14.12.2018 Kiel – Pumpe



Zeal & Ardor

Zeal & Ardor ist wohl die faszinierendste Band, die die Schweiz derzeit zu bieten hat. Mit einem gewagten, düsteren Mix aus Black-Metal, Blues und Soul gemischt mit Gospel betritt die Band ein noch unberührtes Gebiet der Genre-Vermischung. Mit dem neuen Album Stranger Fruit, welches im Juni 2018 releast wurde, touren Zeal & Ardor gerade die ganze Welt ab und machen auch bei uns Zwischenhalt – eine unheimliche, hypnotisierende und gleichzeitig energetische Show, die man auf keinen Fall verpassen darf. Und wir haben die Gästelistenplätze für euch reserviert. Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Zeal and Ardor + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

02.11. AT – Linz, Ahoi Pop Festival

03.11. AT – Wien, Europavox Festival

15.11. DE – München, Feierwerk

16.11. AT – Dornbirn, Conrad Sohm

20.11. DE – Berlin, Columbia Theater

21.11. DE – Hamburg, Knust

28.11. DE – Cologne, Essigfabrik

14.12. CH – Zürich, Dynamo

15.12. CH – Basel, Reithalle

Feine Sahne Fischfilet

Diese Band hat etwas an sich, was live nicht nur Wasser aus den Schweißporen treibt, sondern auch aus den Augen. Klingt vielleicht absurd – aber auch nur für diejenigen, die noch nie auf einem Konzert der Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern waren. Der Rest weiß genau, was wir meinen, wenn wir von Songs wie “Warten auf das Meer” oder “Niemand wie ihr” oder einfach nur dem erleichternden Gefühl reden, mal nicht alleine zu sein, weil ein Abend einfach diesem tröstendem Uns gehört. Feine Sahne Fischfilet sind eben die Band, die wirklich jeden in den Pogokreis schubst, Pfeffi ins Gesicht spuckt und dann mit einem Endorphin-Schub wieder in die Stadt entlässt.

Ihr wollt das erleben. Schreibt uns also eine Mail mit dem Betreff “Feine Sahne Fischfilet + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

Alles auf Rausch – Es geht weiter!

08.11.2018 Brandenburg a. d. Havel – Haus der Offiziere

09.11.2018 Saalfeld – Klubhaus der Jugend

10.11.2018 Plauen – Alte Kaffeerösterei

15.11.2018 Chemnitz – AJZ Talschock

16.11.2018 Ulm – ROXY

17.11.2018 Bern (CH) – Dachstock

23.11.2018 Trier – Europahalle

24.11.2018 Stuttgart – Wagenhallen

30.11.2018 Kiel – Halle400

01.12.2018 Dresden – Alter Schlachthof

06.12.2018 Kassel – 130bpm

07.12.2018 Karlsruhe – Substage

19.12.2018 Frankfurt a. M. – Batschkapp

21.12.2018 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

22.12.2018 Bremen – Pier2

27.12.2018 München – Tonhalle

28.12.2018 Erfurt – Thüringenhalle

29.12.2018 Hannover – Swiss Life Hall

Neonschwarz

Habt ihr mal in Clash, dem neuen Album von Neonschwarz reingehört? Gut. Jetzt sagt mal nicht, dass ihr nicht auch bereits beim ersten Track “N.E.O.N.” daran gedacht habt, wie das Ding wohl live in einem Club klingt! Das ist eben eine Hook, die dafür geschrieben wurde, laut mitzuschreien. Danach dann die Texte und Energie der Hamburger Rap-Crew auf sich wirken und sich mitreißen lassen. HipHop mit Message, massiert Gehirn und Tanzmuskeln. Vertraut uns mal. Ach, tut ihr sogar? Na, dann schreibt eine Mail mit dem Betreff “Neonschwarz + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

40° Fieber Tour 2018 / 2019

09.11.2018 | Lüneburg – Anna & Arthur

10.11.2018 | Husum – Speicher

23.11.2018 | Münster – Gleis 22

24.11.2018 | Heidelberg – halle02

07.12.2018 | Dresden – Tante Ju

08.12.2018 | Wien (AT) – Flex

24.01.2019 | Zürich (CH) – Dynamo

25.01.2019 | Bern (CH) – Dachstock

08.02.2019 | Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden

09.02.2019 | Düsseldorf – zakk

22.02.2019 | Stuttgart – Im Wizemann

23.02.2019 | München – Feierwerk

22.03.2019 | Nürnberg – Z-Bau

23.03.2019 | Hannover – Faust

05.04.2019 | Dortmund – FZW

06.04.2019 | Bremen – Schlachthof Bremen

13.04.2019 | Berlin – Festsaal Kreuzberg

27.04.2019 | Hamburg – Große Freiheit 36

Kelvyn Colt

In diesem 23-jährigen Rapper steckt eine überwältigende Energie, die er uns auch in seinen neuesten Tracks wie “Just watch me” und “WEAKEND” entgegenschmettert. Kelvyn Colt ist in der deutschen Kleinstadt Wiesbaden geboren, wurde von einer deutschen Mutter und einem nigerianischen Vater großgezogen und landete schließlich in London. Diese kulturelle Vielfältigkeit trägt er in seiner Musik aus und brettert seine gesellschaftskritischen Lines voller Überzeugung über die Bühne. Der Rapper ist real – und so auch seine Shows, bei denen sich jeder Fuß mindestens 10 Zentimeter vom Boden hebt. Gästelistenplätze für seine “Mind Of Colt”-Tour kriegt ihr bei Noisey! Einfach eine Mail mit dem Betreff “Kelvyn Colt + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com schreiben und mit etwas Glück gewinnen. 3 x 2 Plätze haben wir auf der Liste.

Mind Of Colt Tour

11.11.2018 AT-Wien | Grelle Forelle

12.11.2018 München | Orangehouse

15.11.2018 CH-Zürich | Exil

16.11.2018 Frankfurt | Zoom

17.11.2018 Köln | Veedel Club

18.11.2018 Berlin | Kantine am Berghain

21.11.2018 Hamburg | Häkken

Visa Vie

Visa Vie hat dieses Jahr ihr Hörbuch-Debüt gegeben. Thema dabei war natürlich: Deutschrap. Die Moderatorin, die schon mehr Rapperinnen und Rapper interviewt hat, als ihr überhaupt aufzählen könnt, mischt darin jedoch ihre Erfahrungen mit Fiktion. Rauskommt ein spannender Krimi im Rapkosmos. Und da live immer geiler ist, geht es jetzt mit dem Hörbuch auf sehr reale Lesereise. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr eine Mail mit dem Betreff “Visa Vie + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 2 x 2 Gästelistenplätze.

Visa Vie liest Das Allerletzte Interview

30.11.2018 Hamburg – Uebel & Gefährlich

01.12.2018 Essen – Hotel Shanghai

02.12.2018 Köln – Club Bahnhof Ehrenfeld

03.12.2018 Leipzig – Täubchenthal

05.12.2018 München – H39

06.12.2018 Stuttgart – Freund & Kupferstecher

07.12.2018 Frankfurt – WSTN (Siemens-Areal)

09.12.2018 Berlin – Columbia Theater

