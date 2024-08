Tyler, the Creator und A$AP Rocky freestylen in Paris und liefern das beste Musikvideo des Tages

“WANG$AP Coming Soon” heißt es am Ende des neuen Videos von Tyler, The Creator und A$AP Rocky, das den wunderbaren Namen “POTATO SALAD” trägt. Nachdem beide in “WHAT THE FUCK RIGHT NOW” auf Kanyes “Freestyle 4” im Studio mal so richtig die Sau rausgelassen hatten und Rocky in “Who Dat Boy” Tyler ein neues Gesicht aufgenäht hatte, gibt es also bald mehr gemeinsames Material. Den ersten Vorgeschmack dazu liefert Rockys DVD AWG 3, auf der auch der gemeinsame Song vorhanden ist.

“POTATO SALAD” zeigt beide Rapper vor dem Eiffelturm, über den Beat des 2003 erschienenen Monica Songs “Knock Knock” flowend, der damals von Kanye West himself produziert wurde. Was vor mehr als zehn Jahren schon ziemlich entspannt klang, macht auch heute noch einen ziemlich relaxten Eindruck. Tyler füllt sein Haus mit “pretty boys” wie “Leo DiCaps and Cole Sprouses” und A$AP schimpft ein bisschen über Mumble Rapper und fehlendes Talent. Trotzdem springen die beiden Kumpels verdammt gut gelaunt durch Paris.

Und dann gibt es da immer wieder auch noch Jaden Smith, der relativ apathisch einen Cameo-Auftritt hinlegt. Sei’s drum, wir sind amtlich gespannt, was von “WANG$AP” in naher Zukunft erscheinen wird. Und hoffen, dass wir nicht zu lange warten müssen.

