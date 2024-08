Warum ist Daten momentan so schwierig?

Flo hatte nach drei Monaten Dating mit Jack ein richtig gutes Gefühl. Sie lernten sich über Hinge kennen, Flo hatte nach rechts geswipt, nachdem Jacks prägnante Einzeiler sie zum Lächeln gebracht hatten.

Bei ihrem ersten Date – sie trafen sich nach der Arbeit auf ein paar Drinks – hatte sie so viel Spaß wie seit Langem nicht mehr. Danach trafen sie sich zweimal pro Woche: mehr Alkohol, Abendessen, Filmabende … Jack nahm Flo sogar mit zu einem Rave mit seinen besten Freunden.

Sie haben ihrer Beziehung nie ein Label verpasst, das schien auch nicht nötig zu sein. Aber Flos Wangen erröteten jedes Mal, wenn sein Name auf ihrem Telefon aufleuchtete. Bis zu dem Tag, an dem Jack plötzlich aufhörte, ihr zu schreiben. Ohne Erklärungen, ohne Rückmeldung. Flo war geblockt worden, ihre WhatsApp-Nachrichten an Jack wurden nun nur noch von einem einsamen grauen Haken beantwortet.

“Ich war sehr aufgebracht”, sagt die 24-jährige Publizistin Flo ein Jahr später. Wie alle in diesem Artikel bleibt sie anonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. “Aber so etwas passiert dauernd. Ich wurde schon vorher geghostet und werde wieder geghostet werden. Aber ein Teil von mir fragt sich, was das alles bringen soll. Nach solchen Erfahrungen will ich das Daten einfach aufgeben.”

Vielen Singles geht es wie Flo. Sie fühlen sich durch die mühsame Suche nach der Liebe zunehmend entmutigt und erschöpft. Eine US-Studie aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass vier von fünf Erwachsenen beim Online-Dating “schon einmal irgendeine Art von emotionaler Ermüdung empfunden haben.” Eine Studie von Hinge ergab, dass 61 Prozent der Mitglieder auf der Plattform den modernen Dating-Prozess “überfordernd” finden.

Dieses Gefühl hatte auch die 28-jährige Autorin Jasmin in den letzten drei Jahren öfters. Ihre letzten beiden Partner habe sie über die Schule und die Arbeit kennengelernt. Dann habe sie ihr Glück mit Dating-Apps versucht.

“Bei mir wechselt es zwischen einem Eindruck von Überangebot und Mangel”, sagt sie. “Manchmal überfordert es mich, dass ich mit so vielen Typen matche. Dann fühlt es sich fast wie ein Spiel an. Aber aus diesen Matches ergeben sich dann so wenige echte, akzeptable Dating-Erfahrungen, dass ich das Gefühl habe, dass es da draußen niemanden gibt.”

Seit dem Aufstieg von Tinder im Jahr 2012 haben Apps die Art, wie wir Menschen kennenlernen, stark verändert. Und so bald werden sie nicht verschwinden – 300 Millionen Menschen haben Profile auf Dating-Plattformen, und ab 2035 werden mehr Beziehungen online entstanden sein als im echten Leben.

“Dating-Apps haben digitales Dating durch mehrere praktische Funktionen verändert”, sagt Rachel Katz, eine Soziologin an der Universität von Salford, die auf Social Media spezialisiert ist. “Sie rücken oft Fotos in den Mittelpunkt, sind mobil, standortbasiert, benutzen einen Swipe-Mechanismus und haben eine Funktion, über die man den Chats vorher zustimmt.”

“Die Leute mögen diese praktischen Funktionen. Aber gleichzeitig haben die auch negative Effekte. Dazu gehören Unterhaltungen, die nur einen bestimmten Zweck verfolgen, aber keine richtigen Gespräche sind. Außerdem Ghosting und objektivierende Sprache. Die Konsequenzen dafür sind online viel geringer als im echten Leben. Und wenn sich solche negativen Erfahrungen wiederholen, können sie zu einer Dating-App-Müdigkeit führen. Möglicherweise haben die Leute auf Dating-Apps auch zu viel Auswahl und sind vom ständigen Entscheidungsprozess erschöpft.”

