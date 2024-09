Wenn deine Mutter bei einer Telefonsex-Hotline arbeitet

Meine Mutter fand den Job für die Telefonsex-Hotline, nachdem sie jahrelang versucht hatte, einen normalen Job zu finden. Sie hat es mit ein paar Jobs in Bars versucht, mit Einzelhandel, Kellnern (in diesen Branchen hat sie jahrelange Erfahrung) und die Bewerbungsgespräche schienen gut zu laufen. Ein paar Tage später stellte sie fest, dass der Job an eine viel jüngere Person gegangen war. Immer und immer wieder dasselbe. In der Zwischenzeit stapelten sich die Rechnungen.

Eines Tages rief sie mich an und klang viel besser gelaunt als sonst: Sie habe einen Job gefunden, sagte sie. Und was noch besser sei, sie könne von zu Hause arbeiten und sich die Arbeitszeiten aussuchen. „Ich bin Telefonsex-Telefonistin!” verkündete sie. Nachdem sie ihr erstes Gehalt bekommen hatte, konnte sie es sich zum ersten Mal seit Ewigkeiten leisten, mich zu besuchen.

Bei ein paar Gläsern Wein erzählte mir meine Mutter von all den Soundeffekten, die sie sich angeeignet hatte, um das Ganze für die Anrufer realistischer zu machen. Hüpfkitt sei gut für allgemeine Schmatzgeräusche, und wenn man nasse Waschlappen in die Toilette fallen lässt, dann klingt das anscheinend exakt wie ein riesiger Haufen Scheiße. Du kannst mit dem Mund entsprechende Geräusche machen, wenn ein Typ echt auf Furzen steht, aber du musst aufpassen, dass du nicht anfängst zu lachen. Es wirkte, als würde sie ihren neuen Job schon ganz gut hinbekommen.

Meine Mutter ist nicht die einzige ältere Frau, die in der Telefonsex-Branche angefangen hat. Eine große Werbeplattform für Jobs in der Pornobranche hat zur Zeit mehr als 7.500 Telefonsex-Anbieterinnen über 40. Die Firma, für die meine Mutter gearbeitet hat, hat einen kurzen Bewerbungsprozess, bei dem man eine Sexgeschichte schreiben und per Mail einsenden muss.

Das ist meist so bei den Hotlines. Die Bewerbungsgespräche sind nicht viel mehr als oberflächliche Gespräche, schriftlich oder telefonisch, bei denen überprüft wird, dass die Frauen die Sprache gut beherrschen. Das Wichtigste ist der Altersnachweis: Telefonsexanbieterinnen müssen eine Kopie eines Lichtbildausweises einsenden.

Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es sein kann, dass Telefonsex-Hotline überhaupt noch Anrufer haben. Die Hotlines sind teuer und sehr viele Pornos gibt es heute gratis. Es stellt sich heraus, dass der Schlüssel im Realismus liegt: Wenn du es schaffst, dass es sich sehr real anfühlt, dann kannst du etwas anbieten, dass die Pornoseiten nicht haben.

Ältere Frauen sind besser im Telefonsex. Ich hatte eine Frau, die 42 und Großmutter war. Mann, darauf standen die.

„Ich glaube, wenn du älter bist, dann bist du glaubhafter”, erklärte meine Mutter. Bevor sie anfing, verstand sie es auch nicht wirklich. „Ich hatte Stammanrufer; manchmal fragte ich mich, wie viel Geld sie wohl monatlich ausgaben, nur um mich anzurufen. Ich schätze, irgendwas habe ich richtig gemacht.”

Ich habe mit drei weiteren Sex-Telefonistinnen unterhalten, um sie zu fragen, warum ältere Frauen in dieser Industrie so gefragt sind, und wie es ist, damit sein Geld zu verdienen. Tonya Jone Miller hat 12 Jahre Erfahrung in diesem Job. Die 40-Jährige fing 2003 an und verdiente 100.000 Dollar (etwa 88.000 Euro) im Jahr, doch sie war es irgendwann satt, immer am Telefon zu sein und das Gefühl zu haben, sie könne das Haus nicht verlassen, falls sie deswegen einen Anruf verpasste. Heute bietet sie Dirty-Talk-Workshops an und tourt mit einer Solo-Show durch die Lande, in der sie Figuren spielt, die auf ihren Telefonsex-Kunden basieren. Sie nimmt immer noch Anrufe entgegen, aber nur nach Vereinbarung.

