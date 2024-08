Warum ihr sofort aufhören solltet, über Michael Wendler zu lachen

Ich würde sagen, dass Michael Wendler ein Bauer ist, wenn ich Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, nicht so respektieren würde. Außerdem ist er sowieso ein Speditionskaufmann, der nicht mit Geld umgehen kann. Darüber kann man lachen, genau wie über die Texte seiner Songs. Das ist alles albern. Was er tut, wie er aussieht, wie er spricht. Wie er passiv-aggressiv gegen alle stänkert, von denen er meint, dass sie ihm Unrecht antun. Wie er seine Niederlagen als Erfolge und mit jeder Insta-Story absurder werdende Verschwörungstheorien präsentiert. Wie seine Haare zunehmend dunkler werden, sein Gesicht jugendlicher und seine Frauen auch. Und trotzdem müssen wir aufhören, uns über all das lustig zu machen.

Michael Wendler steht für eine gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und durch den Trash, den er von sich preisgibt, beschleunigt er diese Entwicklung. Das könnte man für vernachlässigbar halten, wenn seine Billiger-ist-besser-Strategie nicht so erfolgreich wäre.

RTL zeigt ihn wieder im Hauptprogramm. Bei “Deutschland sucht den Superstar” sitzt der Typ, der mit gebleachten Zähnen und gebleichtem Hirn sein Barely-Legal-Girlfriend mit Second-Hand-Luxus-Ramsch verwöhnt, in der Jury. Das tut der Sender nicht ganz unkritisch und aus ökonomischen Gründen kann man die Entscheidung auch nachvollziehen. Schließlich waren die Szenen gedreht, bevor Wendler durchgedreht ist. Unverantwortlich und ein wenig gierig ist das trotzdem. Und Anlass genug, dass wir den Typ endlich so canceln, wie er es verdient hat.

Trash als Karriereleiter

Ihr sagt jetzt: “Egal!” Michael Wendler sei doch nur ein winziger, dümmlicher Teil einer wachsenden Maschine des Wahnsinns. Aber das ist einfach nicht wahr. Dieser Wahnsinn will durch Corona-Leugnung, Verschwörungsmythen und haltlose Vorwürfe gegen alles hetzen, was irgendwie intellektuell wirkt. Er will das Gemeinwesen und die liberale Demokratie zersetzen. Michael Wendler ist bedeutsam und meine Nackenhaare stellen sich zu einer Gänsehaut der Scham auf, während ich das schreibe.

Michael Wendler hat immer darauf gesetzt, dass Leute ihn für Trash halten. Er hat früh das Müll-TV als natürlichen Verbündeten auf seinem Weg zu Aufmerksamkeit, Geld und jüngeren Frauen erkannt. Kaum jemand kann mehr als zwei seiner Songs nennen, aber dass er im Dschungelcamp war, das trauen ihm die meisten zu – oder?

Einer von den ganz Großen

Nun sagt ihr: Ja! Aber ist das alles nicht viel zu irrelevant, um uns das Lachen über ihn zu verbieten? Und natürlich ist die Frage berechtigt. Aber auch Teil des Problems. Denn dadurch, dass wir Wendler als irrelevant, vertretbar, unfreiwillig komisch zeigen, verkennen wir seinen Einfluss.

Michael Wendler ist weder unbedeutend noch harmlos. Ihm folgen bald 130.000 Menschen auf Telegram, dem Messenger, den Leute, die sich für einfachste Recherche zu schade sind, für den Kanal der Wahrheit halten – abhörsicher, unzensierbar, rechtschaffen. 130.000. Ich weiß nicht, wie viele Follower ihr so habt, aber auf Twitter lesen etwa 850 Leute meine mittelmäßigen Gags und auf Instagram schauen sich nur 240 Leute die Fotos meiner ungeschnittenen Fußnägel an.

Neulich hat Eva Herman, die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, die an den Nazis nicht alles schlecht findet, in einem Interview mit dem Wendler über seine Telegram-Follower gesprochen. Sinngemäß sagte sie, Wendler sei ja jetzt schon fast einer von den ganz Großen, womit sie sich meinte, aber wohl auch Rechtsextreme, Antisemiten und Wahnsinnige.

Ein Profiteur der Spaltung?

Denn Wendler teilt nicht nur Maskenverweigerer-Propaganda. Er ruft dazu auf, eine COVID-Impfung zu verweigern, einen Aufstand zu machen, faselt von Deep-State-Spielern, einem Lockdown für immer und inszenierten Aufständen, “ciao bis später, euer Micha”. Er postet Seiten, die Inhalte der Verschwörungsbewegung QAnon verbreiten. Das sind die, die meinen, die links-liberale “Elite” missbrauche Kinder, um an einen Stoff aus deren Blut zu kommen, an dem sie sich berauschen und das sie jung hält. Donald Trump gilt der Bewegung als Heilsbringer. Dessen Wahlniederlage erkennt Wendler immer noch nicht an.

Selbst wenn Michael Wendler selbst gar nicht weiß, was er da tut und denkt und sagt, dann ist er im günstigsten Fall einer, dessen Psyche so labil ist, dass er sich von Spinnern überzeugen lässt. Einer, der es aufregend findet, sich in die Mythen dieser Spinner reinzudenken und darin Antworten zu finden auf Fragen, die er sich eigentlich nie gestellt hatte, weil er wahrscheinlich eher keiner der großen deutschen Denker ist. Im besten Fall ist Wendler einer, der Hilfe braucht. Im schlimmsten Fall ist er ein böswilliger Demagoge.

Denn könnten Demagogen nicht auch ganz konkret von einer gesellschaftlichen Spaltung profitieren? Für den seriösen Mainstream war Wendler immer schon zu billig. Aber für den Mainstream einer wachsenden anti-intellektuellen Subkultur, da taugt er zum Anführer. Zumindest zum Promi-Prinz an der Seite von Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Eva Herman. Den zur Schau gestellten Wohlstand, die herrschaftliche Attitüde und die Trophy Wife bringt er jedenfalls schon mit.

Egal!

Leute, denen Nachrichten zuwider und buntes Bewegtbild auf Youtube Informationsquelle genug sind, werden das berechtigte Gefühl kriegen, dass so einer die Aufmerksamkeit verdient, die er kriegt. Wenn RTL ihn zeigt, was kann dann so schlimm an ihm sein? Er und damit die Propaganda, für die er steht, werden anschlussfähiger.

Man stelle sich vor, Talkshow-Formate, die sich als seriös geben, lüden immer wieder Nazis ein. Oder seriöse Zeitungen und Magazine gingen freiwillig mit Nazis, die sich als Privatleute geben, zum Beispiel, im Wald spazieren. Die Frage drängt sich dann auf, wie einer, der eine Eiche von einer Birke unterscheiden kann, ein schlechter Mensch sein kann, wenn er doch gleichzeitig für den Schutz deutscher Wälder wirbt?

Wie kann einer ein schlechter Mensch sein, der so blöd scheint? Der so öffentlich zu seiner Libido steht? Der in seiner Musik von Liebe singt und dabei häufig nicht mal Reime bringt? Egal! Wer über Michael Wendler lacht, verharmlost das, was er tut. Erkennt ihn als den gefährlichen Typen, der er ist. Dann ist sein IQ nämlich auch egal.