Die große Auswahl führe womöglich dazu, dass die Qualität der Gespräche zwischen gematchten Personen sinke, sagt die Psychotherapeutin und Paarberaterin Hilda Burke.

“Auf Dating-Apps lernt man sich zunächst über Textnachrichten kennen”, sagt sie. “In seinem Buch Silent Messages stellt der Psychologe Albert Mehrabian die Theorie auf, dass wir nur 7 Prozent der Bedeutung einer Äußerung über Worte kommunizieren; 38 Prozent durch den Tonfall, 55 Prozent über die Körpersprache. Auf Dating-Apps sind wir so sehr auf Texte angewiesen, dass wir nur 7 Prozent von dem verstehen, was die Person sagen möchte. Es kommt zu Missverständnissen und Unklarheit.”

Die immer größer werdende Kluft der Ungewissheit und zusätzliche Grauzonen können dazu führen, dass zwei Menschen, die sich auf Apps kennenlernen, gar nicht die gleichen Ziele verfolgen, sagt Katz.

“Leute benutzen Dating-Apps aus verschiedenen Gründen”, sagt sie. “Sie wollen verschiedene Dating-Apps ausprobieren, Anbandeln, Chatten, um die Einsamkeit zu vertreiben, ihr Selbstwertgefühl steigern, oder sie suchen eine langfristige Beziehung. Diese Gründe werden dann von der jeweiligen Grundhaltung beeinflusst, aber auch davon wann und wo man die Apps nutzt. Es gibt auch verschiedene Vorstellungen darüber, wann und wie man mitteilen sollte, wonach man bei den Apps auf der Suche ist. So kommt es zum Beispiel zu Ghosting und zu Unterhaltungen, die zu früh sexuell werden.”

Aber wieso werden gerade jetzt immer mehr Stimmen gegen diese Dating-Kultur laut? Vielleicht sind Singles einfach vollkommen erschöpft und entnervt, nachdem sie ein Jahrzehnt diese immer unübersichtlicher werdende Höllenlandschaft erkundet haben, sagt Jodie Cariss, Therapeutin und Gründerin von Self Space, einem Dienstleister im Bereich der psychischen Gesundheit, der regelmäßig Slow-Dating-Events ausrichtet.

“Die Apps ermöglichen es, Bedürfnisse schnell zu befriedigen. Außerdem bieten sie eine große Auswahl und gleichzeitig Abstand, weil man sich nur durch die App präsentiert. Das macht es viel einfacher, sich in der Dating-Welt zu verstecken, ohne sich zu sehr mit den Menschen hinter der App zu beschäftigen”, sagt Cariss. “Wir sind versteckter und distanzierter, und vielleicht auch einsamer.”

Die ersten Nachrichten, mit denen man sich kennenlernt, sind der Teil des modernen Dating-Prozesses, den Flo am wenigsten mag. “Ich habe das Gefühl, dass ein sehr großer Teil dieser Unterhaltungen einfach Copy-Paste ist, jeder Chat ist gleich”, sagt sie. “Ich schreibe auch nicht gerne Nachrichten. Aber wenn ich ein Match mit jemandem habe und die Person mir einen Tag lang nicht schreibt, denke ich sofort, dass sie mich einfach geghostet hat.”

Ghosting ist ein immer häufigeres Phänomen. Eine Studie der Universität von Georgia ergab, dass zwei von drei Leuten schon einmal jemanden geghostet haben, mit dem sie ausgegangen sind, und auch schon selbst geghostet wurden. In Deutschland war jede vierte Person schon einmal betroffen.

“Es ist deprimierend, dass es sich schon fast wie ein Kompliment anfühlt, wenn jemand höflich genug ist, dir mitzuteilen, dass es nicht gefunkt hat”, sagt Flo. “Daten fühlt sich so an, als hätte man eine offene Rechnung, und Leute bezahlen die Rechnung, wenn sie fertig sind. In einer Stadt wie London ist es unwahrscheinlich, dass man ein Match jemals wiedersieht, es hat überhaupt keine Auswirkungen. Deshalb bin ich von Anfang an auf der Hut und lasse meine Dates nicht zu nah an mich heran.”

