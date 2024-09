Wenn du diese Teigtasche essen kannst, bist du bereit für die Ehe

Brik sind herzhafte, frittierte Teigtaschen und in Tunesien und Algerien weit verbreitet. Außerdem können sie dir dabei helfen, den nächsten großen Schritt in deiner Beziehung zu gehen.

Im Grunde genommen bestehen Brik aus einem Teig, ungefähr so dünn wie Filo-Teig, der meist mit einem rohen Ei, Thunfisch, ein paar Kapern und vielleicht noch ein bisschen Harissa gefüllt wird. Die Teigtasche wird dann in heißem Öl knusprig gebraten, allerdings nur so lange, dass das Eigelb noch flüssig bleibt.

Laut tunesischer Tradition ist ein zukünftiger Bräutigam für die Ehe bereit, wenn er es schafft, eine ganze Brik zu essen, ohne dabei einen Tropfen Eigelb zu verschütten.

Einigen Restaurants in L.A. haben Brik auf der Karte, also wollte ich herausfinden, ob ich ein potenzieller Ehemann wäre und es schaffe, eine Brik fehlerfrei zu essen. Immerhin bin ich seit fünf Jahren in einer Beziehung und wie könnte ich besser herausfinden, ob ich bereit bin, mein Leben in Freiheit an den Nagel zu hängen, als mich mit Teigtaschen vollzustopfen?

Mario Christerna, Koch und Besitzer vom The Briks, hat mir mit einer Engelsgeduld gezeigt, wie man die Teigtaschen zubereitet. Briksehen oft aus wie kleine Rechtecke oder Halbmonde,Mario Christerna zeigt mir, wie man kleine quadratische Taschen formt, weil sein Mentor, ein Koch mit französisch-algerischen Wurzeln, es so macht.

Also habe ich es wie ein Schwertschlucker gemacht und dem Eigelb gezeigt, wer hier der Boss ist.

Einen hauchdünnem Teig gefüllt mit einem flüssigen Ei zu frittieren, ohne die Teigtasche dabei zu lange zu garen, ist ungefähr genauso schwer, wie ein Ei richtig zu pochieren. Nachdem die ersten zwei Versuche in die Hose gingen, hatte ich endlich Erfolg. Der Trick ist die Temperatur des Öls: Sie muss etwas niedriger sein als sonst beim Frittieren. „Du kannst das Eigelb ja nicht sehen, also musst du mit deinen Sinnen kochen”, erklärt mir mein Coach Mario.

Die Zubereitung erwies sich jedoch leichter als das Essen.

Während ich versuchte, das goldbraune, köstliche Päckchen zu essen, starrte mich meine Freundin die ganze Zeit an. Verdammt, was tue ich mir hier an? Bei Mario Christerna gibt es zum Essen Messer und Gabel, das Restaurant liegt schließlich in der Innenstadt von L.A. und die Mehrheit der Kunden sind wichtige Geschäftsleute in teuren Anzügen. Da ich aber nur ein altes New-Found-Glory-Shirt trug und mich meiner Angebeteten beweisen wollte, aß ich das Ding mit meinen Händen.

Zuerst habe ich versucht, es wie eine Calzone zu essen, aber das ging nach hinten los: Ich hatte mir noch nicht mal das Eigelb von Kinn gewischt, da war schon meine komplette Hose mit flüssigem Ei bedeckt. Beim zweiten Versuch habe ich an den Ecken angefangen, aber dadurch kam das Eidotter nur überall raus. Meine Freundin hat sich prächtig amüsiert. Also habe ich es bei meinem dritten Versuch wie ein Schwertschlucker gemacht und dem Eigelb gezeigt, wer hier der Boss ist.

Auf diesen feierlichen Anlass haben wir mit ein paar Bier angestoßen. Danke, Eigelb.