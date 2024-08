Warum Gamer auch nach 18 Jahren noch von ‘Age of Empires II’ besessen sind

Die legendäre Strategiereihe Age of Empires erlebt gerade eine vielversprechende Neuauflage: Mit Age of Empires IV ist eine echte Fortsetzung in Entwicklung und die Teile Age of Empires I bis III lässt Microsoft in Form von aufgehübschten “Definitive Editions” noch mal aufleben. Zu verdanken haben wir das in weiten Teilen der treuen Fangemeinde von Age of Empires.

Hinter dem Reiz von Games im HD-Remake steckt normalerweise die Sehnsucht der Spieler nach vergangenen Zeiten. Im Fall von Age of Empires II sind diese Zeiten aber nie wirklich vorbei gewesen. Auch 18 Jahre nach der Veröffentlichung von Age of Empires II gibt es noch immer eine aktive Community, in der bis heute Online-Turniere stattfinden.

Videos by VICE

Weiterlesen auf Motherboard.