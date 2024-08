Warum Memes zu Childish Gambinos Video “This Is America” dumm sind

Childish Gambino war dazu bestimmt, zum Meme zu werden. Seine Karriere fing auf YouTube an, mit Dan Harmons Serie Community kam er, unter seinem bürgerlichen Namen Donald Glover, als überdrehtes Comedy-Talent zu Weltruhm. Sein Hit “Redbone” hat über 250 Millionen Views bei YouTube. Sein zweites Album hieß sogar Because the Internet. Das Internet strotzt nur so vor GIFs, in denen Glover tanzt, lacht, schreit und weint. Aber “Binos” neues Video zum Song “This Is America”, gedreht von Hiro Murai, ist sehr, sehr ernst. Kritiker überschütten Glover mit Lob, sprechen von einem “mächtigen Porträt des Schwarzen amerikanischen Existentialismus“. Als platter Witz taugt das Video nicht. Vor der Meme-Mühle ist es trotzdem nicht verschont geblieben.

In “This Is America” sehen wir Childish Gambino, wie er zwischen Tänzen und witzigen Grimassen einen Mann mit einem Kopfschuss hinrichtet und einen Gospelchor mit Automatikfeuer niedermäht. Das Internet hat einen Blick darauf geworfen und Witze aus diesen verstörenden Szenen gemacht, von Anspielungen auf den neuesten Avengers-Film bis hin zu Klagen über Heuschnupfen. Der Kontrast zwischen Glovers Troy-Barnes-artiger Gesichtsgymnastik und den tödlichen Schüssen kommt überraschend und weckt Gefühle in uns – beides Elemente, von denen alle Memes leben.

Videos by VICE

Dummerweise verkennt die Meme-Community mit ihren Witzen die Message hinter Glovers neuem Song. Er konfrontiert uns mit einem Massaker, das an Dylann Roofs Massenmord in einer Kirche in Charleston erinnert, nur um Sekunden später lächelnd mit anderen herumzutanzen. Kritiker in aller Welt erkennen darin eine beißende Satire, eine Anklage gegen die Waffengewalt in den USA, aber auch gegen das schnelle Vergessen und die Ablenkung, die eine riesige Entertainment-Industrie der Bevölkerung ermöglicht.

Während Nutzer auf Reddit mit den Gambino-Memes nur so um sich werfen, gibt es auf Twitter inzwischen viele, denen sich angesichts der allgemeinen Heiterkeit die Zehennägel hochrollen.

turning This Is America into memes is about the most clueless America thing I can think of — lena raine is somewhere (@kuraine) May 7, 2018

https://twitter.com/TamarM12/status/993260773148327936

Klar, Memes können sich auch mit ernsten Themen befassen. Das “Savage Patrick”-Meme brachte uns dazu, darüber zu sprechen, wie egoistisch wir uns manchmal Freunden gegenüber verhalten. Das “Who Killed Hannibal?”-Meme zeigt sogar Waffengewalt, aber da folgen die Pointen des Memes auch dem speziellen Prinzip des ursprünglichen Clips aus der Eric Andre Show. Aus “This Is America” Memes zu basteln, ist aber dumm. Nicht nur weil darin die Brutalität der Szenen verharmlost wird. Es ist dumm, weil Childish Gambinos Song und Video sich auf die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Menschen beziehen. Wir sehen ein Massaker und machen im nächsten Augenblick Party, als sei nichts gewesen.

memes made out of This is America screencaps are constantly equating violence against black people with, say, stubbing your toe and it's a little upsetting — Ratio Hornblower (@OneStrawShort) May 8, 2018

The young people that are turning #ChildishGambino 's "this is America" into memes are literally avoiding one of the major things that he is calling out in the video. pic.twitter.com/9SyJPTKTWx — Stove Vtuber🔥 (@Thebeststove) May 7, 2018

Aren’t all these memes of This Is America kind of exactly what Gambino’s message is about — Richmond Liu (@rottenLibrarian) May 8, 2018

https://twitter.com/gomez_the_great/status/993385999974662145

https://twitter.com/aciaffaglione17/status/993929530501947392

The fact that people are already doing memes with the "This is America" video proves the point Childish Gambino was trying to make in the video itself in such a painfully obvious way. It's truly astounding in the worst possible way. — Not So Far as the Forest (@Helter__Skelter) May 7, 2018

https://twitter.com/EnorMusdong/status/993548889797156864

Selbst die Kritiker der Memes können teilweise nicht anders, als selbst ein Meme aus Gambino zu machen:

When the this is America memes are hitting you pic.twitter.com/COjNcKWxFV — nick shlain (@electricsnuff) May 7, 2018

“This Is America” spricht Punkte an, die für alle Länder relevant sind. Trotzdem fasst es dieser Tweet vermutlich am besten zusammen:

“Turning This Is America Into Memes” Is America, essentially — joshimatsu (@joshimatsu23) May 8, 2018

Folge VICE auf Facebook, Instagram und Snapchat.