Was Leute tragen, wenn sie flachgelegt werden wollen

Was ziehst du an, wenn du abgeschleppt werden möchtest? Die Frage ist schwieriger, als man denkt. Es geht bei Frauen und Männern gleichermaßen immer um die schmale Grenze zwischen einem Outfit, das kunstvoll inszenierte Indifferenz ausstrahlt—von wegen „Das? Ach, das alte Teil?”—und einem Outfit, das schreit: „Ich habe meinen Freunden stundenlang Selfies geschickt, um sie zu fragen, welches Top besser zu meinen Schuhen passt.” Diese Grenze trennt eine Nacht voller Leidenschaft von einer einsamen Taxifahrt nach Hause. Egal ob das kleine Schwarze oder dieses eine Shirt, ohne dass du nicht leben kannst—jeder von uns hat dieses eine Outfit, das er aus dem Schrank holt, wenn er alle Blicke auf sich ziehen möchte.

Natürlich schlagen sich auch dein eigener Stil und deine Partnerwahl in deinem persönlichen Outfit nieder: Der eine mag Erfolg mit seinem sexy Jessica-Simpson-Fanshirt haben, für andere wäre es das absolute Dating-Kryptonit. Und während Sonnenbrillen mit getönten Gläsern aus der Spice-Girls-Ära für die einen vielleicht das absolute Aphrodisiakum sind, könnte eine Perlenkette all ihre Hoffnungen im Bruchteil einer Sekunde zerstören. Doch wenn man seinen Gegenüber kleidungstechnisch wirklich kennenlernen will, ist nichts so aufschlussreich wie das Outfit, in dem sie sich selbst am Wohlsten fühlen. Wir haben die Fotografin Alice Zoo losgeschickt, um Frauen und Männer—darunter auch einen schnittigen 64-jährigen Australier—in ihren besten Abschleppoutfits zu fotografieren.

Alle Fotos: Alice Zoo

Jasmine, 19, Walton-On-Thames (England)

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit abgeschleppt?

Wahrscheinlich meinem Freund, ja!

Wie würdest diesen Stil beschreiben?

70er-Jahre—irgendwie schick, aber nicht zu schick … casual schick.

Was für Komplimente bekommst du, wenn du dieses Outfit trägst?

Die meisten Leute schauen auf meine Taille, weil es ein bisschen bauchfrei ist, deswegen sagen die meisten, wie schmal meine Taille und wie toll mein Hintern aussieht—so in die Richtung!

Wie erfolgreich ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen?

Ziemlich erfolgreich, hoffe ich zumindest.

Was ist das wichtigste Detail an deinem Outfit?

Ich glaube, es sind die Absätze aus Plexiglas.

Was würdest du sagen, was für Leute du mit deinem Outfit anziehst?

Indie-Typen.

Dan, 25, London (England)

Wen hast du zuletzt mit diesem Outfit abgeschleppt?

Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Ähm … jemandem aus dem Metropolis [einem Londoner Schwulen- und Stripclub].

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Es ist ein Gesprächseinstieg.

Was für Komplimente machen dir die Leute, wenn du dieses Outfit anhast?

„Oh mein Gott, ist das Jessica Simpson? Ich steh total auf den T-Shirt! Ich liebe Jessica Simpson! Hühnchen oder Fisch?“

Wie erfolgreich ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen?

Ziemlich.

Was ist das entscheidende Detail an deinem Outfit?

Der vollständige Songtext auf dem Rücken.

Was für Leute ziehst du mit diesem Outfit normalerweise an?

Schwule, wen sonst?

Jessica, 27, London (England)

Kannst du uns sagen, wie deine letzte Eroberung aussah, die du mit diesem Outfit gemacht hast?

Ich habe auf einem Festival einen Zahnarzt klar gemacht.

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Ich würde sagen, es ist glänzend.

Was für Komplimente bekommst du für dein Outfit?

