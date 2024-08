Wir haben Leute gefragt, ob sie die neue britische Premierministerin kennen

Liz Truss ist die neue Premierministerin Großbritanniens und damit die Nachfolgerin von Boris Johnson. Seine Tory-Parteikollegin – ehemals Außenministerin und Ministerin für Frauen und Gleichstellung – war schon vor der Wahl am Montag als Favoritin für den Posten gehandelt worden. Konkurrent Rishi Sunak ging dagegen so schnell unter wie die restlichen One Direction-Mitglieder nach Harry Styles’ Solokarriere.

Andererseits: Was bringt Liz Truss der Sieg, wenn ihr Bekanntheitsgrad dem einer Lokalpolitikerin aus Merzig-Wadern entspricht? Wer ist diese Liz Truss überhaupt? 1996 wechselte sie von den Liberaldemokraten zu den konservativen Torys. Danach stimmte Truss gegen so ziemlich alle Klimaschutz-Maßnahmen, bei den übrigen erschien sie nicht zur Abstimmung. Sie wollte Sozialhilfen nicht erhöhen lassen, die Beiträge für Unis dagegen schon. Im Wahlkampf vor ihrer Ernennung zur Premierministerin sprach sie sich sogar dagegen aus, Hilfsgelder in der aktuellen Energiekrise “einfach so zu verteilen”.

Videos by VICE

Auch bei VICE: Was meine Abtreibung mit mir gemacht hat: Drei Frauen erzählen

Truss gilt als leidenschaftliche Bewunderin der gewerkschaftsfeindlichen Ex-Premierministerin Margaret Thatcher. Wir haben Leuten in und um London (vor der Bekanntgabe ihrer Ernennung) ein Foto von Liz Truss gezeigt und gefragt, ob sie die künftige Regierungschefin schon mal gesehen haben.

Zhiis, 23

Zhiis, 23

VICE: Kennst du diese Person?

Zhiis: Nein.

Liz Truss, schon mal gehört?

Nö.

Sie wird wahrscheinlich die nächste Premierministerin Großbritanniens.

Ah, ja, davon habe ich gehört. Ja.

Du hast die potenzielle Regierungschefin des Landes nicht erkannt. Was sagst du dazu?

Ich kannte sie halt nicht. Ich interessiere mich nicht so sehr für Politik. Ich lebe seit drei Jahren in Großbritannien, also ist Boris der einzige Politiker, den ich irgendwie kenne. Sadiq Khan, den Bürgermeister von London, kenne ich auch noch. Aber sonst wirklich niemanden.

Findest du, dass sich die Abgeordneten mehr Mühe geben sollten, um bekannter zu werden?

Vielleicht. Es hängt davon ab, ob Leute überhaupt wissen wollen, wer sie sind. Wir konnten ja nicht einmal für oder gegen Liz Truss abstimmen [die Torys stimmten in einem parteiinternen Verfahren für die nächste Parteichefin, die automatisch auch Regierungsoberhaupt wird, Anm. d. Red.] – warum also sollten wir uns für sie interessieren? Aber vielleicht macht sie es ja besser als andere Politiker und Politikerinnen.

Du findest also, dass wir mehr Mitspracherecht brauchen?

Am Ende sagen in der Politik ohnehin immer alle, was wir hören wollen, damit wir sie wählen. Und wenn die Abgeordneten an der Macht sind, vergessen sie uns und machen, was sie wollen. Deswegen mag ich Politik auch nicht. Die Politikerinnen und Politiker versprechen, etwas zu tun. Und dann tun sie es doch wieder nicht. Vielleicht hält sich Liz Truss an ihre Versprechen, vielleicht nicht. Es ist schwer so zu tun, als wäre es mir wichtig.

Emily, 19

VICE: Kannst du mir sagen, wer die Frau auf dem Foto ist?

Emily: Nein, ich kenne sie nicht.

Das ist Liz Truss. Kommt dir der Name bekannt vor?

Nein …

Sie ist Abgeordnete der Konservativen, und wahrscheinlich wird sie unsere nächste Premierministerin.

Oh wow, stimmt, ja. Ich habe fast gar nichts über diese Frau gehört, und jetzt soll sie das Land regieren. Wie sollen wir jemandem vertrauen, den wir gar nicht kennen? Etwas besorgniserregend, oder?

Was ist der Grund dafür, dass Liz Truss so vielen überhaupt kein Begriff ist?

Viele Menschen leben in ihrer Blase. Ich interessiere mich für Politik, aber vielen ist es egal, wie politische Entscheidungen ihr Leben beeinflussen. Wenn die Leute aufmerksamer wären, würden sie Liz Truss vielleicht kennen. Aber wir durften ja auch nicht an dieser Wahl teilnehmen.

