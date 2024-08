Ein Experte erklärt, warum viele Promis nicht mehr duschen

Twitter kann manchmal sehr komisch sein. Zum Beispiel, wenn dort über das Thema Waschen und Körperhygiene diskutiert wird, und viele Userinnen und User damit angeben, ihre Körper nur selten mit Wasser und Seife zu reinigen. Mittlerweile sind einige Promis auf den ungewaschenen Zug aufgesprungen.

In einem Vanity Fair-Artikel sagt Schauspieler Jake Gyllenhaal, es sei gut für die Haut, nicht zu baden. Ashton Kutcher und Mila Kunis sagten in einem Podcast, dass sie nicht ans Baden “glauben”, Kutcher wasche lediglich seine Körperfalten. Daraufhin wurde auch Schauspieler Jason Momoa in einem Interview zu seiner Duschroutine befragt. Seine Antwort: “Ich bin Aquaman, natürlich dusche ich.”

In Anbetracht der Entwicklung, dass reiche weiße Menschen offenbar auf Körperhygiene pfeifen, haben wir mit Adam Friedmann gesprochen, einem Hautarzt von den Stratum Dermatology Clinics. Wir haben ein paar dringende Fragen.

VICE: Wie schlimm ist es – wissenschaftlich gesehen –, sich nicht zu waschen? Adam Friedmann: Die größten Sorgen müsste man sich wegen des unangenehmen Geruchs machen. Bei den meisten Menschen entwickelt sich ein strenger Körpergeruch, wenn sie sich nicht jeden Tag waschen. Moderne Deos und Parfüms überdecken diesen Geruch aber ziemlich gut.

Was die Haut angeht, ist es nicht so schlimm, wenn man mal aufs Waschen verzichtet. Die Haut kann sich nämlich selbst reinigen und regulieren. Ich denke aber, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte sagen würden, dass es normal ist, sich alle 24 Stunden zu waschen, um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Aber wenn man zum Beispiel nicht jeden Tag ins Büro muss, kann man problemlos auch mal einen Tag aussetzen.

**Aber bekommt man mit der Zeit nicht irgendwelche Flecken oder einen Ausschlag?

**Wenn man sich wirklich nie wäscht, wird sich überschüssiges Keratin – ein natürliches Protein in der Haut – anstauen. Die Haut wird dadurch schuppiger und rauer, es bleibt mehr Schmutz hängen, und man sieht nach einer gewissen Zeit ziemlich schmierig aus. Je länger man nichts dagegen tut, desto wahrscheinlicher wird es, sich alle möglichen ekligen Dinge einzufangen – etwa Läuse.

Akne hat nichts mit der Körperhygiene zu tun, sondern mehr mit genetischen Tendenzen und Hormonen. Da muss man sich also keine großen Sorgen machen. Wenn man jedoch viel schwitzt und sich nicht wäscht, können nervige Ausschläge oder Ekzeme in den Achselhöhlen folgen – oder wo auch immer man die Haut nicht sauber hält. Bis es so weit kommt, dauert es allerdings ein bisschen.

**Von welchem Zeitraum reden wir hier?

**Ich würde sagen, mindestens eine Woche.

**Ich könnte mir vorstellen, dass man dann schon arg stinkt. Was glaubst du, was motiviert Hollywood zur aktuellen Anti-Bade-Bewegung?

**Soweit ich weiß, sagen sie doch nur, dass sie sich ein paar Tage lang nicht waschen, wenn sie es nicht für nötig halten.

“Es gibt ja dieses Klischee vom ungewaschenen Hippie, der immer barfuß unterwegs ist. Vielleicht sind einige Leute aus Hollywood so drauf.”

**Jake Gyllenhaal hat gesagt, dass er Baden als immer weniger notwendig empfinde und dass wir uns ja auf natürliche Art und Weise selbst reinigen würden. Er glaubt wohl, dass er nicht stinkt.

**Vielleicht mag er seinen eigenen Körpergeruch? Keine Ahnung. Schauspielerinnen und Schauspieler sind ein esoterischer Haufen, sie haben oft interessante Lebensansichten. Es gibt ja dieses Klischee vom ungewaschenen Hippie, der immer barfuß unterwegs ist. Vielleicht sind einige Leute aus Hollywood so drauf.

**Fällt einem der eigene Geruch irgendwann nicht mehr auf? Klar, das Umfeld merkt sofort, wenn man stinkt, aber vielleicht sind einige dieser Menschen inzwischen an einem Punkt, an dem sie sich selbst nicht mehr riechen?

**Wenn man über einen langen Zeitraum hinweg von einem bestimmten Geruch umgeben ist, werden die Geruchsnerven diesem Geruch gegenüber irgendwann unempfindlich. Ich glaube, dass es schon möglich ist, sich selbst nicht mehr zu riechen. Aber mal ehrlich, wir alle haben schon mal eine Person getroffen, die wie die Pest gestunken hat, und uns dann wahrscheinlich gedacht: “Wow, wie kann man das nicht riechen?” Also ja, der eigene Körpergeruch fällt einem mit der Zeit wahrscheinlich weniger auf, aber das heißt ja nicht, dass man dann automatisch gut riecht.

**Einige andere Schauspielerinnen und Schauspieler – etwa Ashton Kutcher, Mila Kunis und Kristen Bell – sagen, dass sie “Riechtests” mit ihren Kindern machen. Sie waschen sie nur dann, wenn sie stinken oder wenn sie wirklich dreckig sind. Wie ist es mit der Hygiene bei Kindern?

**Kinder sind viel sauberer als Erwachsene. Zwar machen sie sich öfter dreckig, aber sie riechen erst unangenehm, wenn sie in die Pubertät kommen. Babys sind tatsächlich extrem sauber, sie müssen auch gar nicht so oft gewaschen werden. Alle drei bis vier Tage reicht da vollkommen.

**Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Promis wie The Rock, der sagt, dreimal täglich zu duschen: eine kalte Dusche am Morgen, um wach zu werden, eine warme Dusche nach dem Training und dann noch eine heiße Dusche am Abend. Kann man auch zu viel duschen?

**Bei uns in der Dermatologie schrillen immer die Alarmglocken, wenn wir von Menschen hören, die zu viel Seife und Duschgels benutzen und dazu noch besonders heiß duschen. Denn diese Kombination kann der Haut ordentlich schaden.

Allerdings ist da auch jeder anders, manche Leute bekommen durch diese Waschroutine keine Probleme. Bei den meisten würden drei Duschen am Tag aber wahrscheinlich zu trockener und juckender Haut führen, weil Wasser die Haut ironischerweise austrocknet. Da wäre es dann wahrscheinlich eine gute Idee, sich nicht mit Seife zu waschen, sondern mit einer Feuchtigkeitscreme.

**Duschen wir im Durchschnitt zu oft?

**Wir duschen wahrscheinlich viel öfter, als es eigentlich nötig wäre. Wenn man dadurch aber keine Schwierigkeiten bekommt, ist das dann wirklich ein Problem? Ich meine, niemand will stinken. Also ist das schon in Ordnung.

