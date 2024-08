Videopremiere: Tam Bors neues Video zu “Aloof” ist ein sanfter Schubs die Treppe runter

In Tam Bors allerersten Musikvideo zu “Aloof” aus seiner gleichnamiger EP begleiten wir ihn auf einer endlosen Treppe auf seinem wackeligen Weg irgendwo runter. Er springt, liegt, tanzt und torkelt auf den steinernen Stufen bis die Nacht anbricht. Popcorn, Wasser, Bier – alles landet eher auf dem Boden anstatt im Mund, während er ohne Pause die Treppen runterstolpert. Hast du bestimmt auch schon versucht und bist ebenso gescheitert.

Der simple, aber kreative Clip und der rhythmisch treibende Beat wurden von Giacomo Bastianelli aka Tam Bor selbst produziert. Er mischt elektronische Beats mit akustischen Instrumenten und schafft so seinen ganz eigenen Sound, der seine Hörer an beiden Ohren packt. Sein beneidenswertes Rhythmusgefühl eignete er sich in seinen jungen Jahren am Schlagzeug an und lebt es jetzt in seinen Songs voll aus. Von da stammt vermutlich auch der Name seines Projektes – “Tambor” ist der spanische Name eines perkussiven Musikinstruments. Passt also.

Tam Bor holt dich aus deiner Montagsmelancholie raus. Die Line “I’m out of my zone and made it my home” ermutigt dazu, mit Vollgas in die neue Woche zu starten und die Welt zu erobern. Oder Treppen zu steigen. Ganz wie du magst.

Seinen neuen Track “Aloof” findest du auf Soundcloud, Bandcamp und Spotify.

Unsere grossen Nachbarn haben ebenfalls Neues auf der Karte:



