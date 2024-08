Ursula von der Leyen hätte den Tod ihres Ponys verhindern können

Ein Wolf hat Ende September Dolly getötet, das Lieblingspony der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Mittlerweile ergab eine Erbgutanalyse die genaue Identität des Wolfes: GW950m war schon zuvor durch Angriffe auf andere Tiere aufgefallen und ist nun zum Abschuss freigegeben. Die Meldung über den Tod von Dolly hatte VICE-Leser und Leserinnen bereits vergangene Woche in Aufruhr versetzt.

Zahlreiche Kommentare unter einem Video von uns zeigen, dass sich die meisten auf die Seite des Problemwolfs schlagen. Als wildes Tier sei er schließlich schuldunfähig und folge ja nur seiner Programmierung. Ist der Abschuss von GW950m also überhaupt eine angemessene Maßnahme? Müssen nun alle deutschen Wölfe um ihr Leben bangen? Wie hätte der Tod von Dolly verhindert werden können? Wir haben mit dem Wolfexperten Frank Faß gesprochen und ihm die wichtigsten Wolfsfragen gestellt.

Videos by VICE

Frank Faß leitet mit seiner Frau Christina im Niedersächsischen Dörverden ein Zentrum für Wölfe. Faß hat in der Vergangenheit auch das niedersächsische Umweltministerium in dessen Wolfsmanagement beraten und ein Buch zum Thema veröffentlicht | Foto mit freundlicher Genehmigung von Frank Faß

VICE: Wie viele Wölfe gibt es überhaupt in Deutschland? Frank Faß: In Deutschland leben etwa 1.800 bis 2.000 Wölfe aufgeteilt in 161 Rudel, 43 kinderlose Wolfspaare und 21 wandernde Jungwölfe auf Territoriensuche. Die haben noch niemanden gefunden, das wird aber schon alles. All diese Wölfe halten sich in ländlichen Gebieten auf und verirren sich nur in absoluten Ausnahmefällen mal an einen Stadtrand. Wir wissen das so genau, weil wir in Deutschland Wolfsmonitoring betreiben. Wir wissen, wo unsere Wölfe sind und was sie so treiben.

**Trotzdem ist Dolly jetzt tot. Hatte Ursula von der Leyens Pony einfach nur Pech oder sind alle Ponys in Gefahr?

**Es kommt sehr sehr selten vor, dass Wölfe Ponys angreifen. Aber zugegeben: In Niedersachsen haben wir eine spezielle Situation. Da gab es in der vergangenen Zeit 14 Wolfsangriffe auf Pferde und Ponys – tatsächlich wurden auch richtig große Reitpferde angegriffen. Einige Pferde sind an den Folgen gestorben.

**Sollte der Mensch den Wolfsbestand kontrollieren?

**Aktuell ist eine Regulierung des Bestandes aus meiner Sicht nicht erforderlich. Und das ist derzeit auch gar nicht erlaubt, weil der Wolf nach wie vor eine streng geschützte Tierart ist. Frau von der Leyen möchte aufgrund des Todes ihres Ponys nun überprüfen lassen, ob der Wolf wirklich zu den streng geschützten Tierarten zählen sollte. Je nachdem, wie diese Überprüfung ausfällt, könnte beschlossen werden, dass ein kleiner Anteil der Tiere getötet wird. Das bringt Nutztierhaltern aber überhaupt nichts. Wenn von vielleicht zehn Wölfen einer getötet wird, sind da immer noch neun Wölfe im Rudel, die andere Tiere reißen können. Man kann mit mir wirklich über alles reden, ich begrüße das offene Wort. Aber Wölfe schießen ergibt wirklich überhaupt keinen Sinn. Da müsste man ja alle Wölfe töten. Die einzige Maßnahme, die wirklich etwas bringt, sind Zäune.

**Kann man die Ponys nicht noch irgendwie anders schützen?

**Wie gesagt: Nur Zäune halten Wölfe zuverlässig ab. Für die 14 Pferdetiere aus Niedersachsen und für Frau von der Leyens Pony kommt dieser Tipp zu spät. Aber man kann immerhin nachverfolgen, welcher Wolf genau das Pony gerissen hat. In Deutschland wurde die DNA all unserer Wölfe erfasst und sie kann zurückverfolgt werden. Wenn man am gerissenen Pony die Wolfs-DNA findet, die zum Täterwolf führt, darf dieser Wolf geschossen werden. Das ist dann eine sogenannte Wolfsmanagement-Maßnahme.