Die meisten Leute sagen, dass ich aussehe wie aus den 20ern oder dass sie dieses jackenartige Teil mögen. Die Schuhe waren ein Geschenk, was das Ganze noch ein bisschen besonderer macht.

Wie effektiv ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen?

Sehr effektiv, weil es einfach ein bisschen zu viel des Guten ist, was einen entspannter macht und einfach Spaß haben lässt. Außerdem sind die Schuhe perfekt zum Tanzen.

Welches Detail magst du an deinem Outfit am Liebsten?

Ich mag, wie die Perlen im Licht glitzern, wenn die Jacke offen ist.

Was für Leute ziehst du mit deinem Outfit für gewöhnlich so an?

Gesellige Menschen, die tanzen können!

Shaun, 21, London (England)

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit abgeschleppt?

In diesem Outfit? Oh Mann. Wen ich zuletzt abgeschleppt habe … Ich glaube, da war ich zu betrunken. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.

Was für Komplimente kriegst du mit diesem Outfit zu hören?

Ich bekomme ständig irgendwelche Komplimente für meine Jacke. Die ist zu so einer Art Erkennungsmerkmal geworden, obwohl das vielleicht auch ein fataler Fehler ist. Ich habe sie auf jeden Fall immer überall dabei.

Wie effektiv ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen?

Ich möchte behaupten, dass der Mensch hinter dem Outfit noch viel besser darin ist, jemanden abzuschleppen.

Warum glaubst du, funktioniert dein Outfit?

Ich mag Oberteile in grellen Farben.

Was für Leute ziehst du damit für gewöhnlich an?

Alle möglichen!

Melanie, 24, Westaustralien

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit abgeschleppt?

Das war auf einem Wochenmarkt. Ich bin eigentlich nur an ihm vorbeigelaufen. Er wollte später noch zu einem Konzert und hat mich eingeladen mitzukommen. So war das.

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Bunt, verspielt und es erinnert so ein bisschen an die 60er. Es hat einfach etwas Lässiges und Verspieltes.

Was für Komplimente bekommst du normalerweise für dein Outfit?

Schöne Beine.

Wie effektiv ist dein Outfit, wenn du jemanden abschleppen willst?

Ich kann mich nicht beschweren!

Warum, glaubst du, funktioniert dein Outfit?

Ich denke, das liegt an den Farben und daran dass es so flattert. Es sieht aus, als wäre ich ein kontaktfreudiger und—ich schätze auch—temperamentvoller Mensch. Es ist kurz, was es ein bisschen heiß aussehen lässt und ich denke, es sieht aus, als könnte man mit mir Spaß haben.

Welches Detail magst du besonders gern?

Ich mag die Kette.

Patrick, 64, aus Australien

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit geküsst?

[Lacht] Das verrate ich nicht! Ich war aber vor Kurzem bei einer Hochzeit in Italien und ich habe natürlich auch versucht, jemanden abzuschleppen, ja.

Was für Komplimente bekommst du normalerweise für dein Outfit?

Dass es ziemlich schick aussieht und schön geschnitten ist, ganz offensichtlich italienisch. Ich kriege viele Komplimente.

Wie effektiv ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen?

Ich glaube, für einen Mann in meinem Alter ist ein schicker Anzug und ein weißes Shirt immer das Richtige.

Welches Detail gefällt dir an deinem Outfit am Besten?

Vielleicht, dass es so leger aussieht? Oder meine Initialen! Das Shirt wurde speziell für mich angefertigt, genau wie der Anzug. Beides stammt von einem italienischen Schneider aus Neapel.

Was für Leute ziehst du mit deinem Outfit deiner Meinung nach an?

Anspruchsvolle Frauen mit einem Sinn für schöne Kleidung.

Edwine, 24, Suffolk (England)

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit abgeschleppt?

Einen Typen in Sierra Leone.

Wie würdest du deinen Stil beschreiben?

Cool und lässig.

Was für Komplimente bekommst du für dein Outfit?

Die Leute lieben meine Haare und haben schon oft gesagt: „Schöner Rock!” Oder: „Cooles T-Shirt!”

