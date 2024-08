Überwindet euren Winter-Blues und geht wieder mit uns auf Konzerte!

Wir wissen, dass es vor allem in den Monaten Januar und Februar eine absolute Zumutung ist, das Haus zu verlassen. Dennoch meinen wir es nur gut, wenn wir euch trotzdem an euren virtuellen Haaren hinaus in die kalte Welt und schließlich hinein in den Club zerren, um mal wieder euren Kreislauf richtig schön hochzupeitschen. Denn Schwitzen kann man im Winter schließlich nur in der Sauna oder auf Konzerten.

Sauna kostet Geld und beinhaltet meistens Pimmel, die man eigentlich nie sehen wollte. Also geht doch lieber umsonst mit uns auf Konzerte! Wir verlosen mal wieder einen Haufen hochwertiger Gästelistenplätze. Los geht’s!

Noisey-Shorties: “KitschKrieg übernimmt”:

Luciano

Luciano hat etwas sehr mystisches an sich. Keine Interviews, eine unglaublich magere Wikipedia-Seite … Wer weiß, ob er überhaupt wirklich existiert? Aber HITS hat der Mann! Allein, um sich von beidem zu überzeugen, lohnt sich schon ein Besuch seiner “Eiskalt Späti”-Tour. Und natürlich, um Banger wie “Berlin Favela” endlich einmal live zu hören. Support macht übrigens der gute Dardan. Hin da!

Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Luciano” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

31.01. Hannover – Lux,

01.02. Luciano – Tower, Bremen

02.02. Luciano – Löwensaal, Nürnberg

03.02. Luciano – Im Wizemann, Stuttgart

07.02. Luciano – Täubchenthal, Leipzig

09.02. Luciano – Grelle Forelle, Wien

10.02. Luciano – Technikum, München

11.02. Luciano – Dynamo Saal, Zürich

13.02. Luciano – Batschkapp, Frankfurt

14.02. Luciano – Essigfabrik, Köln

15.02. Luciano – Zeche Carl, Essen

16.02. Luciano – Turbinenhalle, Oberhausen

17.02. Luciano – Uebel und Gefährlich, Hamburg

18.02. Luciano – Astra, Berlin

Terrorgruppe

Natürlich kann man Punk gediegen zu Hause über seine Bose-Soundanlage anhören, während man sich eine schöne Flasche Rotwein oder ein Sterni aufmacht. Oder über seine 5-Euro Kopfhörer, während man auf die U8 oder welche ranzige Bahn auch immer wartet. Wir wissen aber alle, dass Punk auf die Bühne gehört! Glücklicherweise geht die Terrorgruppe in diesem Jahr auf “Blechdosen”-TOUR, also quasi als Nachfolger ihrer legendären Blechdose-Tour von damals. Wir haben Tickets!

Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Terrorgruppe” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

02.02. Rostock, Peter Weiß Haus

03.02. Husum, Speicher

08.02. Hannover, Faust

09.02. Stuttgart, Club Cann

10.02. Basel (CH), Sommercasino

11.02. Augsburg, Kantine

13.02. Wien (AT), Flex

16.02. Dortmund, FZW Club

17.02. Bremen, Tower

22.02. Frankfurt/Main, Zoom

23.02. Köln, Jungle

02.03. Leipzig, Conne Island

03.03. Berlin, Lido

Veysel

Rap-Veteranen dürften den Essener Veysel schon aus seiner Zeit auf Haftbefehls Label Azzlackz kennen. Dort erschien 2014 die erste Platte des mittlerweile auch als Schauspieler aktiven Musikers. Der endgültige Durchbruch kam für Veysel spätestens durch das zweite Standbein, nämlich in seiner Rolle als Abbas Hamadi in der TV-Serie 4 Blocks. Dort brilliert er als Neuköllner Clan-Gangster neben Film-Größen wie Frederick Lau und Kida Ramadan. 2017 erschien ausßerdem Veysels zweites Album Hitman, voller Rap-Bretter wie “Besser als 50 Cent” und “Bam Bam”. Damit geht er jetzt auf Tour und wir schicken Euch hin!



Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Veysel” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

03.02.2018 DE – Bielefeld, Ringlokschuppen

04.02.2018 DE – Köln, Jungle Club

14.02.2018 DE – Berlin, Musik & Frieden

15.02.2018 DE – Hamburg, Kaiserkeller

23.02.2018 DE – Essen, Zeche Carl

24.02.2018 DE – Stuttgart, Club Zentral

25.02.2018 DE – München, Backstage

Fuck Art, Let’s Dance

Ein berühmtes Meme – die Bibelverse unserer Zeit – sagte einmal in Gestalt eines kleines, brünetten Mädchens: “Why can’t we have both?” Woraufhin sie von einer Menschenmenge sie auf ihren Händen hochleben ließ. Lasst also selbiges mit euch auf einem der Tourstopps von Fuck Art, Let’s Dance machen und zelebriert das Leben, die Kunst und nicht zuletzt die Musik!

Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Fuck Art, Let’s Dance” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

15.02.2018 Aachen | AZ

16.02.2018 Saarbrücken | Mauerpfeiffer

17.02.2018 Augsburg | Soho

18.02.2018 Regensburg | Heimat

22.02.2018 Erfurt | Engelsburg

23.02.2018 Kassel | Goldgrube

24.02.2018 Essen | Hotel Shanghai

01.03.2018 Bremen | Lagerhaus

02.03.2018 Michelstadt | Unterholz

03.03.2018 Lingen | Alter Schlachthof

27.04.2018 Wolfsburg | Sauna Club

28.04.2018 Erlangen | E-Werk

04.05.2018 Lüneburg | Salon Hansen

05.05.2018 Husum | Speicher

Kraftklub

Tourmäßig war 2017 wohl das bislang krasseste Jahr der Chemnitzer Boys von Kraftklub. Ausverkaufte Gigs in Riesen-Locations paarten sich mit gigantischen Festival-Konzerten. Live ist aber auch so was von das Element der fünf Herren um Sänger Felix Brummer. Dass Kraftklub außerdem ein Händchen für gute Supportacts haben, bewiesen sie vergangenes Jahr auch mit der Wahl des Garage-Girl-Duos Gurr aus Berlin. Jetzt geht’s weiter mit dem munteren Live-Spielen und wer nicht später wieder auf Instagram sehen will, wie geil es war, sollte sich melden. Und zwar bei uns!

Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Kraftklub” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

22.02.18 Graz (AT), Listhalle

23.02.18 Wien (AT), Gasometer

24.02.18 München, Zenith

25.02.18 Bamberg, Brose Arena

28.02.18 Zürich (CH), Volkshaus

02.03.18 Magdeburg, Getec Arena

03.03.18 Bielefeld, Seidenstickerhalle

09.03.18 Saarbrücken, E-Werk

10.03.18 Mannheim, Maimarkthalle

11.03.18 Zwickau, Stadthalle

14.03.18 Wetzlar, Rittal Arena

16.03.18 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

17.03.18 Kiel, Sparkassen Arena

18.03.18 Lingen, EmslandArena

21.03.18 Göttingen, Lokhalle

23.03.18 Köln, Palladium

24.03.18 Freiburg, SICK-Arena

Haiyti

Wer die Stimme von Haiyti einmal gehört hat, wird sich wohl noch Jahre später an den schrillen Gesang plus Rap der Hamburgerin erinnern. Man könnte sie schon fast als Performance-Künstlerin bezeichnen, was sie bei ihrem legendären Vice House-Party-Auftritt vor anderthalb Jahren in Berlin schon bewies. Neben wunderschönen Bühnenoutfits, rauschhaften Bewegungen und einer Liebe zu Autotune, zeichnet sie auch ihre “0 Fucks to give”-Attitüde aus. Mit ihrem Debütalbum Montenegro Zero spielt Haiyti jetzt einige Shows, zu denen wir Euch raten hinzugehen.



Schreibt einfach eine Mail mit Betreff “Haiyti” plus Wunschstadt an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

23.02.2018 – Frankfurt, Zoom

24.02.2018 – Münster, Skaters Palace

25.02.2018 – Hannover, Faust

02.03.2018 – Köln, CBE

03.03.2018 – Zürich, Exil

04.03.2018 – Stuttgart, Im Wizemann

09.03.2018 – München, Hansa

10.03.2018 – Wien, Grelle Forelle

11.03.2018 – Leipzig, Täubchenthal

16.03.2018 – Berlin, So36

18.03.2018 – Hamburg, Mojo