Miller erzählte mir, dass nicht alle Anrufer bei Telefonsex-Hotlines darauf stehen, eine Frau beim Furzen oder gespielten Kacken zu hören. „Das Erste, was alle wissen wollen, ist: ‚Was ist das Seltsamste, das jemals ein Mann zu dir gesagt hat?’”, sagte sie. „Und ich erzähle ihnen ein paar Sachen. Aber es gibt auch Typen, die einfach nur hören wollen, dass ich sie liebe, weißt du, so: ‚Ich liebe dich, Schatz.’”

Es ist Ansichtssache, was verrückt oder seltsam ist. Im Grunde geht es nur um eine menschliche Verbindung.

„Ich denke mir: ‚Du willst die seltsamen Sachen hören? Du willst von den Scheiße-Essern und Hundefickern hören, aber wie abgefuckt ist das mit der anderen Sorte Anrufer? Wie kaputt ist es, dass in unserer Gesellschaft Liebe langsam genau so tabu ist wie extreme Fetische?”

Ich hatte das schon einmal gehört. Für meine Mutter gab es große Parallelen zwischen ihrer Telefonsexarbeit und ihrem Studium zur Therapeutin. Sie sagte, die beiden Dinge seien symbiotischer, als man vielleicht erwarten würde. „Ich sehe es als eine Art Dienst an der Gesellschaft”, sagt Miller. „Es ist Ansichtssache, was verrückt oder seltsam ist. Im Grunde geht es nur um eine menschliche Verbindung. Jemanden, der dich in deinem verletzlichsten Zustand immer noch annimmt.”

Alle älteren Sex-Telefonistinnen, mit denen ich mich unterhalten habe, stimmten zu, dass Frauen in ihrem Alter weniger leicht zu schockieren und toleranter seien. „Ich habe jetzt alles gehört, Abby!”, sagte mir meine Mutter. „Ernsthaft, nichts schockiert mich mehr. Ich denke mir nur: ‚OK … nicht mein Geschmack, aber die Leute sind unterschiedlich.” Ich hatte angenommen, dass die Nachfrage nach älteren Frauen hauptsächlich von typischen MILF-Fantasien kommt, denn warum sonst sollten so viele Typen solche Summen dafür bezahlen?

Telefonsex ist ein Riesengeschäft—es soll weltweit im Jahr vier Milliarden Euro einbringen. Doch für die meisten Frauen handelt es sich um einen Nebenjob und nicht ein volles Einkommen. Mistress Susan, eine 46-jährige Sex-Telefonistin und „Camgirl ohne Ausziehen” sagte mir, der einzige Weg, das große Geld zu machen, sei die Selbstständigkeit. Sie würde, ohne zu zögern, ihre eigene Firma gründen, wenn sie sicher wäre, dass sie genug Kunden hätte.

„Es ist schwierig”, sagt sie. „Das Hauptproblem ist, Kunden zu finden. Aus einer Million Hotlines, warum sollte ein Mann dich wählen? Und das ist der schwierige Part. Wenn ich Kunden hätte, würde ich es tun!”

Doch für eine große Firma zu arbeiten, hat auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel gibt es eventuell jemanden, der die Anrufe überwacht und den Mann aus der Leitung wirft, wenn er anfängt, dir Angst zu machen. Telefonistinnen kaufen sich ein Festnetztelefon und geben die Nummer an die Firma weiter. Wenn sie arbeiten wollen, loggen sie sich auf der Firmenwebsite in ihr Profil ein und warten auf Anrufe. Anrufer wählen eine zentrale Rufnummer, gefolgt von einer Durchwahl für die Frau, mit der sie sprechen wollen (und die sie auf der Website ausgewählt haben) und die Zentrale verbindet den Anruf dann mit dem Festnetztelefon der Telefonistin, ohne dass der Anrufer jemals ihre echte Nummer sieht.

