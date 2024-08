Video von ’92 aufgetaucht: Hier zerlegen Rage Against the Machine einen Plattenladen, kurz bevor sie berühmt wurden

“Der Name dieser Band ist Rage Against the Machine”. Tom Morellos unvergleichliche Gitarrenriffs plus Wut Wut Wut in Zack de la Rochas Stimme. So hört und sieht man die blutjungen Typen von Rage Against The Machine wie sie Anfang/Mitte 20 im legendären Plattenladen Zed Records in Long Beach/Kalifornien eine kleine Jam Session veranstalten. Jawoll, vor dem Release ihres selbstbetitelten Debütalbums, vor ihrem Aufstieg zu Weltruhm und bevor 50.000er-Festival-Crowds zu diesen Songs ausgerastet sind.

Der damals 22-jährige Zack schreit sich seinen Ärger aus dem Leib, während der 27-jährige Tom wie kein anderer die Saiten seiner Gitarre bearbeitet. Bis dato hatte wohl kaum einer die Band – vor allem als Live-Größe – auf dem Schirm. Einem Reddit-Thread haben wir es zu verdanken, dass dieses Video gerade wieder aufgetaucht ist. Zum ersten Mal wurde es vom Original-Filmer aus dem Plattenladen bereits 2013 hochgeladen. Nun erhält es noch einmal die Aufmerksamkeit, die es verdient. Hellfuckinyeah.



https://www.youtube.com/watch?v=49WwUgdU6yE

Hier die ganze Tracklist:



0:44 – “Bombtrack”

4:52 – “Darkness” (or “Darkness of Greed”)

8:31 – “Take the Power Back”

13:48 – “Bullet in the Head”

19:23 – “Settle For Nothing”

24:06 – “Killing in the Name”

29:42 – Tom jamming

30:02 – “Know Your Enemy”

34:37 – “Freedom”