Videopremiere: Foxing liefern ihre neue emotionale Single “Nearer My God” auch auf Deutsch ab

Biste verwirrt, fragste nach. So einfach geht’s manchmal und man weiß Bescheid, woran man beim Anderen denn jetzt wirklich ist. Eben diese Frage stellen Foxing in ihrem neuen Song “Nearer My God”, nur müssen die Jungs entweder wirklich verwirrt gewesen sein oder die angesprochenen Personen waren nur des Französischen, Deutschen, Japanischen oder Spanischen mächtig. Neben der englischen Version erscheint die zweite Single nach dem bereits veröffentlichten Track “Slapstick” nämlich in eben jenen Sprachen.

Grund dafür sei auch die bisherige Erfahrung auf Tour außerhalb der Vereinigten Staaten gewesen. Besonders ihre Auftritte auf den Bühnen in Almanya haben Sänger Conor Murphy, wie er uns via Mail mitteilte, nachhaltig beeinflusst : “German audiences have been the most respectful ones that we’ve encountered. Maybe that’s too broad of a statement, but our experience has proven it to be true with each visit. We wanted to make something to sort of return the respect in some way.”

Fünfsprachig singt sich Murphy dementsprechend durchs ungewisse Unbehagen seines Texts, während der ehemals stark vom Folk beeinflusste Sound der Band Fahrt aufnimmt. Dazu kommt ein treibender Rhythmus, der auf ein explodierendes Gitarren-Finale hinarbeitet. Foxing entfernen sich ein Stück weit von den ruhigen Klängen der Vorgänger-Alben und auch wenn Murphys schwermütiges Schlürfen über Omas Hühnerfarm im Video nicht danach aussieht: Die Band bietet sich endgültig für größere Bühnen an.

Wenn uns jetzt also jemand fragt, ob wir schon gespannt sind auf das am 10. August erscheinende Nearer My God, halten wir’s mit der Idee der Jungs aus Missouri und haben gleich fünf Antwortmöglichkeiten parat: Yes! Oui! Ja! はい! Si!



