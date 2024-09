Vin Diesels größte musikalische Momente

Es steht ohne Zweifel fest, dass Vin Diesel Amerikas bester Schauspieler ist. Er spielte in solch geliebten Filmen wie The Fast and the Furious, Fast and Furious, Fast Five, Fast and Furious 6, XXX und dem einen Film über korrupte Börsenmakler, in dem auch Ben Affleck mitspielte. Darüber hinaus sieht er aus wie ein gigantischer, kahlköpfiger professioneller Wrester und scheint der netteste Mensch auf Erden zu sein. Außerdem kann er so ziemlich alles jederzeit singen. Oben seht ihr ein Video, in dem Vin Sam Smiths „Stay with Me” wie ein gottverdammter Sinatra singt, obwohl er behauptet, den Song noch nie zuvor gehört zu haben. Es ist unglaublich, weil Vin Diesel unglaublich ist. Nachdem ich mir das Video fünf Mal hintereinander reingezogen habe und dabei jedes Mal weinen musste, habe ich beschlossen, eine Liste von Vin Diesels großartigsten musikalischen Auftritten zusammen zu stellen.

VIN DIESEL SINGT RIHANNAS „STAY”

Das ist im Grunde genommen Der Pate unter Vin Diesels Gesangsvideos. Das Video, in dem er nicht nur die Muskeln seines stählernen Körpers zeigt, sondern vor allem seine Stimme. Seine Filme mögen fast and furious sein, sein Cover von „Stay” ist allerdings langsam und zart.

VIN DIESEL TANZT ALLEINE ZU KATY PERRY AND BEYONCÉ

Post by Vin Diesel.

Warum ist der Himmel blau? Warum müssen Menschen sterben? Wo ist Bobby Shmurdas Hut gelandet nachdem er ihn in die Luft geworfen hat? Warum hat Vin Diesel ein siebenminütiges Video von sich selbst aufgenommen, in dem er zu Katy Perry und Beyoncé tanzt und es dann mit der Anmerkung „You know I love music…” auf Facebook gepostet? Manche Fragen werden wohl für immer unbeantwortet bleiben.

VIN DIESEL SYNCHRONISIERT „KNOCK YOU DOWN” ALLEINE IN SEINER WOHNUNG

Just Vin bein’ Vin!

VIN DIESEL SINGT „THE CHRISTMAS SONG” WIEDER ALLEINE IN SEINER WOHNUNG

An diesem Punkt fragt ihr euch vielleicht „Hat Vin Diesel eigentlich Freunde? Oder sitzt er den ganzen Tag nur singend und tanzend vor seinem Computer?” Schwierige Frage. Der Computer ist sein Freund. Habt etwas Respekt.

VIN DIESEL SCHREIBT EINEN FILM, IN DEM SEIN CHARAKTER „IF I ONLY HAD A HEART” AUS DER ZAUBERER VON OZ SINGT

Wenn du Vin Diesel jemals fragen würdet, ob er gerne singt und tanzt, würde er sofort den Tisch umhauen, auf dem all deine lahmen Pokémon Karten liegen und dabei einfach nur lauthals schreien, weil du ein Banause bist, der die Geschichte von Dean Martin nicht kennt.

VIN DIESEL PFEIFT IM REGEN

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine halbherzige Version davon ist, wie Vin versucht, zu pfeifen während er den „Singin’ in the Rain”-Tanz macht. Ich würde es aber nicht wagen, das zu behaupten, weil mir Vin sonst in den Arsch tritt, weil ich falsch liege.

