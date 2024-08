Verzweifelt, kalt, groß – A Perfect Circle melden sich mit neuem Video zu “The Doomed” zurück

Was Ende der 90er als Hauptprojekt des Tontechnikers Billy Howerdel und als Nebenprojekt des Tool-Sängers Maynard James Keenan begann, sollte sich schon bald zur festen Größe im internationalen Rock-Zirkus etablieren: A Perfect Circle. Im Jahr 2000 veröffentlichte die Band ihr Debüt Mer de Noms, das damals nicht nur locker ein paar Hits, wie zum Beispiel diesen hier aus der Hüfte schoss …

… Sondern auch gleich den rostigen Frachtern Alternative und Prog-Rock eine frische, schwarze Lackschicht verpasste. Sensation! In den Jahren darauf folgten mit Thirteenth Step und Emotive noch zwei weitere Alben, bevor es mehr oder weniger plötzlich still um die Band wurde.

Videos by VICE

Jetzt, 14 Jahre später, sind A Perfect Circle endlich wieder da. Die Comeback-Single “The Doomed” ist bereits seit Oktober draußen, ein neues Album soll folgen.

Soeben ist auch ein Video zu “The Doomed” erschienen, das, passend zum Songtext, mit reduzierten Mitteln die Verzweiflung und Kälte reflektiert, derer wir angesichts der weltpolitischen Lage (aka alles voll mit viel zu mächtigen Idioten) ausgesetzt sind.

Doomed are the poor

Doomed are the peaceful

Doomed are the meek

Doomed are the merciful

For the word is now death

And the word is now without light

The new beatitude:

“Fuck the doomed, you’re on your own”

Die Schwachen, die Guten, die Gnädigen – alle verdammt, alle allein. Gut, dass diese Band wieder zurück ist, denn es ist die Stimme Maynard James Keenans, die zu den letzten lauten und mahnenden Stimmen im zeitgenössischen Rock gehört.

A Perfect Circle sind 2018 auf Tour in Deutschland. Hier die Dates, mehr Infos gibt es bei A Perfect Circle auf Facebook:

01.-03.06.2018 – Eifel, Nürburgring – Rock am Ring

01.-03.06.2018 – Nürnberg – Rock im Park

17.06.2017 – Berlin – Zitadelle

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.