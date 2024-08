Warum Tinashe zu ihrem eigenen Beat tanzt

In Zusammenarbeit mit HUGO

Sobald sie berühmt werden, verlassen die meisten Künstler:innen ihre Heimatstädte und blicken nie wieder zurück. Obwohl Tinashe schon seit über 20 Jahren in der Unterhaltungsindustrie tätig ist, lebt sie immer noch in der Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Tinashe ist in Los Angeles nicht mehr nur eine der vielen jungen Künstler:innen, die versuchen, groß rauszukommen, sondern weit bekannt als das, was die Branche eine dreifache Bedrohung nennt: eine talentierte Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin.

HUGO/HUGO eyewear

Als Teil der Vorband “The Stunners” für Justin Biebers My World Tour im Alter von 16 Jahren bis hin zu ihrem unverwechselbaren Sound irgendwo zwischen R&B, Hip-Hop, Dance und Pop – Tinashe hat ihrer Klangwelt oder ihrer damit verbundenen Entwicklung nie Grenzen gesetzt. Im Jahr 2014 wurde der Star mit ihrem R&B-Smash-Hit “2 On”, der Lead-Single aus ihrem bald darauf folgendem Debütalbum Aquarius, weltweit bekannt – der Anfang des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs von Tinashe’s Erfolg.

Hinter den Kulissen bewegte sich Tinashe mit kreativer Integrität und stellte sich mutig einem Konflikt, der ihre kreative Kontrolle als Künstlerin und die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Joyride beeinflussen würde. Im Jahr 2019 führte der Streit schließlich dazu, dass Tinashe und ihr Label getrennte Wege gingen und die Sängerin zu ihren unabhängigen Anfängen zurückkehrte.

HUGO/HUGO eyewear

Zwischen dieser Entscheidung und heute liegen vier Jahre – vier Jahre, die zu drei von der Kritik gefeierten Alben, ausverkauften Tourneen und einer ganzen Menge mehr kreativer Freiheit und Selbstvertrauen führten. Tinashes neuestes Album heißt “333”, eine Engelszahl in der Numerologie, die für intuitive Entscheidungen, Kreativität, Aktion und Veränderung steht… was unserer Meinung nach ziemlich perfekt passt.

Obwohl Tinashe alles andere als fertig ist, wollten wir den Popstar treffen, um über ihr bisheriges Leben zu reflektieren. Und wo könnte man das besser tun als dort, wo alles begann: Los Angeles. In Zusammenarbeit mit HUGO beantwortete Tinashe deshalb den Noisey Questionnaire of Life in der Stadt der Engel.

Am Tag des Interviews kam sie in einem gelben Crop-T-Shirt von HUGO, ein Paar zerrissenen Denim-Shorts und einer schwarzen Sonnenbrille – alles von der Marke – im VICE Office an. Ein Look, der definitiv Individualität, Attitude und das Brechen von Regeln zelebriert.

Dein Style hat sich im Laufe deiner musikalischen Reise wirklich weiterentwickelt. Wie würdest du deinen Style heute beschreiben?

Ich glaube, mein Style spiegelt die Laune wider, die ich an dem Tag habe. Die meiste Zeit bin ich eher entspannt und locker, aber manchmal möchte ich auch ein bisschen mehr geben. Ich spiele mit den verschiedenen Seiten meiner Persönlichkeit, ob sie nun femininer, mehr Tomboy, auffälliger oder zurückhaltender sind.

Würdest du sagen, dass dein Style deinen Sound beeinflusst, oder hast du das Gefühl, dass dein Sound deinen Style beeinflusst?

Ich denke, dass mein Style und mein Sound sich gegenseitig beeinflussen. Wie ich mich durch Mode und Style ausdrücke, spiegelt normalerweise nur wider, wie ich mich innerlich fühle. Und das kommt in der Regel in meiner Kunst und in meiner Musik zum Ausdruck.

HUGO/HUGO eyewear

Was ist der Schlüssel, um ein tolles Outfit zusammenzustellen?