Dieser Mangel an Verantwortungsbewusstsein ist nicht nur auf Hetero-Dating beschränkt. Dan zum Beispiel, der seit vier Jahren Single ist, beobachtet bei seinen Matches immer häufiger Verhaltensweisen, die er “grausam” nennt.

“Es ist fast so, als würden die Leute jetzt für Content daten”, sagt der Autor und Moderator. “Ich habe gesehen, wie Leute richtig heftige Screenshots von Grindr auf sozialen Medien geteilt haben, einfach nur für die Likes. Ich glaube wirklich, dass wir beim Thema Dating ein ethisches Umdenken brauchen. Wir sind in dieses hässliche Loch gefallen, wo wir Leute schlecht behandeln, nur weil wir es können. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir mit der Person ausgehen, nicht mit der Telefonnummer.”

Nach einer Reihe von schlechten Dates hat Flo ihre Prioritäten geändert. Sie hat keine Lust mehr zu Swipen und legt mehr Wert auf bewährte platonische Beziehungen. “Während des Lockdowns war ich alleine” sagt sie. “Als die Beschränkungen aufgehoben wurden, wollte ich meine Zeit lieber so verbringen, dass ich auf jeden Fall Spaß habe, mit Menschen, mit denen ich befreundet bin und mit meiner Familie. Bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten zurzeit gebe ich mein Geld lieber bei solchen Treffen aus und nicht bei Dates, die zu nichts führen.”

Auch Jasmin möchte ihre Zeit nicht mehr verschwenden. “Ich bin offen dafür, mich mit jemandem zu treffen, aber ich bin auch so mit meinem Leben glücklich, wie es ist” sagt sie. “Ich weiß, dass ich Zeit investieren muss, um jemanden kennenzulernen, aber ich habe meine eigene Wohnung, einen guten Job und gute Freundschaften. Es müsste schon etwas ganz Besonderes sein. Aber wir alle halten uns beim Daten zurück oder sichern uns durch mehrere Optionen ab.”

“Ich habe die dystopische und sachliche Art von Dating-Apps satt. Apps wie Hinge und Tinder schließen Mitglieder von Funktionen aus, um sie dazu zu bringen, für die Premium-Versionen zu bezahlen, gaukeln dir vor, du könntest ‘die eine Person’ finden, wenn du zahlst. Es fühlt sich falsch an, dass Apps bestimmen, wen du kennenlernen darfst. Deshalb versuche ich, sie nicht mehr so oft zu benutzen.”

Jasmin ist nicht die einzige, die lieber analog neue Leute kennenlernen möchte: 2021 verzeichnete Eventbrite einen 200-prozentigen Anstieg der Anmeldungen bei Speed-Dating-Events. Apps wie Thursday und Bumble probieren einen hybriden Ansatz aus, indem sie neben der Kommunikation über die Apps auch analoge Veranstaltungen anbieten.

Dan hat herausgefunden, dass es ihm in Bars und Clubs leichter gelingt, eine echte Verbindung mit Männern aufzubauen. Jasmin hat damit angefangen, Leute auf Konzerten und im Fitnessstudio anzusprechen.

“Dating ist scheiße, aber die Pandemie und die Lebenshaltungskosten haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Art zu Daten zu ändern”, sagt Dan. “Wir verabreden uns weiterhin unter den gegebenen Umständen. Ob das nun Apps sind, das echte Leben, oder irgendwas dazwischen. Es hängt auch vom aktuellen Klima ab.”

Jasmin stimmt ihm zu und ist optimistisch, dass das allgemeine Gefühl der Niedergeschlagenheit in puncto Dating zu einer angenehmeren und rücksichtsvolleren Art des Datens führen wird. “Aber Dating-Müdigkeit wird immer etwas sein, mit dem jeder Mensch klarkommen muss”, fügt sie hinzu. “Es wird immer chaotisch und kompliziert sein, weil Menschen eben chaotisch und kompliziert sind. Es wird nie einfach und schmerzfrei sein.”

