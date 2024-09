Von kämpfenden Kamelen und den Konsequenzen

Beim 33. jährlichen Kamel-Wrestling-Wettbewerb in Selcuk in der Türkei gibt der Mann hinter dem Grill an, was mit den Verlierer-Kamelen passieren wird. Er fährt mit seinem Finger langsam entlang des Nackens und sagt: „Bitmiş”, was auf Türkisch so viel wie „vorbei” heißt. Heftig…

Diese Tradition ist 2000 Jahre alt und wird in verschiedenen Städten der Ostmittelmeerregion während der Paarungszeit gefeiert, da die Kamele in dieser Zeit aggressiver kämpfen. Während des Kampfes, der ein paar Minuten dauert, muss ein Kamel seinen Nacken um den des anderen Kamels winden oder den Verlierer zum Stolpern bringen und ihn am Boden halten.

Videos by VICE

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld und der Verlierer wird geschlachtet.

Die Wurst, eine Mischung aus geräuchertem Fleisch mit Gewürzen, wird bereits während des Jahres zubereitet und schließlich bei der Veranstaltung neben Tomaten in Olivenöl für die hungrigen Fans der Huftiere gegrillt.

Am Ende des Tages verschleudern die Verkäufer das geräucherte Fleisch, um zu vermeiden, alles wegkarren zu müssen. Männer kaufen Taschen voller Würste für 20 türkische Lira (umgerechnet 7,60 Euro), genug für das ganze nächste Jahr.