Etwas, in dem du dich selbstbewusst fühlst. Was auch immer das für ein Kleidungsstück ist. Etwas, in dem du dich entweder super wohlfühlst , für das du immer Komplimente bekommst, oder einfach etwas, in dem du dich an diesem Tag besonders gut fühlst. Ob es nun eine coole Sonnenbrille oder ein cooler Sneaker ist… ich finde, es macht Spaß, ein Statement Piece zu haben, das dich denken lässt: Okay, heute ist das mein Ding.

​​Fashion Shows, Hauspartys oder zu Hause bleiben?

Zu Hause bleiben. Das ist vielleicht eine kontroverse Antwort, aber ich bin definitiv eher eine Art Stubenhockerin.

Was ist schwieriger: schauspielern, singen oder tanzen?

Gleichzeitig zu singen und zu tanzen ist wahrscheinlich am schwierigsten. Die Frage hat deshalb eigentlich zwei Teile. An sich sind Singen und Tanzen ziemlich einfach. Also denke ich mal, dass Schauspielern einzeln gesehen am schwierigsten ist.

Janet Jackson, Michael Jackson oder Samuel L. Jackson?

Das ist einfach: Janet Jackson. Queen Janet.

Jon And Vinny’s, In-N-Out oder Pink’s Hot Dogs?

Die gehören alle zu den Klassikern in L.A., aber ich entscheide mich für In-N-Out. Das geht immer.

Geld, Kleidung oder schnelle Autos?

Ich mag sie alle. Ich denke, Geld. Denn mit Geld kann man Klamotten und Autos kaufen. Also, Fangfrage?

333, 444 oder 555 – was ist die Engelszahl deiner Wahl?

333, auf jeden Fall.

TikTok, Instagram oder Twitch?

Im Moment bin ich in einer TikTok-Phase. TikTok ist im Moment die Droge meiner Wahl.

Elektronik, R&B oder Pop?

Oh, ich meine, ich liebe eine Mischung aus allen drei Richtungen. Das ist sozusagen mein Traum, wenn es darum geht, Musik zu machen. Aber wenn ich mich jetzt für ein Genre entscheiden müsste, würde ich mich für den klassischen R&B entscheiden.

Welchem Modetrend würdest du ein Comeback wünschen? Basketballtrikots, Jelly Sandalen oder Caprihosen?

Ich würde auf jeden Fall Basketballtrikots wählen. Ein bisschen Streetwear-Stimmung ist großartig, und es sind gerade die NBA-Playoffs, das macht also durchaus Sinn.

HUGO/HUGO eyewear

Affirmationen, Horoskope oder Tarot?

Hmm. Ich entscheide mich für Tarot. Das ist ein bisschen pikanter.

Wenn die Zombie-Apokalypse kommt, in welche Rolle würdest du am besten passen: Sanitäterin, Bürgermeisterin oder Frontsoldatin?

Ich kandidiere als Bürgermeisterin. Ich glaube, ich habe eine Menge toller Ideen, die ich in der Gemeinde umsetzen könnte.

Was ist der wichtigste Styling-Tipp, den du befolgst?

Mach ein Foto von deinem Outfit, bevor du ausgehst. Denn du weißt nie, wie es aussieht, bevor du es auf einem Foto gesehen hast.

Das ist ein guter Tipp. Würdest du lieber ein Projekt mit Kaytranada oder ein Projekt mit Boy Wonder machen?

Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich liebe sie beide. Ich glaube, sie würden beide eine ganz andere Seite von mir zum Vorschein bringen. Also würde ich sagen, im Sommer würde ich ein Kaytranada-Projekt machen und im Winter ein Boy Wonder-Projekt.

Würdest du lieber als Alien, als Mario aus Super Mario Brothers oder als ein 80er Jahre Wall-Street-Boss im Power Suit undercover gehen?

Das kommt jetzt unerwartet. Ich würde mich auf jeden Fall für ein Alien entscheiden.

Hast du mehr Angst davor, keine Lehren aus deiner Vergangenheit zu ziehen, nicht zu erkennen, was du in der Gegenwart hast, oder nicht auf die Zukunft vorbereitet zu sein?

Für mich ist aktuell am Wichtigsten, im Moment zu leben. Das bedeutet, zu beobachten und dankbar zu sein für das, was du im gegenwärtigen Moment hast. Ich entscheide mich also für ‘nicht erkennen, was in der Gegenwart vor sich geht’.

Photography: Randijah Simmons