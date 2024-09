Warum du keinen Musiker daten solltest

Wenn ich im Leben eines gelernt habe, dann die Tatsache, dass Musiker tatsächlich in einer eigenen Welt leben. In einer Welt, in der kein Platz für Amore ist. Klar, so ein Typ der aussieht, als hätte er den Weltschmerz erfunden und dem der Eyeliner besser steht als dir selbst, wirkt auf den ersten Blick verlockend. Aber seien wir uns ehrlich: Musiker sind nichts für dich. Das Blut eines Musikers besteht neben Hämoglobin und Alkohol nämlich auch aus Noten. Die Musik ist der Drehkranz des Karussells, und du bist der rostige Sitz ohne Bügel, auf dem niemand mehr sitzen darf. Natürlich gibt es immer Ausnahmen (die ihr mir gerne zeigen dürft, wenn nicht ein Punkt zutrifft), aber mir ist noch keines dieser Einhörner begegnet. Vielleicht sollte man hier wirklich zum Klischee greifen und sich lieber einen Anwalt, Arzt oder Lugner angeln. Wenn ihr euch Herzschmerz, Taschentücher, Gespräche mit Psychologen und Alkoholismus ersparen wollt, solltet ihr euch unsere Worte genau durchlesen.

Musiker sind Egoisten

Gegen gesunden Egoismus ist nichts einzuwenden, das stimmt. Musiker neigen neben einem tendenziell eher ungesunden Lebensstil allerdings auch zu einem ungesunden, ja krankhaften Egoismus. Was sie so egozentrisch, macht erkläre ich euch nun anhand einiger Sätze, die ich mir schon von Musikern anhören musste: “Sorry dass ich dir erst einen Tag später zum Geburtstag gratuliere, aber die Nacht im Proberaum war so unglaublich produktiv.” “Du wirst doch wohl verstehen dass ich nicht mit zu deinen Eltern kann, wenn wir mit der Band ausgehen.” Der Klassiker: “Nein, ich kann heute nicht mit dir und deinen Freunden ins Kino. Ich habe eine Melodie im Kopf.” Ihr seht schon, alles dreht sich um sie selbst, um ihre Musik und ihr seid lediglich so etwas wie der Beiwagen, der glücklicherweise auch noch eine Muschi hat, sollte sich einmal eine kreative Durststrecke einschleichen.

Irgendwann musst du Merch verkaufen – ob du willst oder nicht

Wenn du einen Musiker datest, bist du mit großer Sicherheit entweder hübsch oder hast eines dieser “besonderen” Modelgesichter (Zahnlücke, zu große Augen, Sommersprossen, dreispurige Augenbrauen). Und wie wir gerade gelernt haben sind Musiker egoistische Schweine, die deine Schönheit vor allem für eine Sache ausnützen werden: Merchandise. Mit dem Hintergedanken, dass du zumindest ein paar notgeile Typen anziehen wirst und du ihnen dann mit deinem Know-How unnütze Dinge wie Buttons, zu große/zu kleine T-shirts und Jutetaschen andrehen wirst. Das Schlimmste daran: Du wirst mit großer Sicherheit denken, dass du unfassbar cool bist, weil du Merch von einer Band verkaufst, die tatsächlich ein Konzert vor zehn zahlenden Menschen gespielt hat.

Musiker sind naive Träumer

Es ist vielleicht für ein paar Stunden süß, ihn von der großen Karriere träumen und reden zu hören, aber bleiben wir am Boden: Wie hoch ist die Chance, es in unserem kleinen Alpenland wirklich als Musiker zu schaffen? Wir sind hier ja nicht in Schweden, wo Musik und Musiker tatsächlich gefördert werden. Er wird dir ständig sagen, dass sein nächstes Ding was ganz großes wird – immer wieder.

Musiker sind nicht gut im Bett

Warum? Weil sie Egoisten sind.

Sie haben so gut wie nie Geld

Wenn dein Date nicht nebenbei als “DJ” bei Hochzeiten oder mit etwas Glück sogar in Clubs spielt, sieht es nicht gut aus. Du wirst ihn zum Essen einladen müssen, ihm Gewand kaufen und seine legalen Süchte finanzieren müssen.

Wenn dein Freund kein Solo-Künstler ist dann datest du irgendwann nicht nur deinen Freund, sondern die gesamte fucking Band

Dir muss klar sein, dass du ein Commitment eingehst. Wenn dein Date in einer Band ist, dann musst du nämlich nicht nur ihm, sondern der gesamten Band gefallen. Die Band ist der Richter über dein Liebesleben, sie entscheidet, ob du es wert bist ihren Sänger zu daten oder ob du eine blöde Fotze bist, die lieber schnell wieder Meter gewinnen sollte. Wenn du den Bandmitgliedern vorgestellt wirst, solltest du besser vorbereitet sein als beim ersten Treffen mit seinen Eltern. Und das allerschlimmste Die Insider-Schmähs. Du wirst sie nie verstehen, wirst nicht mitlachen können und keine verdammte Ahnung haben wovon sie reden. Du wirst dich ewig ausgeschlossen fühlen. Selbstredend werden sie sich in dein Privatleben stürzen, jede Angelegenheit ist auch ihre Angelegenheit. Wenn du deinem Lover weh tust, wird dir die Band weh tun. Sei gewarnt.

