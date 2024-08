Das würde passieren, wenn diese deutschen Prominenten Bundeskanzler werden

Wolodymyr Selenskyj ist Comedian und Kabarettist, Star der beliebten ukrainischen Fernsehserie Diener des Volkes. Und seit dieser Woche ist er designierter Präsident der Ukraine. 73 Prozent der Wählenden stimmten am Sonntag für den 41-jährigen. Ein richtiges Wahlprogramm hat der nicht. Politische Erfahrung auch nicht, aber in seiner Serie spielt Selenskyj einen Lehrer, der plötzlich Präsident wird.

Wenn in der Ukraine ein Komiker Präsident wird und mit Arnold Schwarzenegger in Kalifornien ein Schauspieler Gouverneur – warum sollte nicht auch mal ein bißchen “Humor” in den Bundestag ziehen? Was könnten Schauspieler, Musiker und Komiker für Deutschland tun?

Wir stellen für die Bundestagswahl 2021 ein paar Kanzlerkandidaten vor und skizzieren ihre mögliche politische Karriere.

Serdar Somuncu

… der Komiker bleibt seinem Motto – “Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung” – treu. Anstatt sich mit dem täglichen Regierungsgeschäft auseinanderzusetzen, versucht er jeden Tag jede Minderheit in Deutschland gleich oft zu beleidigen. Es geht schließlich um Gerechtigkeit. In seinen Augen. In seinem Büro schrillt regelmäßig ein Alarm, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen noch nicht oft genug beleidigt wurde.

Vera Int-Veen

… die Moderatorin sorgt dafür, dass die Sozialhilfe abgeschafft wird. Geld vom Staat bekommt nur noch, wer sich in einer von Int-Veens Team produzierten Fernsehsendung als “asozialer, dummer Schmarotzer” anteasern lässt oder selbst in einer Talkshow rumpöbelt. Die Einschaltquoten der jeweiligen Sendung entscheiden darüber, wie lange die Darsteller wie viel Sozialhilfe beziehen dürfen. Nachdem Int-Veen in ihrer Neujahrsansprache den Zuschauern “Eure Armut kotzt mich an” entgegenbrüllt, muss sie zurücktreten.

Mario Barth

… der Komiker ist der erste Kanzler, der seine Bürgersprechstunden ausschließlich in Fußballstadien hält und den Satz “Ick bin ein Berliner” als Wahlkampfslogan benutzt. Frauen gibt es im Barth-Kabinett selbstverständlich keine. Die können nicht mal vor dem Bundestag parken und verstehen eh nicht, was die Männer von ihnen wollen. Außer in der Küche. Zwinkersmiley, kennste! Proteste gegen ihn bezeichnet Barth in seinen Facebook-Videos als Erfindung der Lügenpresse. Als hunderttausende Bürgerinnen und Bürger vor dem Bundeskanzleramt gegen seine frauenfeindliche Politik demonstrieren, kneift er die Augen zusammen und hält sich die Ohren zu. Was er nicht sieht, ist auch nicht passiert.

Kollegah

… der Rapper setzt die Pump-Pflicht durch: Alle Männer unter 18 Jahren müssen fünf Mal pro Woche Hanteln stemmen, um zu einem echten Alpha zu werden. Nach seiner Wahl beschäftigt er sich vor allem mit dem Beglaubigen von Disstracks gegen Bernd Lucke. Der Politiker behauptet, der Name von Kollegahs neu gegründeter “Alpha”-Partei sei von seiner ehemaligen Partei “Alfa” abgeleitet. Kollegah tritt nach wenigen Monaten zurück. Er verzweifelt daran, die von ihm kritisierten politischen Eliten, also sich selbst, zu bekämpfen.

Helene Fischer

… die Sängerin gilt in der Weltpolitik als “eiserne Lady”. Über ihren Pressesprecher lässt sie nach jedem Auslandsbesuch verlauten: “Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus”. Ihre Statements sind maximal diplomatisch-nichtssagend. Doch immerhin gibt sie statt einer Neujahrsansprache einmal im Jahr ein riesiges Gratis-Konzert, auf dem sie ihre alten Hits spielt. Sie bleibt länger Kanzlerin als Helmut Kohl und Angela Merkel, weil sie bei allen beliebt ist. Warum, das weiß niemand so richtig.

Jan Böhmermann

… der Moderator gibt sich in seinen Reden progressiv und ernennt Olli Schulz zu seinem Regierungssprecher. Im Bundestag trägt er seine Gesetzesentwürfe mit verstellter Stimme unter seinem Pseudonym POL1Z1STENS0HN vor. Er steht allerdings schnell in der Kritik, weil er sich auf Bundesebene für ein Polizeigesetz einsetzt, das dem in Bayern gleicht. Die Beziehungen zur Türkei sind seit Böhmermanns Amtsantritt schlecht. Zu einem Treffen mit einer türkischen Delegation erscheint er verkleidet als Ziege in Dessous.

Enissa Amani

… die Schauspielerin und Moderatorin setzt sich für direkte Demokratie ein. Das heißt in ihrem Fall, dass ihre Follower via Fragefunktion in Amanis Instagram-Storys darüber abstimmen können, was sie als nächstes tun soll. Auf einen Regierungssprecher verzichtet sie, weil sie Instagram eh das neue Presseorgan ist. Kritische Stimmen aus den Oppositionsparteien kontert sie mit via Instagram- koordinierten Shitstorms vonseiten ihrer Fans.

Olaf Schubert

… der Komiker führt den sächsischen Dialekt als deutsche Amtssprache ein. Wer hochdeutsch spricht, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Die Einwohner der Stadt Hannover treten deswegen kollektiv in einen Schweige-Streik. Hannover gilt seitdem als Rückzugsort für gestresste Großstädter aus der ganzen Welt, die in ihrem Sabbatical einfach mal zur Ruhe kommen wollen. Weil die Ruhe so gut ankommt, hat Schubert landesweite Fahrverbote für alle “langweiligen” Autos eingeführt. “Wer keinen Maserati-Pickup fährt, kann auch aufs Auto verzichten”, sagt er.

