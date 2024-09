Wegen deiner Paleo-Brühe gehen den Metzgern die Knochen aus

Wenn du noch nicht von Paelo gehört hast, lebst du wahrscheinlich unter einem Felsen. Vielleicht lebst du auch unter einem Felsen, weil du dich der Steinzeitdiät so sehr verschrieben hast, dass du sogar deine schnuckelige Wohnung im Prenzlberg gegen eine Höhle getauscht hast.

Die Paleo-Diät, die auf der Annahme, dass sich die Ernährungsbedürfnisse des Menschen seit dem Paläolithikum nicht verändert haben, lehnt verarbeitete Lebensmittel sowie bestimmte Getreidesorten, Milchprodukte und Zucker ab. In den letzten Jahren wurde sie immer beliebter: 2013 war sie die am meisten gegoogelte Diät und Stars wie Matthew McConaughey und Jessica Biel schworen (zumindest eine Zeit lang) darauf.

Während Köche wie Boris Leite-Poço mit seinem allerersten Paleo-Restaurant der Welt in Berlin zahlreiche inspirieren, die fleischlastige Ernährung auszuprobieren, war es besonders ein als „Paleo” vermarktetes Essen/Getränk, das sogar den standhaftesten 21. Jahrhundert-Esser ködern konnte: Knochenbrühe.

Früher einmal ein Liebling von vietnamesischen Köchen und jüdischen Omas, wird gekochte Tierknochenflüssigkeit heute in dampfenden Bechern wie Kaffee verkauft und von Food-Bloggern als hautreinigendes Elixier gefeiert.

Aber diese von der Paleo-Diät inspirierte Vorliebe für Knochenbrühe, die aus Knochenmark, Hühnerknochen und Schweinefüßen zubereitet werden kann, ist mehr als nur einer von vielen „Weird Food Trends 2015″. Laut ABC Rural ist durch das starke Interesse an der Brühe die Nachfrage nach tierischen Knochen extrem angestiegen und manchen Metzgern sind die Knochen komplett ausgegangen.

Die Managerin der Metzgerei Cherry Tree Organics in Melbourne, Kate Blundy, sagte, die Knochen wären das zweitbeliebteste Produkt der letzten drei Monate gewesen.

„Der Hauptgrund ist, dass sich Leute nach GAP- (Gut and Psychology Syndrome) und Palao-Diäten ernähren”, erklärt sie.

Ähnlich berichtete die Metzgerin Kerin Ambler von Campbell’s Quality Meats in Victoria von einer deutlich gestiegenen Zahl an Kunden, die in den letzten 12 Monaten Knochen gekauft haben.

„Wir schmeißen keinen einzigen Knochen weg. Alles wird an Leute mit Hunden oder für Knochenbrühe verkauft. Meistens haben wir gar nicht genug [Knochen]”, sagte sie.

Aber nicht nur die australische Fleischindustrie spürt die steigende Nachfrage nach Tierknochen. Pete Servold von Pete’s Paleo aus San Diego sagte im März zu den Financial Times, sie habe einen 300-prozentigen Verkaufsanstieg von Knochenbrühe beobachtet, weil die Kunden das Gefühl haben, dass „Knochenbrühe sehr gesund ist. Es verbessert tatsächlich die Haut.”

Während Metzger und Paleo-Spezialisten von dem gestiegenen Interesse womöglich profitieren, bestehen jedoch gesundheitliche Bedenken im Hinblick auf die Steinzeiternährung. Im März musste Pete Evans, der australische Celebrity-Koch, der Paleo in Down Under zu (mehr) Bekanntheit verhalf, sein Paleo-Babykochbuch aufgrund von Bedenken seitens des australischen Gesundheitsministeriums zurückziehen. Das Buch mit dem Titel Bubba Yum Yum: The Paleo Way For New Mums, Babies, and Toddlers empfahl Knochenbrühe als „DIY-Muttermilchersatz”.

Die British Dietetic Association hegt ebenfalls Zweifel an den gesundheitlichen Vorteilen einer so fleischlastigen Ernährung und bezeichnete sie als „gefährliche Modeerscheinung”, während Anthropologen ihre vereinfachte Sichtweise der menschlichen Ökologie kritisieren.

Wenn man die Paleo-Bedenken jedoch mal beiseite lässt, fällt es recht schwer zu sehen, was an einer Schüssel warme Brühe an einem kalten Winterabend (oder einem nassen Juliabend) falsch sein soll.