Unsere Gebete wurden erhört: James Blake ist zurück mit neuem Song und Video

Eine Straße, ein schnelles Auto, ein Tunnel, der immer wieder von bunten Lichtblitzen durchzuckt wird, Dunkelheit. James Blake braucht nie viel Inszenierung, um seinen außergewöhnlichen Elektronisches-trifft-Neo-Soul-Sound perfekt einzurahmen. Und dennoch ist das Video zu seinem neuen Song “If The Car Besides You Moves Ahead”, das er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag überraschend releaste, mal wieder ein kleines Stück Kunst. Aufs Wesentliche reduziert und gestaltet von Regisseur Alexander Brown, erinnert es uns irgendwie an einen Science Fiction-Film, der in einer anderen Zeit, an einem anderem Ort spielt, aber trotzdem irgendwie vertraut wirkt.



Seit seinem dritten Studioalbum The Colour In Anything von 2016, hat Blake solo nichts Neues mehr veröffentlicht. “If The Car Besides You Moves Ahead” feierte übrigens in Blakes BBC Radio 1-Sendung Premiere, wo er Moses Sumney zu Gast hatte. Im Februar startet die Europa-Tour von Rapper Kendrick Lamar, wo James Blake als Supporting Act auch in Deutschland auftreten wird.



Das sind die deutschen Tour-Termine:



15.02.18 Frankfurt

22.02.18 Köln

05.03.18 Berlin

Videos by VICE

Mehr zum Thema:

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.