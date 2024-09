Über 50 Menschen erleiden eine Alkoholvergiftung bei einem Snoop Dogg-Konzert

Snoop Doog ist momentan mit Wiz Kahlifa auf Tour. Aber anstatt des süßlichen Dunstes, der ihn sonst umgibt, hat er in New York und New Jersey eine Schneise der Verwüstung und brummenden Schädel hinterlassen.

Am vergangenen Freitag war bereits eine Barriere bei einer Snoop-Show in Camden, New Jersey, kollabiert. 42 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Das sollte allerdings nur die Aufwärmrunde für die Show am Dienstag in New York sein. Dort gaben sich die Konzertbesucher dermaßen die Kante, dass 50 Menschen mit Alkoholvergiftung aus dem Veranstaltungsort entfernt werden mussten. Ein Typ hatte sich sogar so hart gegönnt, dass er kollabierte und sich dabei die Nase brach.

Snoop mag für seine Gin-Vorliebe bekannt sein, der Dienstagabend im Nikon Jones Beach Amphitheater stand allerdings ganz im Zeichen des Wodka. Wie Page Six berichtete, schenkten sich die Teenager den Schnaps in den Toilettenräumen aus Wasserflaschen ein. Andere hatten vorher schon auf dem Parkplatz heftig vorgeglüht.

Drei betrunkene Teenager waren—getreu ihrer langjährigen Tradition: man kriegt den Hals nicht voll und kennt die eigenen Grenzen nicht—bereits 20 Minuten nach Konzertbeginn so besoffen, dass sie von der Polizei entfernt werden mussten. Als Gegenmaßnahme beendeten die Beamten das Treiben in den Toiletten und schickten die Menge in die Konzerthalle. Da war es aber schon zu spät. Besoffene Mensch fingen an, wie die Fliegen zu fallen. Elf von ihnen mussten sogar in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden—darunter wahrscheinlich auch der Typ, der die Gesichtsbremsung hingelegt hatte. Die übrigen Teenager, die sich keine Magenspülung verdient hatten, wurden von ihren Eltern abgeholt. So schnell wird Mama sie wahrscheinlich nicht mehr auf eine Rapshow lassen.

Aber keine Angst, es gab auch vier Festnahmen wegen Marihuana. Man scheint also nicht ganz vergessen zu haben, dass Snoop in erster Linie ein passionierter Kiffer ist.

Und was gibt es sonst noch Neues im Hause Snoop? Gerade wurde bekanntgegeben, dass der Rapper zusammen mit Martha Stewart eine Reality-Kochsendung starten wird. Der Name? Martha und Snoop’s Dinner Party. „Mein Homegirl Martha und ich haben eine besondere Verbindung, die schon lange zurückreicht. Wir werden zusammen mit ausgewählten Gästen kochen, trinken und einfache eine gute Zeit haben. Ich kann gar nicht abwarten, bis ihr seht, wie gut wir das zusammen machen!”

Martha und Snoop haben sich vor Kurzem schon zusammengetan, um Kartoffelpüree zu machen. Außerdem sind sie in diversen Fernsehspecials zusammen aufgetreten. In Martha’s Christmas Cookie Show hatten sie auch Holiday Brownies gebacken.

Vielleicht werden sie ihre Backwaren in der Sendung sogar mit etwas Gras würzen oder Gin-Saft-Mischungen für eine Gartenparty zaubern. Im Gegensatz zu den Teenagern bei Snoops Show in New York können „Amerikas beste Hausfrau” und der König des Gangsterrap nämlich mit Alkohol umgehen.