Fühlst du dich wohl mit der Vorstellung, dass sie das Land anführt?

Ich weiß doch nicht einmal, wer diese Person ist!

Shane, 28

Shane, 28

VICE: Kennst du diese Person?

Shane: Das ist die Tory-Politikerin Liz Truss.

Sie könnte die neue Premierministerin werden, wie findest du das?

Beängstigend. Meiner Meinung nach hat sie nur eine Chance ergriffen, weil sonst kaum jemand das Amt wollte. Der Comedian Joe Lycett hat gesagt, dass Truss nach zwölf Jahren Tory-Regierung so etwas wie der Bodensatz der Konservativen ist. Dem stimme ich zu. Sie ist auch nur eine Fortsetzung von Boris, für mich ist das also nicht besonders vielversprechend. Wäre ihr Konkurrent Sunak besser gewesen? Da bin ich mir auch nicht so sicher.

Sollte deiner Meinung nach jeder wissen, wie die Premierministerin aussieht?

Bisher war sie ja nur im Wahlkampf präsent. Wenn sie Premierministerin wird, werden sich wahrscheinlich mehr Menschen mit Liz Truss beschäftigen. Dann sehen wir sie auch öfter.

Billy, 43

Billy, 43

VICE: Weißt du, wer das auf dem Foto ist?

Billy: Nein.

Hast du den Namen Liz Truss schon mal gehört?

Nicht wirklich …

OK, sie ist eine Abgeordnete der Torys und könnte die nächste britische Premierministerin werden.

Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft und pendle zwischen Deutschland und Großbritannien – ich kenne diese Frau nicht. Der Brexit war totaler Mist, der Wirtschaft geht es nicht gut, in der Welt geht allgemein gerade vieles schief. Wir haben andere Dinge im Kopf.

Ist den Menschen Politik deshalb weniger wichtig?

Ich weiß es nicht. Die Regierungen sind ziemlich intransparent, wir erfahren nie, was die Menschen darin wirklich denken. Vielleicht hören wir ihnen deswegen auch weniger zu.

Aimee, 23

VICE: Kennst du die Frau auf dem Bild?

Aimee: Ja, die kenne ich.

Wie fändest du sie als Premierministerin?

Ich versuche, mich nicht zu sehr darüber aufzuregen, aber ich finde das eher mittelgut. Sowohl sie als auch Sunak waren eher … meh.

Bei unserer Umfrage kam heraus, dass viele Leute Liz Truss nicht kennen. Sollten sie das?

Sie sollten zumindest eine Idee davon haben, was gerade abgeht. Gerade in schweren Zeiten wie diesen.

Was könnte der Grund dafür sein, dass sie keine Ahnung haben?

Schwer zu sagen. In unsicheren Zeiten kapseln sich Leute eher ab. Sie konzentrieren sich darauf, sich irgendwie durchzubeißen. Das ist vor allem so, seit die Torys in der Regierung sind: Die meisten Menschen unterstützen nicht, was sie tun oder wofür sie stehen, aber stellen sich dem auch nicht richtig entgegen. Jeder kümmert sich zuerst um sein eigenes Leben.

Alex, 55

Alex, 55

VICE: Alex, weiß du, wer das auf dem Foto ist?

Alex: Ja, das ist Liz Truss. Sie könnte unsere nächste Premierministerin sein, richtig?

Richtig. Wie geht es dir damit?

Naja, wer auch immer den Job am Ende macht, wird ihn in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeit machen. Das Benzin wird teurer, die Löhne stagnieren, es sind allgemein harte Zeiten.

Hast du Vertrauen in Liz Truss?

In drei Jahren sind wieder Unterhauswahlen. Bis dahin hat Truss Zeit zu zeigen, ob sie Dinge ändern will und wird. Und dann wird sich zeigen, ob die Bevölkerung auch für Truss stimmen wird. Vielleicht hat sie sogar ganz gute Chancen, die Labour Party hat gerade noch nicht besonders viel vorzuweisen.

Findest du es merkwürdig, wenn Leute sie nicht erkennen?

Nein. Die Leute kennen Rishi Sunak, aber er hat sehr viel versprochen und sehr wenig abgeliefert. Ich weiß, dass manche Torys Truss nicht mögen, aber Truss ist eine starke Frau. Sie erinnert mich an Margaret Thatcher. Thatcher hat sich am Anfang auch eher im Hintergrund bewegt. Truss hat also noch die Chance, die Bevölkerung von sich zu überzeugen.

Weniger bekannt zu sein könnte für Truss also ein Vorteil sein?

Sunak hatte ein großes Team um sich herum, Instagram-Accounts, alles sehr kommerziell. Truss hatte das nicht. Denke ich, dass sie eine gute Premierministerin wird? Ich hoffe es. Die Zeiten sind hart.

Folge VICE auf Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.