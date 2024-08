Unbekannter schießt in Berlin auf Fußgänger

Der Tag der Deutschen Einheit, gegen 15:10 Uhr: Ein 67 Jahre alter Mann geht an diesem Feiertag durch den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Plötzlich wird sein Spaziergang durch einen Schmerz in seiner rechten Schulter unterbrochen. Der Mann ist verwirrt, aber er geht weiter nach Hause. Dort bemerkt er, dass seine Jacke und sein T-Shirt kaputt sind und seine Schulter blutet. Alarmierte Polizisten versuchen daraufhin herauszufinden, was es mit der ganzen Sache auf sich hat und finden etwa eine Stunde später einen 15-jährigen Jungen. Umringt von Passanten liegt er auf dem Boden, in der Nähe der Stelle, wo auch auf den älteren Mann geschossen worden war. Der Junge hat eine blutende Wunde am linken Bein. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus einem Luftgewehr abgefeuert worden, konnte aber weder die Tatwaffe noch den Täter ermitteln. Der Junge gab zwar an, einen Knall gehört zu haben, konnte aber nicht sagen, aus welcher Richtung dieser kam. Er und der ältere Mann mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor zwei Jahren in Berlin-Marzahn. Damals schoss ein 22-jähriger Mann auf eine Haltestelle und verletzte dabei eine Frau am Oberschenkel. Die Polizei fand ihn mit seinem Luftgewehr im Haus gegenüber. Der Schütze sagte, er habe lediglich auf Blätter geschossen.

Militärisch sind Luftgewehre wegen ihrer geringen Leistung kaum nutzbar, als Sportgeräte sind sie wegen des problemlosen Erwerbs und der geringen Kosten aber beliebt. In Deutschland können alle Menschen, die über 18 Jahre alt sind, Druckluftwaffen kaufen. Auf ihren privaten Grundstücken dürfen die Besitzer dann auch ohne Erlaubnis damit schießen. Nur für die leistungsfähigeren Weitschussluftgewehre brauchen sie in Deutschland eine Waffenbesitzkarte. Die Grenze von 7,5 Joule Durchschlagskraft ist so gewählt, dass normale Luftgewehre in der Regel keine Menschen töten können. Trifft das Geschoss einen Körper, verursacht es eine schmerzhafte Fleischwunde, dringt aber in der Regel nur einige Millimeter tief ein.