Es gibt sehr unterschiedliche Firmen, vom Standard-Telefonsex-Schema bis hin zu den etwas spezielleren Angeboten („Telefonsex mit Omas”), doch sie funktionieren alle etwa auf dieselbe Art. Manche bieten auch Sex-Cam-Shows an, doch es bleibt den einzelnen Angestellten überlassen, ob sie diesen zusätzlichen Service anbieten wollen. Die Arbeit geschieht auf selbstständiger Basis und die Frauen können jederzeit kündigen, ohne dass jemand Fragen stellt.

Cheryl betreibt ihre eigene Sexhotline-Firma. Sie hat mich gebeten, ihren Nachnamen nicht zu nennen. Sie sagt, sie habe die Firma nach über einem Jahrzehnt der eigenen Erfahrung als Telefonistin gestartet und beschäftige nun ein Team von anderen Frauen—und lässt sich dabei im Gegensatz zu anderen auch nicht lumpen:

„Eigentlich ist es Zeitverschwendung, im Sex-Gewerbe zu sein, wenn man nicht mindestens 100.000 Dollar im Jahr verdient”, sagte sie mir. Sie zahlt ihren Angestellten etwa 60 Prozent des Minutenpreises—mehr als das Doppelte von dem, was sie anderswo verdienen.

Cheryl meint, ältere Damen seien die besten Sex-Telefonistinnen. „Ältere Frauen sind viel besser im Telefonsex”, sagte sie. „Ich hatte eine Frau, die 42 und Großmutter war. Mann, darauf standen die. Sie wollte sich ein Haus kaufen, und das hat sie in zwei Jahren auch geschafft!”

Miller hingegen scheint sich keinen Kopf darum zu machen, dass sie die Sicherheit einer großen Firma aufgegeben hat. Sie verwendet ihren echten Namen, wirbt mit Bildern für sich und hat ihren Freunden und ihrer Familie genau gesagt, was sie macht. Hat sie keine Angst, dass sie das in Gefahr bringen könnte?

„Die Vorstellung von Anonymität im Internet ist sowieso ein Witz”, sagte sie. „Und außerdem, ich kenne die Namen meiner Anrufer, ihre E-Mail-Adressen, ihre Rechnungsadressen von ihrer Kreditkarte und ihre geheimsten, verdorbensten Fantasien. Die haben viel mehr zu befürchten als ich.”

Nicht viele Frauen empfinden das so. Die meisten Frauen, mit denen ich mich unterhielt, plauderten zwar gerne die ganzen schmutzigen Details aus dem Nähkästchen, doch ihren Namen wollten sie dennoch nicht veröffentlichen. Das ist auch leicht nachvollziehbar, immerhin stellt diese Art von Arbeit ein Tabu dar. Mistress Susan sagte mir, sie würde ihren Nebenjob niemals ihren Arbeitskollegen verraten, denn sie habe Angst, gefeuert zu werden. „Die Leute sehen es genau so, als sei man eine Prostituierte”, sagte sie.

Für Miller ist dieses Tabu das Einzige, das andere Frauen in ihrem Alter davon abhält, ein klasse Einkommen zu haben. Die Gesellschaft habe immer noch ein Problem damit, wenn Frauen sexuelle Autonomie zum Ausdruck bringen—vor allem, wenn sie auch noch Geld damit verdienen—und das verstärke sich noch, wenn es sich um eine Mutter über 40 dreht, die ihre Kinder aus der Schule abholt.

„Für mich war es so etwas wie Aktivismus”, sagte Miller. „Offen mit meiner Arbeit umzugehen und den Vorurteilen zu widersprechen, indem ich intelligent und eloquent bin … Wenn ich das kann, dann sollte ich es machen, und vielleicht müssen sich andere Leute dann nicht mehr verstecken.”

Was meine Mama angeht, so hat sie mit dem Telefonsex aufgehört, als sie ihre Finanzen wieder im Griff hatte. Ihr war ihr jetziger Job lieber, bei dem sie in einer wohltätigen Einrichtung genesenden Drogensüchtigen hilft. Bereut sie ihre Zeit als Sex-Telefonistin? „Natürlich nicht”, sagte sie mir. „Ich hätte früher darauf kommen sollen.”