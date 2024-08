True Love ist Plastik: Haiytis neues Video zu “Homezone” glitzert im Kunststoff eurer Kindheitserinnerungen

Liebeslieder aus dem Polly Pocket-Puppenhaus. Hatte Haiyti auf ihrem im Januar erschienenen Debüt-Album Montenegro Zero noch “ein Haus in Monaco”, ist Hamburgs “White Girl mit Luger” im Video zur neuen Single “Homezone” in einer Spielzeug-Villa zu Hause. Miniatur-Karre, Fruchtgummi-Hamburger und geschrumpftes Mobiliar sind selbstverständlich mit am Start. Alles ist pink, glänzt im künstlichen Glanz des Plastiküberzugs, ist ineinander gesteckt und transportierbar, wie man es aus den glücklichen Kinderjahren kennt.

“Alles, was ich will, bist du / Alles, was du sagst, ist true / Durch dich fühl’ ich mich so blue, so blue / Die Zeit vergeht wie im Flug / One Love und so, ich bleib’ cool”. Wir hätten ja nie gedacht, dass man uns das mal aus einer zuklappbaren Puppenkiste zurufen wird, aber die große Liebe im Jahr 2018 sieht aus wie die 90er und klingt, als hätte man zehn Rollen Hubba Bubba in einen Synthesizer geklebt. Haut ab, ihr mit euren romantischen Pärchen-Trips in die unberührte Natur Skandinaviens. Real Love, das sind Flitterwochen auf dem Rücksitz eines glitzernden Spielzeugautos. Ihr wollt wissen, wie ihr dafür auszusehen habt? Naja, erstmal kann euch das absolut niemand vorschreiben, aber Tipp für die allerletzten Tage des Sommers von Haiyti: Hautglanz eher so Frischhaltefolie.

Die visuelle Produktion von “Homezone” durch Ana Isensee ist allerdings nicht das Einzige, was uns reinläuft wie ein volles Glas Waldmeister-Sirup. Dass Haiyti wieder, wie damals für den größten Italo-Hit seit Eros Ramazzotti, mit AsadJohn zusammenarbeitet, freut uns, als hätten wir schon wieder eines dieser fantastisch nachhaltigen Plastikhäuser unter’m Weihnachtsbaum gefunden. Und da sich die ersten Momente von “Homezone” anhören, als wollte Haiyti endlich ihr eigenes “We Found Love” veröffentlichen, schmilzt uns nicht nur der Kunststoffbrocken in der Brust ein wenig dahin, nein, wir freuen uns so menschlich wie eben möglich über jede neue Sekunde dieser unschlagbaren Kombination.

