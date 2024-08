Besucher einer Pornomesse erzählen von ihren schönsten Messe-Erlebnissen

Als ich Ende Oktober mit meinem Kollegen Matern durch die Hallen der Berliner Erotikmesse Venus laufe, fühlen wir uns ganz schön unwohl. Es ist brutal laut und sehr heiß. Auf den Bühnen tanzen leichtbekleidete Frauen, gefilmt werden sie von Männern mit lichtem Haar. Die Auswahl der angeboten Sextoys ist riesig. Im Außenbereich betrinken sich Typen mit Bier und feiern ihre Junggesellenabschiede.

Mein Kollege guckt mich an und der Cringe steht ihm ins Gesicht geschrieben. “Ich will nach Hause zu meiner Familie”, sagt er, als wir uns eine Show ansehen, in der sich eine Frau auf der Bühne selbst befriedigt. Aber so wie uns kann es nicht allen gehen. Die Messe ist brechend voll und einige der schwitzenden, teilweise selbst nackten Besucher sehen glücklich und erregt aus. Aber was mögen diese Menschen an diesem Ort, der auf uns wirkt wie ein schlimmer Fiebertraum? Wir haben nachgefragt.

Andreas, 60, und Susann, 55: “Was hier abgeht, ist echt unglaublich”

Andreas und Susann schützen knutschend ihre Gesichter, damit ihre Tochter sie nicht wiedererkennt

Andreas: Wir waren vor Jahren schon einmal auf einer Erotikmesse, aber die war langweilig. Hier sind die Leute das Highlight für mich. Was hier abgeht, ist echt unglaublich. Besser als jede Liveshow ist es, die Besucher zu beobachten. Hier sieht man alles: alt, jung, ganz nackt, halbnackt. Meine Frau und ich haben die Werbebanner der Venus gesehen und da meinte ich: Susann, wir machen das jetzt. Wir gehen dahin. Und jetzt sind wir hier. Es ist toll.

Jan, 35: “Am spannendsten finde ich die Fetisch-Ecke”

Jan ist übrigens offen für Kontaktaufnahmen

Jan: Für mich ist es jedes Jahr ein Highlight, hierher zu kommen. Ich komme aus einem Dorf in Niedersachsen und bin Single. Da laufen nicht so hübsche und leicht bekleidete Frauen herum wie hier. Am spannendsten finde ich die Fetisch-Ecke, da gehe ich jetzt auch gleich hin. Ich bin eher kinky drauf, Standardsex interessiert mich nicht so sehr.

Michael und Ivonne, beide 40: “Pornos mit anderen Männern interessieren mich nicht”

Michael war einer von gefühlt 5.000 angeleinten Männern

Michael: Ich finde es toll, wie viele interessante Dinge man hier kaufen kann. Wir haben eben unsere Nacken mit einem großartigen Massagestab bearbeitet und direkt gekauft. Der hat mich nachhaltig beeindruckt. Wir haben auch schon Ideen, wie man den Stab noch einsetzen kann.

Ivonne: Ja, vielleicht kommt der Massagestab auch in einem Video von uns zum Einsatz. Michael und ich drehen nämlich privat gerne Videos von uns. Pornos mit anderen Männern interessieren mich nicht.

Jamie, 22, und Hendrik, 23: “Ich weiß gar nicht, ob ich es besonders toll finde”

Jamie (links) und Hendrik (rechts): Beste Freunde für immer

Jamie: Wir sind beide zum ersten Mal hier auf der Messe und ich weiß gar nicht, ob ich es besonders toll finde. Ich fand es aber sehr krank, als einem Typ mitten auf der Bühne ungefähr 20-mal mit hochhackigen Schuhen in die Eier getreten wurde. Das war hammerhart. Ich glaube, das hat dem Mann auch richtig gefallen, sonst hätte er sich ja nicht so oft treten lassen.

Hendrik: Ich fand die Fetisch-Area am krassesten. Mit Fesseln und Leder und allem Drum und Dran. Da habe ich aber direkt gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Wir kommen vom Land und sehen sonst nur Kühe. Man hat natürlich davon gehört und im Internet auch schon solche Sachen gesehen, aber das mit eigenen Augen zu sehen, ist noch mal krasser. Die Besucher hier sehen auch so extrem aus. Wenn ich privat Pornos gucke, sollen es eher die natürlichen sein. Einfach nur reinrammen ist nicht so meins. Ich will es mir vorstellen können und es soll realistisch sein. Wenn man alleine zu Hause rumliegt, kann es schon mal passieren, dass man sich solche Videos ansieht.

Marcus, 70: “Ich war schon ungefähr 15-mal auf der Venus”

Marcus wollte eigentlich kein Interview geben und nur sein Bier trinken

Marcus: Ich war schon ungefähr 15-mal auf der Venus. Heute gab es für mich keine Höhen und Tiefen. Ich komme wegen der schönen Frauen hierher und die sieht man jedes Mal auf der Venus. Generell finde ich die natürlichen Pornostars am schönsten – wenig geschminkt und kein Brimborium. Die sollen sich auch ganz normal bewegen. So, wie man sich eben bewegt. Ich finde es nicht gut, wenn die Frauen sich auf der Bühne albern verbiegen.

Marie und Axel, beide 19: “Der beste Moment heute war, als sich ein Mann auf der Bühne 20-mal mit Highheels in den Sack hat treten lassen”

Marie und Axel heißen in Wirklichkeit gar nicht Marie und Axel, ihre Gesichter möchten sie auch nicht zeigen

Marie: Ich finde die Besucher am krassesten. Die Shows sind sehr einseitig, das meiste hat man schon irgendwo gesehen. Die Besucher denken sich aber alle etwas Neues aus und haben richtig verrückte Kostüme an. Ich habe einen nackten Mann gesehen, der nur eine Maske getragen hat und an einer Leine durch die Gegend geführt wurde.

Axel: Der beste Moment heute war, als sich ein Mann auf der Bühne 20-mal mit Highheels in den Sack hat treten lassen. Das war auf jeden Fall das Einprägsamste.