Warum, glaubst du, funktioniert dein Outfit?

Weil es cool aussieht, aber auch irgendwie modern ist.

Welches Detail magst du an deinem Outfit besonders gern?

Die großen Kreolen.

Robbie, 21, Ipswich (England)

Wen hast du zuletzt erfolgreich in diesem Outfit abgeschleppt?

Meine aktuelle Freundin. Das war vor ungefähr eineinhalb Jahren.

Wie erfolgreich ist dein Outfit, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen?

Wenn ich dieses Outfit trage, geht es mir nicht umbedingt darum, erfolgreich zu sein. Es sieht einfach lässig aus und wenn ich damit jemanden abschleppe, umso besser.

Warum, glaubst du, funktioniert dein Outfit?

Weil es lässig ist, wahrscheinlich. Ich suche nicht wirklich nach Frauen, die auf Typen stehen, die gut angezogen sind. Das ist mir zu viel Druck. Wenn ein Mädchen auf lässige Typen steht, dann ist das gut für mich.

Welches Detail rundet dein Outfit ab?

Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Herzstück ist, aber wenn ich so angezogen bin wie jetzt oder so ähnlich, dann würde ich sagen, sind es wahrscheinlich die Schuhe.

Was für Frauen ziehst du normalerweise mit deinem Outfit an?

Hoffentlich gutaussehende.

Laura, 24, Haslemere

Wen hast du zuletzt mit diesem Outfit abgeschleppt?

Das ist mein kleines Geheimnis, aber einen Fremden aus dem Südwesten Englands.

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Spice Girl meets James Bond in lässig.

Warum funktioniert dein Outfit?

Ich mag die blaue Brille—die ist ziemlich einzigartig. Die vielen Reißverschlüsse an der Jacke finde ich dagegen nicht so toll.

Auf welches Detail kommt es an deinem Outfit besonders an?

Eigentlich ist es das ganze Outfit.

Luan, 23, Hackney (England)

Wen hast du in diesem Outfit zuletzt abgeschleppt?

Meine Ex-Freundin.

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Ähm … Das sind die Klamotten, die mir gefallen, wenn ich im Internet nach Klamotten suche.

Was für Komplimente machen dir die Leute normalerweise für dein Outfit?

Ich kriege ziemlich viele Komplimente! „Du siehst heute ziemlich gut aus.” oder „Mit den Shorts siehst du richtig braun aus.” Andere fallen mir gerade nicht ein, aber ich merke sie mir auch nicht immer so genau.

Welches Detail gefällt dir an deinem Outfit besonders gut?

Die Uhr.

Was für Leute ziehst du mit deinem Outfit an?

Oxbridge-Absolventen und Studenten von der St Martin.

Lucy, 24, London (England)

Wen hast du zuletzt in diesem Outfit abgeschleppt?

Einen Schotten, den ich in einer Bar kennengelernt habe. Ich glaube, das Kleid hat ihn an seine Heimat erinnert.

Wie würdest du deinen beschreiben?

Entspannt, bequem und aufgeschlossen.

Was für Komplimente machen dir die Leute für dein Outfit?

Dass es entspannt und lustig aussieht oder dass es ziemlich gut an mir aussieht und perfekt für den Sommer ist.

Wie erfolgreich ist dein Outfit, wenn du jemanden abschleppen willst?

Ungefähr 70 Prozent erfolgreich, wenn es richtig eingesetzt wird.

Warum funktioniert dein Outfit so gut?

Die Jacke und die Chucks lassen das Outfit nicht ganz so schick aussehen, was vor allem Leuten gefällt, die auf diesen ungezwungenen Look stehen. Gleichzeitig kann man unter dem Kleid etwas mehr Haut zeigen.

Welches Detail rundet dein Outfit ab?

Die Schuhe. Es ist immer wichtig, dass sie bequem sind.

Was für Leute, würdest du sagen, ziehst du mit deinem Outfit an?

Leute, mit denen man gut lachen kann.