Verdammtes Hundeleben: LGoony, Crack Ignaz & Soufians neues Video färbt die Welt grau

Schade, dass es keine offiziellen Awards für die Line mit den dicksten Eiern gibt. Denn das, was LGoony im neuen Track mit Soufian und Crack Ignaz ins Mikro rotzt, wäre sonst ein heißer Anwärter: “Du träumst von einem perfekten Rapper, wachst auf und bemerkst voller Schreck, ich bin echt.” Aber lassen wir uns nicht von berechtigtem Größenwahnsinn ablenken. Denn eigentlich ist das Video zu “Survival Of The Fittest” alles andere als die tausendste Rap-Selbstbeweihräucherung, sondern ziemlich deprimierend.

Während Crack Ignaz über das dreckige Leben als Dealer rappt (und wir nostalgisch an den fröhlichen Ignaz denken, der auf der Treppe sitzend Gwalla macht), sehen wir einem Jungen in einer trostlosen Plattenbau-Siedlung zu, wie sein Hundeleben als Autodieb immer beschissener läuft. Das ist so packend inszeniert, dass wir beim ersten Gucken nur noch gebannt den immer verzweifelter werdenden Jungen zugeschaut haben und den Rappern nicht mehr wirklich zuhörten. Aber wozu gibts denn den Replay-Button? Also: LGoony liefert eine Daunenkissen-weiche Hook und am Ende steppt Soufian in den Track. Oder eher: Er tritt einfach die Tür ein und leert ein komplettes Ak-47-Magazin ins Mic. Metaphorisch gesprochen.

Videos by VICE

Bevor die drei am 13. Dezember in Hamburg als Team New Level beim Red Bull Soundclash gegen Eko Fresh, Afrob und Samy Deluxe aka Team Reality Check antreten, haben sie heute noch ihre 5-Track-EP rausgehauen. Wie die heißt? Natürlich, New Level:

