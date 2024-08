Videopremiere: Das neue Video der Get Up Kids zu “Better This Way” ist ein feuchter Tischkicker-Traum

Anfang April wurden wir plötzlich wieder in unsere alte Schule geschubst. Aber nicht, weil wir zu einem dieser Klassentreffen voller “Weißte noch, damals”-Gesprächen mussten, sondern weil die Get Up Kids nach langjähriger Pause mit einem neuen Song auftauchten. Und “Maybe” eben so klang, wie der alte Emo-Soundtrack unserer und anderer Teenie-Jahre. Jetzt haben die Emo-Rock-Helden mit “Better This Way” einen weiteren Track samt Musikvideo veröffentlicht, der uns zeigt, dass heute alles besser ist – und wir mal wieder Tischkicker spielen sollten.



Der Name der am 08. Juni erscheinenden EP lautet Kicker. Was zeigt das Artwork? Einen Tischkicker … Der Kneipensport scheint es der Band echt angetan zu haben. Das liegt laut Mastermind Matt Pryor daran, dass das Kickern für sie als Symbol für die unbeschwerte Zeit gilt, als die Band am Boden war und kaum ihre Miete zahlen konnte. Das war damals zwar hart, aber dank der Nostalgie-Brille doch irgendwie super. Immerhin drehten sie im Zuge ihrer ersten Europa-Tour zum ersten Mal an den Kicker-Stangen. Genau diese Sorglosigkeit hört man auch den neuen Songs an. Also ist es kein Wunder, dass wir beim Gucken des Musikvideos von “Better This Way” ein konstantes Grinsen im Gesicht haben, wenn wir dem jungen Tischkicker-Spieler beim wohl epischsten Turnier aller Zeiten zuschauen.

Uns hat dann aber trotzdem nochmal interessiert, was die Jungs die letzten Jahre so gemacht haben und wie tief die Kicker-Obsession wirklich geht. Also haben wir Matt von The Get Up Kids gefragt.



Noisey: Seit der letzten Platte sind sieben Jahre vergangen, was habt ihr in der Zwischenzeit so getrieben?

Matt Pryor: Wir waren alle mit anderen Dingen beschäftigt. Jim [Gitarre/Gesang] ist wieder zur Schule gegangen, Ryan [Drums] ist nach Frankreich gezogen und hat dann eine Kaffeerösterei gegründet. Rob [Bass] hat mir Spoon gespielt, James [Gesang/Keyboard] mit Reggie and The Full Effect und ich habe ein paar Solosachen veröffentlicht.

Wie seid ihr die Aufnahmen diesmal angegangen?

Wir wollten diesmal eine “Rock-Platte” machen. Wir haben versucht, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und die Songs nicht zu sehr zu überdenken.

Warum ist Tischkicker der beste Sport der Welt?

Ist es ein Sport? Oder ist es ein Spiel? Das frage ich mich in letzter Zeit oft. Ich werde es als Sport ansehen. Es macht echt Spaß. Wir hatten während der On A Wire-Zeit einen Tisch fürs Studio gekauft und fünf Wochen in Connecticut mit Kicker spielen (und Album aufnehmen) verbracht. Die Popes [die Brüder Rob und Ryan] nehmen das sehr ernst und sind wirklich gut geworden.

Wir haben eine Regel: Wenn du verlierst und nicht mal ein einziges Tor geschossen hast, musst du dem Gewinner entweder einen Shot ausgeben oder unter dem Tisch hindurch kriechen. Gibt es bei euch auch solche Regeln?

Nein, aber ich glaube, wir sollten damit anfangen. Ich mag vor allem den Teil mit dem Kriechen.

Die Get Up Kids waren ein großer Einfluss für zahllose Emo-Bands, die nach euch kamen. Was hältst du von der modernen Welle an Emo-Rappern wie Lil Peep oder nothing,nowhere.?

Ich kenne beide Künstler nicht. Ich höre aber viel moderne Emo-Rock-Bands wie Pup oder Modern Baseball. Ich wusste nicht mal, dass es eine Emo-HipHop-Szene gibt. Muss ich mal auschecken, klingt cool.

