Videopremiere: Mit “Hope Music” wagt Evelinn Trouble den Sprung vom Zynismus-Zug

Herzchensonnenbrille, Blumen im Haar und kunterbunte Luftballons in der Hand – in ihrem neuen Musikvideo zu “Hope Music” brüllt uns Evelinn Trouble mit ihrer frisch entdeckten Flower-Power-Positivität beinahe an. Dabei bedient sie sich in Form von einem Bett voller Katzen, Emojis und Comic-Con-Cosplayern an den schönsten Internetklischees. Fast schon schlagermäßig optimistisch will uns DAS Enfant terrible der Schweizer Pop-Szene dazu bewegen, verdammt noch mal all die Bitterkeit über Bord zu werfen und endlich wieder positiv zu denken. Das Video feiert heute exklusiv auf Noisey Premiere.

“Dead Inside” zu sein gehört bei der Generation Internet längst zum guten Ton. Via The Office-Memes und “I like (jegliches Substantiv hier einfügen) more than people” springen wir reihenweise auf den Zynismus-Zug in Richtung ultimative Bitterkeit auf. Und auch Evelinn Trouble hatte darin lange Zeit einen festen Sitzplatz reserviert: “Ich fand es schwer, Sachen in einem positiven Licht zu sehen und hatte den Verdacht, es könnte mit der Musik, die ich mache zusammenhängen, die eher melancholisch ist”, so die Wahl-Berlinerin, die zuletzt mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet wurde. Deshalb beschloss sie, eine lebensbejahende EP zu schreiben und auch ihren kompletten Lebensstil durch positives Denken umzukrempeln; Sport, Meditation und gesunde Ernährung inklusive.

In dieser “euphorischen, obsessiven Phase” entstand die EP Hope Music, die am 05.05. releast wurde. Die Spitze des überspitzen Optimismus erreicht die Sängerin jetzt mit dem Musikvideo zur gleichnamigen Singleauskopplung. So singt Trouble: “hope music is gonna save my soul / hope music is gonna make me whole”. Seelenheil durch Musik also.

Muss auch eure Seele von der Musik gerettet werden? Dann sollte die Hope Music EP Release Show am 16.05. in Berlin eure erste Anlaufstelle sein.

Noisey verlost 2 x 2 Plätze auf der Gästeliste für die Trouble-Show in der Kantine am Berghain. Gewinnen könnt ihr, wenn ihr jetzt fix eine Mail mit Betfreff “Evelinn Trouble” an gewinnspiel@noisey.com schreibt.

**

