FlexFab zeigt mit “Places”, dass du nicht vor deinen Problemen fliehen kannst – nicht mal in der Virtual Reality

Kannst du vor deinen eigenen Problemen flüchten? Dieser Frage nimmt sich der elektronische Klangkünstler und m4music Demotape-Clinic-Gewinner FlexFab in seinem neuen Video an und kämpft gegen sich selbst.

“Sail away from this strange place”, singt The Venopian Solitude und die Protagonistin des Clips tut das in einer sehr destruktiven Weise. Sie trinkt eine Flasche Wein und widmet sich dann der Reizüberflutung. Ob es die VR-Brille ist, der Konsum von Bildern und Videos, ein Blitzlichtgewitter von Paparazzi, Strobos oder eine Lichttherapie-Lampe ist unklar.

FlexFabs Symbol wird in ihre Augen gebrannt, wir hören seine Stimme: “Please”. Und plötzlich ist da der Beat, unterlegt von orientalischen Flöten und FlexFab zu Pferd. Treibende Trommeln und eine, an Assassin’s Creed oder Destiny erinnernde Figur rennt durch den Wald und wir merken: Da ist viel Energie, die durch die Betäubung einfach nur unterdrückt wird. In Form von Wut und Frustration kämpft die Protagonistin gegen sich selbst, schreit, tobt und greift sich selbst an. Dann wechseln wir in den Schwebezustand, sowohl die Musik als auch die Figuren im Clip verlieren den Boden unter den Füssen. Zumindest ganz kurz können wir so unseren Problemen entfliehen.

Was wir aber wissen: Das Video wird sicher zu den besten Schweizer Clips des Jahres gehören und FlexFab aus Neuchâtel produziert grossartige elektronische Musik: mal dunkel, mal schwer, mal treibend, mal schnell. Ihn in ein Genre zu packen ist schwierig, zehn Jahre Ausbildung im Bereich Perkussion merkt man dem Herren an, der gerne mal zwischen HipHop, Trap, elektronischer Musik und Tropical Beats wechselt. Und im Herbst soll endlich ein neues Album folgen.

