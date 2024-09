Biker sind ein besonderer Menschenschlag. Mal veranstalten sie ein Gipfeltreffen, bei dem sie ihre Macho-Männlichkeit feiern, mal helfen sie gemobbten Kindern zur Schule oder rollen im Namen Jesu durch die Lande. Jetzt wurde allerdings in Florida ein Motorradfahrer gesichtet, der den “Born to be Wild”-Lifestyle offenbar härter – und entspannter – feiert als alle anderen zusammen.

In der Nähe der Großstadt Jacksonville entdeckte ein Autofahrer am 18. August einen Biker, der mit etwa Hundert Sachen den Highway entlangdüste – und zwar liegend, ohne auch nur einen Finger (oder eine Zehe) am Lenker. Dies berichtet der Miami Herald. Der Biker hält die Geschwindigkeit trotz dieser Position, vermutlich dank Tempomat, und reguliert höchstens mit kleinen Gewichtsverlagerungen seine Fahrtrichtung. Er wirkt wie ein moderner Huckleberry Finn – sein Strohhut ist ein Bandana, sein Floß eine Harley, und Tom Sawyer sitzt irgendwo am Straßenrand, weil er nicht mithalten kann.

“Er sah auf dem Bike total stabil aus, als hätte er das schon Millionen Mal gemacht – völlig sorgenfrei”, sagte der Fahrer, der das Video gefilmt hat, gegenüber CBS Miami. “Er schien sich seiner Fähigkeiten sehr sicher zu sein.”

Das hier ist noch lange nicht die verrückteste Nachricht, die uns aus Florida erreicht. Aber bisher ist dieser Biker in seiner Entspanntheit ein Unikat. Seine Fahrweise ist lebensgefährlich, eine falsche Bewegung könnte das Ende bedeuten, trotzdem spannt sich kein einziger Muskel in seinem Körper. Er liegt da wie jemand, der sich am Strand sonnt. Ist er überhaupt wach? Wer weiß!

Damit wir uns verstehen: Das, was dieser Mann da tut, ist unfassbar dumm und leichtsinnig. Aber vielleicht kann der Rest von uns ja trotzdem eine Lektion daraus ziehen. Wenn du gerade in den Abgrund des Todes blickst und dein Leben am seidenen Faden hängt, kannst du genauso gut entspannt bleiben – so hältst du wenigstens das Gleichgewicht.

Trotzdem, macht das hier bitte nicht nach.