**Das ist ja wie bei CSI Miami. Fressen Wölfe Ponys oder töten sie nur zum Spaß?

**Wölfe töten niemals zum Spaß. Wölfe töten aus Hunger. Wenn sich eine Situation anbietet und der Wolf Appetit hat, kommt es zum Angriff und das Pony wird verzehrt. Dass das dem Ponybesitzer nicht gefällt, ist klar wie Klärchen. Um den Hunger zu stillen, reicht dem Wolf eigentlich ein Beutetier. Trotzdem tötet er manchmal mehrere Tiere. Das geschieht dann, wenn andere Beutetiere aus der Herde schnell die Flucht ergreifen. Diese plötzlichen Bewegungen lösen das sogenannte Surplus Killing aus. Ganz konkret bedeutet das: Der Wolf packt zuerst das erste Tier an, packt es am Hals und tötet es. Derweil rennt der Rest der Herde panisch fort, die wissen ja auch was abgeht: “Hilfe, Hilfe! Der Wolf ist auf der Weide.” Jede Bewegung, jedes Wegrennen löst einen Reiz in dem Wolf aus. Dieses Phänomen tritt besonders bei Schafherden und in Wildgehegen auf. Es kann sein, dass der Wolf aus Hunger eigentlich nur das eine Tier töten möchte, aber dann doch das zweite, dritte, achte und vielleicht sogar zwanzigste tötet.

**Also sollten Ponys am besten ruhig stehen bleiben, wenn ein Wolf einen Kameraden tötet?

**Ja, das wäre am besten. Das ist auch meine Empfehlung für Schafe. Hühnern und Tauben rate ich, auf der Stange hocken zu bleiben, wenn der Fuchs oder der Marder kommt. Fuchs und Marder reagieren nämlich genauso wie der Wolf. Aber es ist natürlich nicht realistisch, dass sich die Tiere an meine Empfehlung halten. Es führt kein Weg an der Errichtung guter Zäune vorbei.

**Ponys sind ja eigentlich eingezäunt. Wie kam der Wolf an Frau von der Leyens Pony?

**Das stimmt. Ponys laufen in Deutschland nicht frei herum. Das bedeutet, dass der Zaun im Fall von Frau von der Leyen nicht funktionstüchtig, also nicht wolfsabweisend war. Aber man kann ja aufrüsten. Es ist ja möglich, die Zäune zu verstärken und Stromzäune zu installieren.

**Was denken Sie: Wie genau hat der Wolf das Pony getötet? Welche Schwachstelle hat er ausgenutzt?

**Der Wolf wird wohl in die Kehle des Ponys gebissen haben. Für einen Wolf ist es im Vergleich schwierig, ein Pony zu reißen. Schafe sind die viel leichtere Beute. Der Wolf schafft es im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht, das Pony direkt zu töten. Deshalb versucht er es immer wieder und muss öfter in die Kehle beißen. Es gab auch schon Wolfsangriffe auf Kühe, da wurden die Tiere in die Flanke und Nase gebissen oder sogar am lebendigen Leib angefressen.

**Wie soll ich mich verhalten, wenn ein Wolf vor mir steht?

**Es kommt auf das Szenario an. Erstes Szenario: Wir zwei laufen gemeinsam durch einen Kiefernwald und sprechen über Wölfe. Plötzlich sehen wir einen Wolf. Wir machen auf uns aufmerksam, vielleicht mit einem lauten Klatschen. Dann wird der Wolf verschwinden. Jugendliche Wölfe sind manchmal ein bisschen neugierig und kommen näher an Menschen heran. Das ist das zweite Szenario: Der Wolf kommt näher. Zuerst ist er 80 Meter entfernt, dann nur noch 50 und plötzlich nur noch 20. Dann würde ich als Mensch selbst aus der Situation herausgehen und mich langsam von dem Wolf entfernen. Aber langsam! Menschen sollten niemals vor Raubtieren wegrennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf einen Menschen angreift, ist aber wirklich extrem gering.

**Also töten Wölfe keine Menschen?

**Das geschieht extrem selten. Wölfe greifen Menschen wirklich fast nie an. Man weiß nicht so richtig, warum das so ist. Einige Experten denken, dass der Wolf den Menschen als Feind erkennt, weil wir den Wolf schon immer gejagt haben. Andere denken, dass wir nicht in sein Beuteschema passen, weil wir auf unseren zwei Beinen nicht so aussehen wie seine anderen Beutetiere.

**Wenn man aber trotzdem von einem Wolf angegriffen wird: Darf ich den Wolf töten?

**Prinzipiell darf man natürlich sein eigenes Leben schützen. Wenn man von einem Verrückten in der U-Bahn angegriffen wird, darf man sich ja auch wehren. Das wird bei einem Wolf aber schwierig, wenn Sie kein Gewehr dabei haben. Im Wald liegt vielleicht noch ein Knüppel herum, der als Waffe dienen kann. Aber auf einem Feldweg hat der Mensch schlechte Karten, wenn er von einem Wolf angegriffen wird.

**Sind Wölfe böse oder werden sie nur so dargestellt?

**Wölfe sind Tiere. Sie sind weder lieb noch böse. Das sind menschengemachte Kategorien, die man auf Wölfe nicht anwenden kann. Klar, wenn ein Wolf ein Pony reißt, gefällt das dem Menschen nicht. Aber das kann man dem Wolf nicht als unmoralisch unterstellen. Wenn man seine Tiere schützen möchte, müssen richtig sichere Zäune errichtet werden. Dann können keine Tiere mehr gerissen werden und niemand muss sich überhaupt die Frage stellen, ob Wölfe böse sind und abgeschossen werden sollten.

Folge Alexandra auf Instagram und VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.