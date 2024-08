Piercer erklären, was bei Lil Uzi Verts Stirndiamant alles schiefgehen kann

Gesichtstattoos und schwere Klunker gehören im Rap inzwischen zum guten Ton. Vor Kurzem hat der Rapper Lil Uzi Vert noch einen draufgesetzt und diese beiden Dinge kombiniert: Seine Stirn ziert ab jetzt ein 24 Millionen Dollar teurer, rosafarbener Diamant.

Er zahle jetzt schon seit Jahren für einen natürlichen rosa Diamanten, schrieb Lil Uzi Vert am 30. Januar bei Twitter: “Dieser eine Stein ist so teuer, dass ich seit 2017 dafür bleche. Das war das erste Mal, dass ich einen echten rosa Diamanten gesehen habe. Da sitzen jetzt viele Millionen auf meinem Gesicht.” Dem Tweet sind 24 Geldsack-Emojis angehängt, um keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Lil Uzi Vert ist ein großer Anime-Fan und besitzt eine beeindruckende Sammlung an von Animes inspirierten Autos. Außerdem macht er in seinen Liedern immer wieder Anspielungen auf Anime-Serien. Da überrascht es kaum, dass er nun noch einen Schritt weiter gegangen ist, um sich in einen Anime-Charakter zu verwandeln. Viele dieser Charaktere – etwa Tsunade von Naruto oder Ampharos von Pokémon – tragen einen Edelstein auf der Stirn. Dennoch wirft die Entscheidung des Rappers einige Fragen auf: Warum? Wie? Und was passiert, wenn er sich jetzt irgendwo den Kopf stößt? Zwei professionelle Piercer liefern uns Antworten.

Roman Reyes arbeitet bei Faded Needles Tattoo and Piercing in New York. Er erklärt, dass es sich bei Lil Uzi Verts Diamanten um einen sogenannten Dermal-Anker handelt. Diese Art Piercing ist schon länger fester Bestandteil der Body-Modification-Szene. “Da müssen die Piercer aber wirklich wissen, was sie tun”, sagt Reyes. “Sonst kann das gravierende Folge haben.”

Bei einem Dermal-Anker müsse man relativ schnell arbeiten, so Reyes, denn es darf nicht zu stark bluten. “Je länger man braucht, desto mehr Blut tritt hervor. Wenn der Piercer da keine Erfahrung hat, schwillt der Einschnitt schnell an. Und dann lässt sich das Piercing nicht mehr so gut einsetzen”, sagt Reyes.

Bei einem Dermal-Anker wird ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht, die Haut dann leicht angehoben und eine kleine Titaniumplatte in den Schnitt gesetzt. Aus dieser Platte ragt ein kleines Verbindungsstück hervor, in das der Teil des Piercings geschraubt wird, der aus der Haut herausschaut. Es scheint, als wurden bei Lil Uzi Vert zwei dieser Platten implantiert, um den riesigen, fast 11-karätigen Diamanten an Ort und Stelle zu halten.

https://twitter.com/LILUZIVERT/status/1355589410633486336

Der Rapper hat zuerst nur ein Foto davon gepostet, wie ihm der Diamant auf die Stirn gesetzt wird. Jetzt gibt es aber auch ein Video, in dem sein außergewöhnlicher Kopfschmuck genauer zu sehen ist. Bei Twitter schrieb Lil Uzi Vert, dass der Edelstein das Teuerste sei, das er sich je gekauft hat. Natürlich habe er den Diamanten versichert.

https://www.instagram.com/p/CK1m6lsprQy/

In einer Instagram-Story erklärte Lil Uzi Vert, dass seine Stirn noch angeschwollen und am abheilen sei, weswegen der Diamant noch etwas dezentriert wirke. “Ihr sagt die ganze Zeit, er sei schräg angebracht”, sagte er. “Das liegt an der langen Platte, damit das Ganze während der Schwellung noch bewegt werden kann. Aber wenn es abklingt, wird alles passen.”

Laut Reyes dauert die Heilung bei einem Dermal-Anker zwischen drei und sechs Monaten. In diesem Zeitraum muss Lil Uzi Vert den Diamanten ständig tragen, die Stelle zweimal täglich mit salzhaltigem Wasser reinigen und natürlich so wenig daran herumfummeln wie möglich. Alles andere könnte zu einer Entzündung führen. Und dann wird es richtig eklig.

Wenn der Körper den Dermal-Anker nicht verträgt, kommt es laut Reyes an der betreffenden Stelle zu Eiterbildung, Rötungen und Schwellungen. In diesem Fall müsste Lil Uzi Vert den Diamanten sofort abschrauben, die Platte unter der Haut entfernen lassen und Antibiotika nehmen. Und wenn der Rapper nicht aufpasst, riskiert er Narbenwucherungen, also wulstiges Narbengewebe, das so aussieht, als würde sich ein alien-artiger Wurm durch seine Haut fressen.

https://twitter.com/LILUZIVERT/status/1355564686507446275

“Wenn alles gut abheilt, handelt es sich hier um das krasseste YOLO-Piercing in der Geschichte des Piercens”, sagt Matt Mayfield, ein anderer professioneller Piercer aus New York. “Die Größe, das Gewicht und die Form des Edelsteins sind beim Heilungsprozess jedoch eher hinderlich.” Aber wenn keine Komplikationen auftreten, kann Lil Uzi Vert bald alles wieder ganz normal machen, auch headbangen. “Der Diamant wird ein Teil von ihm sein, wenn alles abgeheilt ist”, sagt Reyes. Trotzdem würde der Piercer dem Rapper nicht empfehlen, Kopfnüsse zu verteilen, denn das könnte eine Schädelfraktur nach sich ziehen.

Außerdem sollte Lil Uzi Vert auf Diebe achten, denn laut Reyes sei es kein Problem, den Diamanten einfach aus der Stirn des Rappers zu reißen. “Die Platte unter der Haut wird ja nur von ein bisschen Haut festgehalten”, so der Piercer. “Auch bei Schlägen wird es kritisch, falls Lil Uzi Vert sich irgendwann prügeln sollte. Dann wird die Stelle richtig schlimm bluten.”

Wie Reyes sagt, wird Lil Uzi Vert aber die meisten Probleme im Alltag zu Hause haben. “Ich selbst hatte früher einen Dermal-Anker im Arm”, so der Piercer. “Jedes Mal, wenn ich gegen etwas gelaufen bin, wenn ich die Kante einer Wand gestreift habe oder wenn ich beim Abtrocknen mit dem Handtuch am Piercing hängengeblieben bin, tat es richtig weh. Im ersten Monat muss man da unglaublich vorsichtig sein.”

Mayfield stimmt dem zu: “Einfach nur ein T-Shirt anzuziehen, ist für Lil Uzi Vert jetzt viel kniffliger und riskanter geworden”, sagt der Piercer. “Dermal-Piercings dürfen nur so wenig wie möglich bewegt werden, wenn sie richtig abheilen sollen. Übermäßiges Berühren und Ziehen führt dazu, dass das Piercing ‘wandert’. Wenn es sich dann aus der Haut drückt, ist es quasi schon zu spät. Eigentlich ist es bei dieser Art Piercing besser, klein anzufangen und dann langsam immer größeren Schmuck zu verwenden.”

Alles in allem scheint Lil Uzi Vert mit seiner Edelstein-Stirn mehr als zufrieden zu sein – auch wenn er wegen ihr erstmal keine Bandanas mehr tragen kann und jedes Nickerchen ein Risiko darstellt. “Ich will mich komplett in einen Diamanten verwandeln”, twitterte der Rapper. Den ersten Schritt hat er getan.