Irgendwann wirst du dir denken: “Hey, wenn der Typ noch einmal ohne T-Shirt auf seinem ungemachten Bett sitzt und “Creep” oder “Sweet Home Alabama” spielt, reiße ich ihm die Gitarre aus der Hand

Ihr kennt das ja: Die Dinge, die den Partner am Anfang so wunderbar gemacht haben, werden nach einiger Zeit genau die Dinge, weswegen man ihm gerne ins Gesicht spucken möchte. Du fandest es süß, dass er dir zum Einschlafen eine kleine Nachtmusik gespielt hat? Tja, irgendwann wirst du ihn genau dafür hassen. Es wird dir deinen letzten Nerv rauben, dich dazu veranlassen über Botox nachzudenken und “pathetisch” zu deinem meist verwendeten Wort machen. Du wirst ihn ansehen und in dir wird es Steinschlag geben, ein Kraftwerk hätte Angst vor dir und wenn die Gitarre es könnte, würde sie sich selbst die Saiten abreißen. Und solltest du dennoch eine unerschöpflich romantische Ader haben und dir denken, dass ein Typ mit Gitarre die Antwort auf allen Kitsch ist, dann hast du dich geschnitten: denn zuerst kommt die Gitarre, dann kommt lange nichtsm und irgendwann – gleichauf mit Bier – kommst dann du.

Statt deine Hand zu nehmen trommelt er damit am Tisch den nächsten Beat

Deine Hand ist für ihn nur dann wichtig, wenn du ihm einen hobeln oder ihm gefälligst applaudieren sollst. Kleine Aufmerksamkeiten, wie dir eine Strähne aus dem Gesicht zu streichen, deine Finger zu streicheln oder dir einen Kuss zu geben, ohne dass du deine Lippen schon seit zwei Minuten krampfhaft zu einem Duckface drei Zentimeter vor seinem Gesicht aufgebaut hast, wird nur selten passieren. Denn: er ist auf der ständigen Suche nach seinem nächsten großen Ding. In Wirklichkeit bist du ein Geist.

Solange ihr zusammen seid wird er nie ein Lied über dich schreiben

eine Muse ist der Schmerz, die verflossene Liebe, das Mädchen, das vor dir da war. Er wird zwar beteuern, dass seine Texte dir und nur dir gewidmet sind, abeDu wirst nämlich nicht nur mit ihm, sondern auch mit unzähligen anderen Frauen schlafen oder zumindest mit ihnen die Schwanzpartnerschaft teilen. Dafür kann er nicht einmal was. Wie willst du es schaffen diesen Mädchen in den ersten beiden Reihen zu widerstehen, wenn sie dich mit ihren Blicken röntgen und der Satz “Ich will nicht mit dir schlafen, ich will dich ficken” auf ihrer gepuderten Stirn geschrieben steht? Dem immer wieder zu widerstehen ist schier unmöglich. In Wirklichkeit steht das nicht mal zur Debatte. Gefickt wird, was nach ficken schreit. Ungeschriebenes (oder vielleicht sogar geschriebenes?) Musikergesetz. Treue wird in deiner Beziehung nur dann irgendwie eine Rolle spielen, wenn seine Band Trust Is Radioactive Dust oder Trust Disgust heißt. Die schlimmsten Musiker sind diejenigen, die Frau und Kind haben und um die Vierzig sind – die braten nämlich alles an, was einer Frau auch nur im Entferntesten ähnlich sieht. Selbst wenn du einen Meter daneben stehst wird er andere Frauen anmachen. Das positive: Wenn du bei ihm übernachtest, wird Unterwäsche für dich wird schon vor Ort sein. Ist doch was.

Wenn du seine Musik kritisiert, musst du damit rechnen, das nichts mehr läuft

Er wird sich seiner Männlichkeit beraubt fühlen und der einzige Ständer, den du in den kommenden Wochen sehen wirst, ist der Notenständer, den er gedemütigt in die Ecke gestellt hat. Auch wenn er dir hundert Mal versichert, dass du ihm deine ehrliche Meinung über seine Musik sagen kannst: Mach das niemals. Es wird ihn zerbrechen, er wird zu einem Häufchen Elend transformieren und nach jemanden suchen, der seine Musik wirklich versteht.

