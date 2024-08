Dutzende Männer ausgetrickst: Diese Frau hat ein Tinder-Date zum Massen-Event gemacht

Tinder ist ein Minenfeld – Typen schicken ungebeten Dick Pics, Menschen geben sich für etwas aus, das sie nicht sind, und als Person of Color triffst du auf Fetische und Stereotype. Die Kombination aus relativer Anonymität, Hoffnung und Verzweiflung macht die Dating-App zum perfekten Ort für alle, die es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. Aber eine junge Frau in New York hat jetzt den Vogel abgeschossen.

Wie das New York Magazine schreibt, begann Natasha Aponte vor etwa einem Monat mit den Vorbereitungen ihres Experiments. Sie matchte mit einer Unmenge Männer auf Tinder und erzählte ihnen allen dieselbe Geschichte. Die ging laut einem der getäuschten Typen in etwa so:

I text her n we make small talk abt work for a bit then she goes, "actually, I have this huge presentation Im workin on for my job, would you be offended if I got back to you in like a week or two when Ive got more free time? Youre cute and I want to meet you Im just too busy rn" — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Sie behauptete, sie habe für die Arbeit eine wichtige Präsentation vorzubereiten und deshalb erst einmal keine Zeit. So vertröstete sie die Männer auf ein paar Wochen später. Nach einer Phase der Funkstille meldete sie sich wieder und bat alle Männer, sich am Union Square in New York City mit ihr zu treffen. Sie wollte mit ihnen ein DJ-Set hören und etwas trinken. Die willigen Romeos konnten dabei nicht ahnen, dass der jungen Frau kein Einzeldate vorschwebte. Als jeder von ihnen am 19. August gegen 18 Uhr am vereinbarten Ort eintraf, befand er sich unwissentlich in einer Horde von Männern, die alle ebenfalls Tinder-Matches von Aponte waren.



I make my way to Union Square. Eat a hot dog and look over by this open lot by 17th Ave and there is a stage and a DJ and about 100 ppl and cameras and shit and I think well this is some random ass Manhattan shit. — míš (@bvdhai) August 19, 2018

In einem Video von dem Massendate sieht man Dutzende Typen, die unangenehm berührt herumstehen, während ein DJ auf der Bühne ein Set spielt. Nach gut 35 Minuten kommt Aponte auf die Bühne und weiht ihre “Dates” ein:

Eventually I see a girl moving towards backstage with two enormous bodyguards in sunglasses and realise it's her and I'm thinking WHAT THINE FUCKETH IS GOING ON — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Then she says I've invited you all here for a chance to go on a date with me and proceeds to give a hunger games speech about what its gonna take to date her — míš (@bvdhai) August 19, 2018

ALL THE DUDES THERE SHE FOUND ON TINDER AND TEXTED THEM THE SAME SHIT — míš (@bvdhai) August 19, 2018

“Habt ihr das Zeug dazu, ein Date mit mir zu gewinnen?”, ruft Aponte der Menge zu. Ein paar wütende Männer rufen “Bullshit” und “Shut the fuck up”. Die meisten von ihnen bleiben allerdings und hören von Aponte eine Liste von Eigenschaften, die sie jeweils disqualifizieren. Zwei “Schiedsrichter” streifen durch die Menge, während sie verkündet, sie werde niemanden daten, der “ein Tourist ist oder nicht in dieser Stadt wohnt”, der “Jimmy heißt”, der “nur Sex will” oder der “unter 1,78 Meter groß ist”. Oh, außerdem wolle sie auch “keine Bierbäuche, keine langen Bärte, keine Typen mit Glatze, keine Khaki-Hosen und keine Schuhe von Toms”.

Nachdem Aponte die Zahl der Bewerber mit ihren Kriterien verringert hatte, ließ sie die übrigen Männer anscheinend sprinten und Liegestütze machen. Dann mussten sich alle in einer Reihe aufstellen und sie “wischte” wahlweise nach links und rechts, so einer der getäuschten Männer gegenüber New York Magazine. Wie romantisch!

Unklar ist, ob bei der Aktion jemand als Sieger hervorging und Aponte tatsächlich eingewilligt hat, mit dem etwaigen Gewinner auf ein Date zu gehen. Wie das New York Magazine berichtet, wirkt das Ganze ein wenig suspekt: Aponte hat ihr Instagram-Profil seither auf privat gestellt, in anderen sozialen Medien nichts mehr gepostet, und auf die Nachfrage des Magazins auf die Viral-Video-Agentur Rob Bliss Creative verwiesen.

Diese Geschichte war also womöglich nichts als ein Versuch, viralen Fame zu ernten. Aber dafür war es ein ziemlich astreiner Versuch. Allein für den folgenden Tweet hat sich das Hunger Games-Date schon gelohnt:

Every man in the crowd looks down and mimes WHAT IN THE NAME OF SCOOBY DOO THE IS THIS SHIT to themself — míš (@bvdhai) August 19, 2018

